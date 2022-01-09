2022/01/09,
國際

沙漠中噴火51年，土庫曼總統下令關閉奇景「地獄之門」

沙漠中噴火51年，土庫曼總統下令關閉奇景「地獄之門」
Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

土庫曼總統列舉了環境和經濟問題，天然氣多年來一直在燃燒，損害了環境和當地居民的健康，另外也讓土庫曼失去可以銷往國外的寶貴商品。

中亞國家土庫曼境內一處被稱為「地獄之門」的天然氣坑，自1971年起在卡拉庫姆沙漠（Karakum Desert）中燃燒，至今已經51年，成為當地知名的觀光景點。不過總統別爾德穆哈梅多夫（Gurbanguly Berdymuhamedov）近日下令將火勢撲滅，「地獄之門」即將關閉。

土庫曼境內、偏遠的卡拉庫姆沙漠中，有一處24小時不間斷在燃燒的火坑。此天然氣坑寬70公尺、深20公尺，2018年，該國正式將其更名為「卡拉庫姆之光」。

火坑燃燒的原因未知，當地地質學家認為，這是在1971年蘇聯鑽井作業時發生崩塌、造成天然氣坑，面對不斷噴出的高壓天然氣，地質學家為避免甲烷擴散而將氣坑點火，自此該處一直連續燃燒，原先估計很快就會燒盡，未料燃燒長達50年，至今仍持續吐出火焰，黑夜中便形成美麗又有如地獄入口的景象，因此又有「地獄之門」之稱。

由於這項奇特的景色，國家地理頻道紀錄片《不可能的冒險》其中一集「火焰之坑」就是以地獄之門為主角。探險家喬治・科羅尼斯（George Kourounis）在2013年進入地獄之門，成為了第一個踏足這個氣坑底部的人，並在充滿天然氣的高溫環境發現有微生物，這有助於闡明生命是否能在宇宙其他類似環境中生存。雖然此天然氣坑處偏僻，但每年仍吸引不少旅客慕名而來。

土庫曼國家電視台報導總統別爾德穆哈梅多夫在內閣會議上指示，想辦法撲滅天然氣坑中的大火。總統列舉了環境和經濟問題，天然氣多年來一直在燃燒，損害了環境和當地居民的健康，另外也讓土庫曼失去可以銷往國外的寶貴商品。

別爾德穆哈梅多夫表示：「我們正在失去寶貴的自然資源，我們可以從中獲得可觀的利潤，並將其用於改善我們人民的福利。」

土庫曼擁有世界第四大的天然氣儲量，主要銷往俄羅斯和中國。俄羅斯曾是土庫曼天然氣的主要進口國，直到2010年被中國取代。2021年初，中國國有企業中油開始在土庫曼建設大型天然氣井。

長久以來，土庫曼只有一條蘇聯時期修建的天然氣管線，最主要就是為了服務俄羅斯及其他盟國。土庫曼未來也希望通過阿富汗向印度和巴基斯坦出口天然氣。不過，土庫曼-阿富汗-印度-巴基斯坦（TAPI）天然氣管道的建設已經停滯多年。

「地獄之門」雖然是土庫曼最著名的地標之一，但這個中亞國家的旅遊業並沒有蓬勃發展，每年外國遊客不到萬人，可能也是別爾德穆哈梅多夫下令撲滅的主要原因。

不過，總統曾在2010年下令專家尋找滅火方法，但仍無法將火勢撲滅。總統指示，在必要時引進外國專家來解決這個問題。

延伸閱讀

新聞來源

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：羅元祺


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。