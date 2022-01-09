沙漠中噴火51年，土庫曼總統下令關閉奇景「地獄之門」
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土庫曼總統列舉了環境和經濟問題，天然氣多年來一直在燃燒，損害了環境和當地居民的健康，另外也讓土庫曼失去可以銷往國外的寶貴商品。
中亞國家土庫曼境內一處被稱為「地獄之門」的天然氣坑，自1971年起在卡拉庫姆沙漠（Karakum Desert）中燃燒，至今已經51年，成為當地知名的觀光景點。不過總統別爾德穆哈梅多夫（Gurbanguly Berdymuhamedov）近日下令將火勢撲滅，「地獄之門」即將關閉。
土庫曼境內、偏遠的卡拉庫姆沙漠中，有一處24小時不間斷在燃燒的火坑。此天然氣坑寬70公尺、深20公尺，2018年，該國正式將其更名為「卡拉庫姆之光」。
火坑燃燒的原因未知，當地地質學家認為，這是在1971年蘇聯鑽井作業時發生崩塌、造成天然氣坑，面對不斷噴出的高壓天然氣，地質學家為避免甲烷擴散而將氣坑點火，自此該處一直連續燃燒，原先估計很快就會燒盡，未料燃燒長達50年，至今仍持續吐出火焰，黑夜中便形成美麗又有如地獄入口的景象，因此又有「地獄之門」之稱。
由於這項奇特的景色，國家地理頻道紀錄片《不可能的冒險》其中一集「火焰之坑」就是以地獄之門為主角。探險家喬治・科羅尼斯（George Kourounis）在2013年進入地獄之門，成為了第一個踏足這個氣坑底部的人，並在充滿天然氣的高溫環境發現有微生物，這有助於闡明生命是否能在宇宙其他類似環境中生存。雖然此天然氣坑處偏僻，但每年仍吸引不少旅客慕名而來。
土庫曼國家電視台報導，總統別爾德穆哈梅多夫在內閣會議上指示，想辦法撲滅天然氣坑中的大火。總統列舉了環境和經濟問題，天然氣多年來一直在燃燒，損害了環境和當地居民的健康，另外也讓土庫曼失去可以銷往國外的寶貴商品。
別爾德穆哈梅多夫表示：「我們正在失去寶貴的自然資源，我們可以從中獲得可觀的利潤，並將其用於改善我們人民的福利。」
土庫曼擁有世界第四大的天然氣儲量，主要銷往俄羅斯和中國。俄羅斯曾是土庫曼天然氣的主要進口國，直到2010年被中國取代。2021年初，中國國有企業中油開始在土庫曼建設大型天然氣井。
長久以來，土庫曼只有一條蘇聯時期修建的天然氣管線，最主要就是為了服務俄羅斯及其他盟國。土庫曼未來也希望通過阿富汗向印度和巴基斯坦出口天然氣。不過，土庫曼-阿富汗-印度-巴基斯坦（TAPI）天然氣管道的建設已經停滯多年。
「地獄之門」雖然是土庫曼最著名的地標之一，但這個中亞國家的旅遊業並沒有蓬勃發展，每年外國遊客不到萬人，可能也是別爾德穆哈梅多夫下令撲滅的主要原因。
不過，總統曾在2010年下令專家尋找滅火方法，但仍無法將火勢撲滅。總統指示，在必要時引進外國專家來解決這個問題。
延伸閱讀
新聞來源
- Turkmenistan plans to extinguish vast gas crater fire dubbed ‘Gateway to hell’（The Guardian）
- Turkmenistan plans to close its 'Gateway to Hell'（BBC）
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：羅元祺