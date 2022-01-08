罷免林昶佐正反方萬華拚場：趙少康站台「給民進黨一點顏色看看」，蔡英文力挺「珍惜好人才不分黨派」

立委林昶佐罷免案將在明（9）日進行投票，罷免團隊和林昶佐團隊都在今天晚上把握最後機會衝刺，於萬華西門紅樓和龍山寺廣場舉行造勢晚會；罷免團隊找來趙少康、郝龍斌站台，林昶佐陣營則有民進黨主席蔡英文、副總統賴清德都到場；林昶佐表示，全台灣各地的罷免案，讓大家很「阿雜」，但他希望大家不同意也要出來投票，終結這樣不理性的惡意罷免。

明天投票的罷免門檻為5萬8756票，且同意票須高於不同意票。

蔡英文挺林昶佐：珍惜好人才不分黨派

林昶佐陣營今晚於龍山寺前廣場舉行「終結惡戰、團結之夜」晚會，會場湧進約2000人到場支持，除了總統蔡英文、副總統賴清德、經濟部長王美花，民進黨立委吳思瑤、蔡易餘擔任主持人，還有樂團拍謝少年、藝人大支到場演出，另外包括萬華區的多位民進黨籍市議員也在最後和蔡英文同台力挺。

林昶佐表示，他很感謝不分黨派、基層人士都出來幫忙，願意來當志工，讓他掛布條的熱心民眾甚至比過去兩次選舉都還多。過去一年多來，全台灣各地的罷免案，讓大家很「阿雜」，她批評這是為了個人利益在操作的政治行為，特別針對中正萬華區，有許多惡質手段。

林昶佐舉例，這次連署書錯假率3成，罷免方、鍾小平還指控他沒有做地方服務，可是當他把6000多件服務擺出來時，對方根本沒有辦法反駁，甚至鍾小平自己都有陳情案件是林昶佐的辦公室協助處理的。

林昶佐野表示，在疫情期間，他為了疫情熱區拼11萬劑疫苗，王美花也很常接到他的電話，就是要處理疫苗問題。他進一步指出，當時有人說「全國確診是萬華害的」，結果一查發現根本就是罷免方鍾小平。

林昶佐也表示，政治人物總會遇到這種事情，總是要克服，但是他不捨萬華疫情遇到困難，還要把鍾小平欺負萬華的事情翻出來，所以他希望所有民眾，堅定站出來投下「不同意罷免」。

賴清德表示，至今仍搞不清楚林昶佐為何要被罷免，林被獲選公督盟6次優質立委，此外地方服務好，不分黨派里長也紛紛跳出來聲援，在國會表現有目共睹，區域議員都陪伴林昶佐掃街拜票，此外各選區不分黨派的里長紛紛跳出來力挺，表示其基層服務也很好，否則國民黨里長也不會站出來聲援。呼籲選民終結莫名其妙的罷免、終結惡質的罷免文化。

蔡英文則在最後登場表示，唯有終結惡意罷免，台灣才能安定、全心全力面對挑戰，並嗆罷免方「為了黨派的利益、個人的權力，要拉下第一名的立法委員」，直言民進黨要力挺林昶佐。

蔡英文談及，上一次她來龍山寺是帶《CNN》記者來參拜，並在此花了她的第一張五倍券，當時因為民眾團結守住疫情，逐步解封，龍山寺附近商家人潮回歸，「感謝萬華人的努力，我們一起守住疫情防線」。蔡英文也提醒，現在疫情又有變化，台灣出現本土Omicron的變種病毒，已經成立桃園機場前進指揮所，並將施打第三劑疫苗的間隔期縮短為12週，要拜託大家趕快去打疫苗，提升全體免疫力。

蔡英文表示，罷免是人民的權力，但不能是政治鬥爭工具，有人想要用較低的門檻，拉下獲得過半選票的立法委員，所以一定要用手中的選票遏止沒有正當性、只為政治計算的罷免，「為了黨派的利益、個人的權力，要拉下第一名的立法委員，這沒道理」，這幾天民進黨全黨的黨公職，在台中、台北當林靜儀和林昶佐的分身，有人質疑，林昶佐又不是民進黨為什麼要那麼拼？她要說，「台灣人疼惜好人才沒在分黨派」。

蔡英文說，台灣現在正面臨疫情、經濟轉型、能源轉型、氣候變遷、外面威脅等挑戰，必須集結所有力量因應變局，沒有正當性的罷免案讓社會沒有辦法團結，更分散民眾的注意力，沒有辦法全心全意面對挑戰，這將弱化台灣、錯失在變局中的機會，呼籲民眾要支持林昶佐，讓台灣可以全心全意團結面對挑戰。

趙少康力挺罷免團體：給民進黨一點顏色看看

早上鍾小平在青年公園舉行造勢活動，晚上公民團體「清林散昶」則在西門町紅樓廣場前舉辦「散昶最終戰」選前之夜。中廣董事長趙少康、前台北市長郝龍斌、台北市議員張斯綱、徐巧芯等也都現身站台。

趙少康表示，現在疫情嚴重，蔡英文連機場都守不好，還三番兩次跑到萬華、台中幫忙輔選，他自己本來不打算介入，但看到蔡英文面對林昶佐、陳柏惟這些甚至都不是民進黨籍的立委，「連這一席都不放過」他決定要站出來。

趙少康也強調，在場都是小市民、公民團體，明天只有一個共同目標，就是下架林昶佐；現在每天都有4、50個境外移入確診案例，蔡英文、賴清德這些人等不好好看守國門，還台中、台北兩地跑，「明天不只是罷免林昶佐，更是給蔡英文、民進黨顏色看看，我們要讓他們知道，萬華中正區是反對他們的！」

趙少康也說，有兩種人明天一定要出來投票，除了當時聯署罷免的3萬人，公投反萊豬的5萬9000中正萬華選民通通要站出來，「不然你反萊豬是反假的啊？」趙少康也強調，民進黨上次公投算小勝，全力動員只拿到300多萬票，比總統大選少了一半，沒想到蔡英文馬上要推新竹縣市合併。民進黨號稱民主進步，但權力使人腐化，民進黨現在就是絕對腐化的政黨，這些老百姓都看在眼裡，「我們要做一個有力量、能制衡的在野黨，明天投票就是在野黨、老百姓、公民團體發出怒吼的時刻。」