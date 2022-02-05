【逆滲透中國】細數那些名噪一時的「辱華」案例，背後隱藏的是中國人根深柢固的偏見與歧視

曾經憑藉一首〈龍的傳人〉火遍中國大江南北的美國歌手王力宏，最近難逃中國官員和明星跌落神壇的魔咒，在個人私生活上栽了跟頭。

若論私生活混亂的程度，王力宏不會是王者，對社會大眾來說也絕非怙惡不悛之徒。只要輿論風頭一過，對健忘的公眾來說，他或許又是一條好漢。但是，他太爭強好勝了，自以為在中國風光撈金的這些年，對於洞悉和駕馭民族主義情緒高漲的中國網友已經輕車熟路。

他以為一句「西村美智子」就能喚起那些他的「黑眼睛、黑頭髮、黄皮膚」的同胞們築起「抗日民族統一戰線」，殊不知一群瘋狂的烏合之眾，隨時也可以將他吞噬。

從嚴格意義上來說，龍的傳人是否為「黑眼睛、黑頭髮、黄皮膚」，也是有爭議的。在西方平權的語境下，刻意突顯一個族群的膚色，甚至以一種膚色代表整個國家，這本身就是種族主義的行為。在美國出生和成長的王力宏不會不知道，美國黑人曾經遭遇的社會不公和爭取平權的歷史，真不敢想像21世紀的美國如果也有〈鷹的傳人〉、〈白種人〉這樣的歌曲廣為傳唱，意味著什麼？

不過，在千禧年之初，一群掘金心切和另一群懷抱大國崛起、民族復興的人不謀而合，類似的愛國歌曲批量生產出來。誠然都是西進，最早創作〈龍的傳人〉的侯德健，後來就主動避免了種族主義的爭議，他在1989年香港舉辦的聲援中國民主運動的「民主歌聲獻中華」演唱會上， 將原曲的「黑眼睛、黑頭髮、黃皮膚，永永遠遠是龍的傳人」改為「不管你自己願不願意，永永遠遠是龍的傳人」。但是繼續唱「黑眼睛、黑頭髮、黄皮膚」的王力宏，後來明顯混得更好。

中國官方宣傳自己有56個民族，他們是不是黃皮膚、黑眼睛和黑頭髮不重要，也無需他們的認可，56本身就是政治符號。你能不能代表龍的傳人，也不是你說了算。恰如中共經常耳提面命的人民，它是中共專屬的名詞，你是不是人民，不是你自己說了算，因為不聽話的人民將會被打入敵人的陣營。

黃種人這一種族標籤最初來自西方，日本人一直不認可，中國卻欣然接受，甚至因為黃色曾經是皇室專屬而自豪。早期的西方社會對於中國人的長相確實存在刻板印象或是歧視，比如認為中國人都是瞇瞇眼。時過境遷，今天它依然能在中國引起軒然大波。

過去，有外國企業拍了中國人瞇瞇眼的廣告被指辱華，今天中國企業或是普通個人不小心拍了這樣的照片，也難逃辱華的指責。一些單眼皮或是眼睛比較小的中國人，一出生可能就辱華了。

生活在一個如馬克思・韋伯（Max Weber）所說的諸神之戰的價值多元社會，審美也應該是多元的，不應該有美的唯一標準。今天我們看到一些西方國家在多元化方面已經走在前列，美國知名內衣品牌CK，在美國街頭貼出了變性豐滿黑人模特的大型海報，紐西蘭的外交部長是當地一位毛利人原住民，她的下顎有一個非常明顯的刺青。

這些人的形象，都不是西方長期以來的主流審美，但是今天這些曾經被主流審美排斥的人，能夠光明正大地自豪地呈現自己，難道也是自取其辱嗎？

Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們知道每一個時代都有每一個時代的審美，中國的唐朝女性就以豐滿為美，而今天的中國人以瘦削為美。審美其實是會變化的，十年前的中國青年還流行非主流爆炸頭，今天它卻成了城鄉結合部不良青年的標配。所以說，沒有一種當下的審美能經受住時間的考驗，沒有一種審美會是永久的主流。

今天令我們擔憂的恰恰是一種審美對另一種審美的霸權和歧視，讓我們的世界失去了多樣性和創新性。試想如果大街上的男男女女都是同一張網紅臉，葫蘆娃一樣的大眼睛，相似的穿著打扮，那還有什麼意思呢？

細數那些曾經名噪一時的辱華案例，不少背後隱藏的是中國人根深柢固的偏見與歧視。中國人對美國人、加拿大人、紐西蘭人的刻板印象是金髮、碧眼、高鼻樑，其實很多土生土長的人並不是金髮、碧眼、高鼻樑，這些國家還有數量眾多的原住民、非裔、亞裔等族群，他們可能也不是這樣。但是一個金髮碧眼的美國人如果在中國當外籍教師，大概率會比黑眼睛、黑頭髮、黃皮膚的美國人更受歡迎，待遇更好。

中國人認為瞇瞇眼代表不了全部中國人，這是可以理解的，因為中國也有雙眼皮大眼睛的人，但是如果說有瞇瞇眼的中國人不能代表中國，那就是一種審美的霸權和歧視。

還記得當年中國富人熱衷的奢侈品牌杜嘉班納（Dolce&Gabbana），因為一組致敬中國的宣傳照片被指責為辱華，筆者一直沒有看出哪裡辱華。一群穿著時尚的國際模特，沒有瞧不起街頭踩三輪的大叔，也沒有輕視送快遞的小哥，更沒有捏著鼻子遠遠躲開清潔工大媽，而是很自然地與他們合影，讓這些可能一輩子都沒機會被中國上流社會認可的人，有了展示自己的機會。在筆者看來，這對他們來說不是一種歧視。相反，真正歧視他們的恰恰是自己腳下這片土地上的同胞，他們是一個隱形的存在，一直被另外一群人代表。

中國總理李克強說，中國有六億人月收入僅1000元。而這六億人中就有踩三輪的、送快遞的、掃大街的，他們難道就不能代表中國人，不能登上國際版面，難道只有頂層的權貴才是中國名片？才不是辱華？

中國自古有「漢賊不兩立」、「成者為王，敗者為寇」的說法，所以中國人是斷不能認可兩套標準的。你跪的姿勢不標準，可能就不是中國人，不是人民，更不能代表中國，那就有辱華的嫌疑。

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