2022/01/12,
健康

為了防堵疫情，台灣什麼時候需要對春節返鄉潮縮減航班？

為了防堵疫情，台灣什麼時候需要對春節返鄉潮縮減航班？
Photo Credit: iStock

我們想讓你知道的是

跟施打疫苗一樣，該怎麼做、就怎麼做，以避免未來更多損失。設立指標，越早反應，成本就越小。雖然很多緊縮政策，會傷經濟或讓民眾不高興，但是反轉疫情都是兩個禮拜後會見效，大家撐著點！

台灣什麼時候需要對返鄉潮限制航道？我的想法：視醫療量能而定。

因為台灣此時有一個潛在風險，醫療人員需因應春節排班、關病房，而滯留醫院中的病人，很多都是無法回家過年的病人。除了病情可能較差之外，因為冬季的關係，病房心血管事故（甚至IHCA，院內心跳停止事件）或急性出血事件亦可能增加。所以，人力有限之下，病人風險也會相對提高。

此時像去（2021）年5月夏天，因應本土疫情而採取之醫療降載，最好不要發生。因為根本降不了載。甚至降載後，可能會產生報復性醫療回載。

大家應該可以想像，萬一本土疫情衝擊時，會有多少非新冠確診病患？那些遭到排擠的多重慢性病族群風險增加多少？

冬季慢性病高危險病人比例偏多，宜避免因疫情而醫療降載

講慢性病，可能大家沒什麼感覺，但列出心血管疾病、阻塞性肺病、癌症、糖尿病與腎臟病時，就可以感受對醫療系統上的監測和定期治療有很大的依賴。

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Photo Credit:姜冠宇醫師

加拿大醫師Charles de Mestral等人刊載於JAMA期刊的研究指出，根據糖尿病人資料庫數據，比較疫情開始前（2019-2020年）與疫情開始（2020-2021年）相同時段、每一項針對安大略省糖尿病人措施。研究結果以RR （Rate Ratio）呈現，RR值在某個時間點呈現比1小，就代表沒有達到疫情之前的水準（註1）。

因該位作者是外科醫師，所以把最後觀察重點擺在糖尿病的足部傷口潰瘍照護、血管重建和截肢。他認為除了第一波疫情衝擊時有排擠狀況，其餘差異似乎沒有太大，整體沒看到過多截肢的狀況發生。

但是，我不會這樣看，因為糖尿病是典型的跨科多項併發症的慢性病。除了血糖危機外，會有視網膜病變、腎病變、神經病變等併發症。如果以內科的角度來看，下列兩項指標就偏低：

  1. 全面糖尿病照護評估：內分泌科、一般內科或家醫科、外科等介入
  2. 醣化血色素測量

兩項數值都低於以往，且照護評估還低於疫情前的0.5不到，整年度還整個追不上來。

雖然作者強調沒有過多截肢，但是在3月加拿大衝擊過後，血管重建一時有反彈並超過疫情之前的狀況，很可能就是糖尿病一段時間控制不佳的後果，雖然是短暫的。

這就是醫療降載後的病情反彈狀況，可視為疫情較為嚴重的國度對於日常常態醫療的排擠，也是台灣要小心的前車之鑑。

防堵疫情，從國境之門到社區都不可輕忽怠慢

疫情之前，曾有機場地勤人員全身不適、呼吸困難，到衛生所照了X光，肺部看到變白之中還開了大黑洞！根本就不知道是哪個國家來的肺結核，這就是在機場工作必然的風險。

所以，現在若說機場有五、六條傳染鏈，我一點都不意外。

我們還是盡量希望社區不要出現疫情。打疫苗是防重症，會再有症狀或無症狀感染都不會意外，更何況邊境防疫也不能永絕無患。

曾有統合分析研究綜整95篇文獻，收錄去（2021）年10月前29,776,306檢測者的近期文章指出，無症狀感染者百分比在受檢測人群中為0.25％、在確診COVID-19人群中為40.50％。

無症狀感染者的高比例，凸顯了社區中無症狀感染者的潛在傳播風險。

Delta當下與之前的統計就已經這樣，Omicron當然會帶給我們更大的壓力。

所以，航道等等是否需要適時限制？社區什麼時候需要緊縮措施？

我的觀點是看邊境防疫量能和醫療量能的總和，快飽和時就下手。在本土疫情不超過醫療量能負擔的前提下，如果國內偵測到各醫院病房即將滿床之際，就應該要對外，尤其是人流量較大的高風險地區，硬性減少航道了，而不是一直擴床、備床。同時，這可以減少機場工作人員和防疫計程車司機的風險。

跟施打疫苗一樣，該怎麼做、就怎麼做，以避免未來更多損失。設立指標，越早反應，成本就越小。雖然很多緊縮政策，會傷經濟或讓民眾不高興，但是反轉疫情都是兩個禮拜後會見效，大家撐著點！

註釋

  1. 加拿大疫情於2020年3月11日開始。

本文經姜冠宇醫師Pro'spect授權刊載，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航


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