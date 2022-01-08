中二補選前夜拚場：盧秀燕替顏寬恆站台、顏清標未現身，蔡英文呼籲「用選票終結家族政治」

台中市第二選區立委補選明（9）日投票，各陣營最後都舉辦造勢之夜；民進黨主席蔡英文晚上和副總統賴清德、多位立委及台中市的地方黨公職，以及日前被罷免的前立委陳柏惟，到台中市烏日區為候選人林靜儀站台；蔡英文表示，要用選票終結家族、派系政治，讓台灣不要再因為惡意罷免亂下去。

而國民黨候選人顏寬恒白天在烏日區車隊掃街，結束後回防大本營沙鹿，徒步5公里路程沿路拜票，7時30分抵達沙鹿保安宮三山國王廟旁舉辦選前之夜造勢晚會，台中市長盧秀燕也到場替顏寬恆站台，呼籲民眾要把票投給世代都在台中、關心服務在地民眾的立委候選人。

民進黨全黨大動員，呼籲民眾投票終結黑金

總統蔡英文晚上偕同副總統賴清德、立法院副院長蔡其昌、前交通部長林佳龍、立委張廖萬堅、何欣純、莊競程及台中市的地方黨公職，到台中市烏日區參加「勇敢挺靜儀！正義一定贏！」選前之夜。

蔡英文表示，看過林靜儀的專訪還有寫的2本書，不管是當醫生或當立委都盡心盡力，有人說林靜儀不溫柔、不在地，但溫柔不是說話大小聲，溫柔的人為了照顧他人會有堅定的意志，用心關心在地才是真正的在地。

蔡英文也呼籲大家明天用選票改變地方上的家族政治、派系政治。大家不能容忍長期把持國會席次的地方派系，不但在國會很少有表現，還借勢介入地方利益。「我們不能容許，我們不能忍受，大家說對不對？」支持林靜儀的人越多，正義的力量就越大，終結惡罷，讓台灣不要再亂下去，大家「團結挺靜儀，正義一定贏」。

這次擔任競選總幹事的林佳龍則表示，選舉就是選賢與能，這次的候選人，一位有「疼心」，一位很貪心；一位有婦產科的專業，一位點石成金；一位曾是第一名立委，一位只有出席率9％；一位曾任無任所大使，一位是在拚自己的土地、喬事情。

他說，兩年前他推薦前立委陳柏惟出來選，沒想到才當選一週，就被對手成立罷免群組，結果被惡意罷免，11萬多票當選，7萬多票就把他罷免，是用民主的方法反民主的惡罷，這次要用民主的方法守護民主。

林佳龍也表示，因為他自己打拚不夠，讓捷運的路線被改掉，顏家有人當副議長、有人當立委，中央地方一條龍，盧秀燕市長當選，還去顏家說她一切都會配合，「這次補選才看出來顏家如何炒作土地的利益，如果沒有行政權的配合，顏家有辦法這樣嗎？就是人家說的盧祕書、顏市長。」

而日前被罷免的前立委陳柏惟今天哭著上台，他還是謝謝台中第二選區選民支持，自己是台灣第一位被罷免的立委，台灣民主還有很多要加強的空間，他在選舉時沒說顏家如何，但罷免案越來越過分，甚至這次政見發表會，顏寬恆還花了五分之一時間罵他，「如果他這麼愛我，歡迎他可以來跟我當朋友，但是，請讓林靜儀當立委。」、「這次我們要讓一個人輸兩次，創下紀錄，用選票保護我們的故鄉，明天，我們會光榮回來。」

顏寬恒在沙鹿大本營造勢，顏清標未現身

顏寬恒今天白天在烏日區車隊掃街，結束後回防大本營沙鹿，晚間6時從競選總部開始徒步拜票，5公里路程，支持者陸續加入，約7時30分抵達沙鹿保安宮三山國王廟旁舉辦選前之夜造勢晚會。

Photo Credit:中央社

從公投就一直保持低調的台中市長盧秀燕今天晚上也現身顏寬恒的造勢晚會，她表示，自己當過6屆立委，很清楚鄉親的需求與期待，台中人一年繳給中央1500億的稅，給台中市政府不到500億；立委要代表台中市去爭取建設，這5個候選人只顏寬恒有建設、有為台中爭取經費。

盧秀燕也說，顏家五代世居沙鹿，從里長、省議員、立委一路替民眾服務，自己從頭到尾唯一支持顏寬恒，盧秀燕說自己為了海線鄉親、台中市民，為了國家站出來，民眾需要一位好的立委替國家人民打拼。投票是找一位代理人，替自己找一個會做事，會服務的人，5號顏寬恒最會服務，大家要用選票支持他。

前沙鹿鎮長蘇麗華則表示，沙鹿是好地方，許多優秀民意代表，前人種樹後人乘涼，這些建設都是顏清標所爭取，但民進黨為了選舉卻罵顏寬恒，罵第二選區民眾，在黑暗時刻更要支持沙鹿人，不能抹煞前人爭取的建設。蘇隨即高喊，「沙鹿人大團結，憤怒化為選票」。

台中立委江啟臣、楊瓊瓔指出，顏寬恒雖然在2020年落選，但落選後地方服務不曾停。請大家送他進立法院，讓他替鄉親服務，明天是正義與惡質的對決，用選票對抗惡質選舉。

黨主席朱立倫今天也從一早就到台中各地幫忙拉票，晚間5時30分他來到顏寬恒競選總部，為總部志工加油打氣，但顏寬恒人在外處跑行程，雙方未會面，這是他第4度公開為顏寬恒輔選。朱立倫最後並未出席選前之夜，他對媒體解釋，要把舞台留給選民，讓選民成為真正的主人，他也呼籲支持者持續打電話為顏寬恒拉票。

據了解，顏寬恒陣營策略就是避免讓選戰變成「藍綠對決」的局面，盼壓低投票率以組織動員拚勝負；因此日前規劃選前之夜活動時，僅邀請地方政治人物以及顏寬恒在立院的戰友參加。

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核稿編輯：翁世航