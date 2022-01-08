一位立場博客紀念立場新聞

文：洪思行（樂評人，香港藝術發展獎2017藝術新秀獎〔藝術評論〕得主。個人網站）

我是《立場新聞》其中一位博客，由《主場新聞》寫到《立場》，沒九年也應有八年，沒想到歷史真的懂得開玩笑，當年《主場》一夕間消失，《立場》也是一日內「被封場」。

在《立場》寫了多年，倒是很少上他們的辦公室，第一次是他們辦網聚，那時候還未遷往最後辦公室地址，第二次就是去年他們推出實體化刊物《立誌》，我專程上去拿一本。猶記得當時應門的是記者林彥邦，交收過程互相寒暄一下，我叫他加油，他說「做得幾耐得幾耐」，末世感很強，但他們仍堅持下去，那時《蘋果日報》還在。

《立誌》是《立場》輯錄在「反送中運動」中的深度報道、新聞圖片、數據等資料，當中的序文《企硬立場 守住真相》最後一段如此寫道：

「今天捧在你手的《立誌》不厚，但出版過程歷盡波折，尤其在《國安法》的威脅下，特刊幾近難產。雖然如此，我們更加確信立檔存照的重要——正如反送中運動之始，《立場》所立之志：『即使人手不足，我們會繼續盡力趕赴現場；即使面對敵對環境，我們仍然不亢不卑；即使面對危機，我們無所畏懼。在沒有英雄的時代裡，我們將繼續以筆桿書寫真相，以真相追求公義。』」

現在重讀一次，百般滋味在心頭。

百家爭鳴的《立場》

回看多年在《立場》寫文的時光，首先要說明的是我絕大部分文章都是沒有稿費，一直以來有些朋友以為我從《立場》賺稿費，那是個「正常的誤會」，也是初期《立場》被人詬病的地方（另外當然是抄人家的新聞），直到後期做出一點成績來，吸引到客戶生意，我才有幾篇文是有稿費的。雖然沒有稿費，但包括我在內的眾多博客仍甘願筆耕不絕，我想是因為感受到表達的自由，以我自身的經驗來說，基本上我想寫甚麼給《立場》，不論題材、長短，他們都會刊登。而正正是刊登的門欄低，吸收到各方好手，形成百家爭鳴的環境（儘管有時看到水準不高的文章，他們都照登無誤），才令《立場》的內容越來越豐富，版面也越開越多，得益的不止是《立場》，還有讀者。

《立場》宣布停運後，香港人忙著「back up」文章，就個人情況而言，由於一直覺得數碼資料並不安定，所以早就設立個人網誌，上載自己的作品，當然這個網誌沒法跟《立場》相比，在google也搜尋不到，只能作為後備的資料庫。不過個人文章事小，記錄了香港大小事情的報道消失事大。記得停運當日，有做本港文化研究的朋友一邊向我發牢騷，一邊忙著「back up」。畢竟多年來《立場》累積非常多的報道和博客文章，每一篇都是時代的紀錄，例如2020年香港藝文界因疫情而前所未有地停擺，當時《立場》有很多相關的報道、博客評論等，是瞭解當時香港情況的一個窗口，可惜這個窗口已經消失在網絡世界中……

Photo Credit: AP/ 達志影像 《立場新聞》前署理總編輯林紹桐被國安警押離辦公室。

文化記者

事實上，《立場》其中一個重要性是它是香港少數重視文化版的網媒，除了有一班背景不同的博客，它們也有自己的「文化記者」，在此必須指出文化記者的重要性，他們擁有一定程度的文化知識和經驗，有相關觸覺來做專業判斷，懂得分辨哪些文化議題需要跟進，甚至主動發掘專題報道。要知道文化記者是需要時間培養的，因為文化的範疇極廣，不可能通曉一切，就算是資深的也是不斷學習，我曾和一位在大報工作多年的文化記者傾談，他慨嘆香港藝文新聞的關注度不高，能賺到的錢也不多，實屬「雞肋」，老總寧願「炒稿」，也沒心去培養新人，他不禁自嘲自己可能是最後一代文化記者。

反觀《立場》，文化專題報道之多和深，不是一般網媒或傳統媒體能夠比較，有時記者若留意到博客發表了合適的文章或消息，會主動詢問能否轉載或跟進。例如去年年中樂評前輩周凡夫過身，我在個人面書上哀悼，不久《立場》的文化記者便私訊詢問詳情，並進行fact check，不久便有報道刊登，應該成為全球第一家媒體報道，連海外的媒體如台灣的《MUZIK》、澳門的《論盡》都是引述《立場》的。

另籌文藝媒體？

對藝術團體來說，《立場》的消失也是一大損失。隨著《立場》越來越有影響力，瀏覽量增多，藝術團體也借這個平台落廣告，大如香港管弦樂團亦曾透過《立場》邀約博客撰稿宣傳。既然有生意，能否另設一個藝文媒體來代替？

碰巧早前跟在另一間大報工作多年並剛離職的文化記者飯聚，他有意嘗試辦文化媒體，認為是「有得搞」，因為香港各個文化建設相繼落成，未來必定有更多活動，自然需要更多媒體宣傳。不過這是以自媒體的角度出發，我曾與在藝團任職經理的朋友討論《立場》的消失，他覺得只集中藝文新聞而沒有港聞，瀏覽量不會多，因此要完全取代《立場》恐怕難度十分高。

無論如何，這個平台經已消失，除了可惜，還有感謝，感謝《立場》多年的堅持，讓我感受到自由，享受到自由。而且寫作多年，有些朋友是從《立場》上的文章認識到我。最後特別多謝《立場》文化版的編輯，一直以來都十分關照，希望香港雖再無《立場》，香港人還有自己的立場。

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex