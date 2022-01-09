2022/01/09,
環境

高緯北極地區2021年閃電次數幾近前9年總和

高緯北極地區2021年閃電次數幾近前9年總和
Photo Credit: Newscom/ 達志影像

我們想讓你知道的是

北極氣候的變化意味其他地區亦會出現變化，極端天氣及暴雨可能更頻繁出現。

閃電通常發生在較溫暖的天氣，在北極原本並不常見，但隨著氣候變化，北極。2021年北極錄得7,278次閃電，幾乎是前9年總和的兩倍。《衛報》形容，這可能是氣候危機最令人震撼的現象之一。

追蹤及記錄全球閃電現象的芬蘭公司Vaisala公布2021年度閃電報告。北極接連改寫了該區的閃電紀錄，情況令氣象學家憂慮。

有份撰寫報告的氣象學家ChrisVagasky表示，過去10年，北極圈以北的閃電總數大致保持平穩，但令人擔心的是，在最高緯度——80°以北——次數急劇增加。

氣象學家首次意識到北極出現異常大的雷暴是2019年8月，美國阿拉斯加費爾班克斯（Fairbanks）國家氣象局辦公室在Twitter發帖指8月10日，Vaisala的探測儀記錄了北極300英里範圍內發生多次雷擊，大約在85°N和126°E附近。氣象學家檢查數據後發現，8月10日至11日的風暴產生了超過1000次閃電，打破有紀錄以來發生於北緯80度以北的任何一年閃電次數。同年8月13日，一場發生在更高緯度的風暴創下有史以來最北的雷擊紀錄。位置為89.53°N, 104.91°W，距離北極只有52公里。

雷暴要有3個條件——濕度、不穩定和升力。近年北極愈來愈熱，聯合國機構世界氣象組織早前才認證2020年夏天，俄羅斯西伯利亞地區維科揚斯克市氣象觀測站測得38°C，是北極最高溫紀錄，海冰的消失意味更多水份蒸發，令大氣中的水分增加，而較高的溫度和不穩定的大氣則為閃電提供了完美條件。雖然在北極被閃電擊中的風險仍然很低，但閃電概率的增加令過去不必應對頻繁閃電的社區亦受威脅，尤其是平坦的苔原或在海上的人，受雷擊的機會增加。

Chris Vagasky表示，北極氣候的變化意味其他地區亦會出現變化，極端天氣及暴雨可能更頻繁出現。2014年的一項研究預測，氣溫每升高攝氏1度，雷擊頻率將增加12%。

去年4月加州大學爾灣分校（University of California, Irvine）研究團隊在《自然氣候變化》發表的研究指，隨著氣候暖化，到本世紀末，北極夏季閃電的次數將倍增，並可能引發北極苔原燃燒，加速北方森林向北遷移，並有可能加快永久凍土融化造成龐大碳排放。

根據Vaisala 2021年度閃電報告，美國錄得1.94億次雷擊，比2020年多2.400萬次。2021年錄得最多雷擊的地區是巴西，超過2.25億次，美國排第二。第三是剛果民主共和國（1.8億次），第四是澳洲（超過1.46億次），第五是中國大陸（超過8,600次）。

責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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