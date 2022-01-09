店家規定「低消一杯飲料」，作家陳安儀質疑「點千元餐不算？」引發討論

很多餐廳都有低消限制，不過低消是指消費金額、還是消費品項？

作家陳安儀日前跟家人到礁溪一家餐廳用餐，點了上千元的餐點，卻被店家告知飲料是低消，讓她覺得匪夷所思。陳安儀指出，「低消」就是「最低消費金額」的簡稱，一般人的理解，「低消是一杯飲料」就是「最低消費是至少一杯飲料的金額」，只要點餐價格有超過飲料的費用即可，為何還堅持要她點飲料？不過店家堅持，無論點多少金額，就是必須點飲料，否則未達低消。雙方僵持不下，陳安儀最後離開，於臉書發文引發廣大迴響。

貼文也引起網友討論，有網友表示，「真是莫名奇妙的堅持」、「為了一杯飲料，把買了上千的顧客趕跑」，也有網友指出，「有這類要求的店家正在增加中，可能飲料利潤高？」不過，也有網友替店家緩頰說，菜單上面就寫「低消是飲料了」，意思就是請點一杯飲料，又不是寫說「低消150元」，這樣有很難懂嗎？

對此，業者也在臉書發文回應說，礁溪旗艦店開業以來，有太多客人拿了麵包與甜點就入座，堅持不做餐廳的消費，造成餐廳營運困擾。為了取其平衡，今年起內用改為「低消需為一杯飲品」。業者說明，文字上誤植應更正為「基本消費為一杯飲品」，如造成不便並非原意。

陳安儀昨日再發文，表示「基消」、「低消」按照字面解釋都是指「金額」。在餐廳就是點餐金額，在咖啡廳、酒館就是飲品金額、在美容院就是洗頭金額、網路購物就是免運金額。如果有其他規定，皆應該以大眾理解的文意方式說明；陳安儀說，因為昨天的事件，很多朋友跟他說這種「強迫點飲料」的餐廳越來越多，感覺就是一種「變相」、「隱藏式」的漲價；認為業者如果對自己的餐食有信心，何不直接提高餐食價格？而要用這種「曖昧不明的方式」？

不過也有業者表示，咖啡廳主要就是賣咖啡與飲品，是飲品專門店，所以會要求顧客內用需點一杯飲品，再看自己是否需要點其他餐點搭配。也有業者指出，低消為一杯飲品而不是金額，更是替消費者保留彈性，畢竟飲品價格價差可以到百元，每個人都可以來到咖啡館，依其喜好自由選擇，這樣的規定哪裡「曖昧不明」？

餐廳規定低消是否合法？

高雄律師林岡輝之前於臉書表示，所謂的最低消費，是源自於餐廳針對所有的消費者來店內時，希望他們消費時所必須遵守的單方定型化約款，消費者一旦同意以該約定於該店內消費時，才會產生法律效力，且消費者應該予以遵守。

林岡輝指出，在法律上，消費者同意的方式，可能是口頭同意、抑或者，以行動表示同意該約定，比如說：經過店員告知最低消費的約定後，消費者繼續點餐者。反之，如果消費者拒絕該約款，雙方間自然沒有發生最低消費約定的法律效力，雙方既然沒有成立餐飲消費方面的約定，餐廳原則上亦有拒絕消費者上門的權利。

不過，林岡輝指出，最低消費要讓消費者同意，才會成為雙方的約定內容，如果餐廳僅記載最低消費的約款，其約定內容不明確時，基於保護消費者的立場，應該要做成對消費者有利的解釋方法，如《消費者保護法》第11條第2項就規定：「定型化契約條款如有疑義時，應為有利於消費者之解釋。」店家如要避免糾紛，針對最低消費的約款，應具體明確；服務人員在消費者點餐前，即應該告知本店最低消費的計算方式、或者本餐廳的點餐是否有時間上的限制等約定事項。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：羅元祺