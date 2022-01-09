沙漠中噴火51年，土庫曼總統下令關閉奇景「地獄之門」

中亞國家土庫曼境內一處被稱為「地獄之門」的天然氣坑，自1971年起在卡拉庫姆沙漠（Karakum Desert）中燃燒，至今已經51年，成為當地知名的觀光景點。不過總統別爾德穆哈梅多夫（Gurbanguly Berdymuhamedov）近日下令將火勢撲滅，「地獄之門」即將關閉。

土庫曼境內、偏遠的卡拉庫姆沙漠中，有一處24小時不間斷在燃燒的火坑。 此天然氣坑寬70公尺、深20公尺，2018年，該國正式將其更名為「卡拉庫姆之光」。

Citing environmental and economic concerns, President Gurbanguly Berdymukhamedov appeared on state television Saturday telling officials to put out the flames at the Darvaza gas crater in the middle of the vast Karakum desert. | via @AFP pic.twitter.com/Ks47uI7mOi — The Philippine Star (@PhilippineStar) January 9, 2022

火坑燃燒的原因未知，當地地質學家認為，這是在1971年 蘇聯鑽井作業時發生 崩塌、造成天然氣坑，面對不斷噴出的高壓天然氣，地質學家為避免甲烷擴散而將氣坑點火，自此該處一直連續燃燒，原先估計很快就會燒盡，未料燃燒長達50年，至今仍持續吐出火焰，黑夜中便形成美麗又有如地獄入口的景象，因此又有「地獄之門」之稱。

В Туркменистане потушат газовый кратер, горящий более 50 летhttps://t.co/MVBdmCsxLd pic.twitter.com/z2z6nmcKIv — Turkmenportal (@turkmenportal) January 7, 2022

由於這項奇特的景色，國家地理頻道紀錄片《不可能的冒險》其中一集「火焰之坑」就是以地獄之門為主角。探險家喬治・科羅尼斯（George Kourounis）在2013年進入地獄之門，成為了第一個踏足這個氣坑底部的人，並在充滿天然氣的高溫環境發現有微生物，這有助於闡明生命是否能在宇宙其他類似環境中生存。雖然此天然氣坑處偏僻，但每年仍吸引不少旅客慕名而來。

土庫曼國家電視台 報導 ， 總統別爾德穆哈梅多夫在內閣會議上指示，想辦法撲滅天然氣坑中的大火。總統 列舉了環境和經濟問題， 天然氣多年來一直在燃燒，損害了環境和當地居民的健康，另外也讓土庫曼 失去可以銷往國外的寶貴商品。

別爾德穆哈梅多夫表示：「我們正在失去寶貴的自然資源，我們可以從中獲得可觀的利潤，並將其用於改善我們人民的福利。」

土庫曼 擁有世界第四大的天然氣儲量，主要銷往俄羅斯和中國。俄羅斯曾是土庫曼天然氣的主要進口國，直到2010年被中國取代。 2021年初，中國國有企業中油開始在土庫曼建設大型天然氣井。

長久以來，土庫曼只有一條蘇聯時期修建的天然氣管線，最主要就是為了服務俄羅斯及其他盟國。 土庫曼未來也希望通過阿富汗向印度和巴基斯坦出口天然氣。不過，土庫曼-阿富汗-印度-巴基斯坦（TAPI）天然氣管道的建設已經停滯多年。

「地獄之門」雖然是土庫曼最著名的地標之一，但這個中亞國家的旅遊業並沒有蓬勃發展，每年外國遊客不到萬人，可能也是別爾德穆哈梅多夫下令撲滅的主要原因。

不過，總統曾在2010年下令專家尋找滅火方法，但仍無法將火勢撲滅。總統指示，在必要時引進外國專家來解決這個問題。

#Turkmenistan, Darvaza

Darvaza is a gas crater in Turkmenistan, which locals and travelers call the door to hell and the gate to hell for its very frightening appearance. In the 70s, geologists discovered a gas accumulation near the village of Darvaza and started drilling a well pic.twitter.com/355nayXBJP — International Geographic (@Jakiruiux) November 20, 2021

延伸閱讀

新聞來源

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：羅元祺