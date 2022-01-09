2022/01/09,
生活

本土激增11例：國內加強口罩措施、長程航班旅客需等PCR結果出爐才能入境

本土激增11例：國內加強口罩措施、長程航班旅客需等PCR結果出爐才能入境
陳時中4日視察桃園機場。Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

指揮中心專家小組召集人張上淳證實，近日的本土確診至少有3波、2條傳播鏈。台灣未來2週雖將維持二級警戒，但國內與入境管制措施都將升級。

中央流行疫情指揮中心今（9）日公布國內新增60例COVID-19確定病例，分別為11例本土個案及49例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

本日新增的11例本土個案，包括桃機清潔員個案（17308）有2名家人確診（案17468、案17469），另外又有2名同車清潔員（案17474、案17475）、2位機場手推車人員（案17453、案17473）也確診，其中1名手推車人員的妻子為居服員（案14742），其所照顧的一家人也有3人確診，包含照顧的大伯（案17471）、小孩（案14716）、小孩的母親（案17470）。

另外昨日傳出確診的北市防疫計程車司機（案17467），因為Omicron病毒基因定序與其他組不同，目前被排除機場群聚案外。

指揮中心專家小組召集人張上淳證實，近日的本土確診至少有3波、2條傳播鏈（機場清潔人員與歌友會，機場女保全）。

另外本次確診，有2個小於2歲未接種疫苗的小朋友（案17416、17469），其中案17416，7日因為有相關症狀、發燒到醫院急診，雖快篩陰性，但醫院判斷再做PCR結果發現是陽性（Ct值26），緊急匡列家人，發現家人包括指標個案共有4人確診，陳時中表示，這是社區裡面的家庭確診，屬於不明感染源。

陳時中指出，此個案同住家人大伯有個居服員（案17472）也確診，居服員的先生（案17473）是機場手推車工作人員，也是在機場確診，有可能是因此而傳到家庭裡面去。居服員的服務案家也都做匡列，目前掌握6至7個家庭。

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桃機群聚案中，根據抗體調查，清潔員（案17307）懷疑是這起群聚中最早的染疫者。而17307與17238工作區都是行李轉盤區洗手間，17238與17239序列一致（均為同職場工作人員，通勤時搭乘同班交通車），17239曾去歌友會。而針對感染源，指揮中心也研判，由於案17307抗體陽性，現在懷疑的是境外移入傳給17307，再傳17238，之後再傳出去給17239等人，但目前要從17307的定序去確認。

指揮中心指出，根據基因定序，很可能整個事件的來龍去脈，是由一個入境旅客，本來就是陽性，傳到案17307，再因工作場域和交通工具，傳到其他清潔人員身上，再進入家庭。

另外昨天證實確診的防疫計程車司機（案17240），曾載過2個陽性個案，於1月4日確診。追蹤結果知道他在12月26日載過一名陽性個案（從美國回來），12月31日載過另一個陽性個案，基因序列比對發現12月26日陽性個案和案17240是同一株病毒，17240約4天後出現症狀。

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全國維持二級警戒，唱歌拍照需配戴口罩

指揮中心表示，將自今日起至24日為止，維持二級警戒，但加強全國口罩管制措施，包括運動、唱歌、拍照，或從事直播、錄影、主持等活動時，恢復為須戴口罩。

指揮中心強調，口罩措施並非加嚴管制，只是原來鬆綁的措施再恢復之前的管制，另外營業場所及公共場域、交通運輸應嚴格遵守實聯制、量體溫等規範；賣場、超市、市場加強人流管制，且不開放試吃；餐飲場所宴席期間不得逐桌敬酒敬茶。

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指揮中心也宣布，因應桃園國際機場群聚引發的社區感染事件，即日起調整台北市、新北市、基隆市、桃園市醫院與住宿式長照機構COVID-19應變措施，除例外情形暫停探視，另外也加強新進住民管理。

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長程旅客注意：在機場完成PCR陰才能入境

陳時中表示，國際疫情嚴重，昨天全球單日確診230萬例、死亡5000例，其中號稱是「全球疫苗覆蓋率最高的國家」葡萄牙一天暴增3.5萬例確診，已經開始打第4劑的以色列一天也有2.2萬人確診；鄰近的日本近期也突然變高，單日確診人數為8000多人，而美國單日50幾萬例確診，陳時中則認為可能確診數會更高。

陳時中表示，因應國際疫情持續嚴峻，台灣應該要提高警戒，因此決定將戰線往前拉，希望儘早攔截確診案例，宣布未來長程線返台在機場就必須採陰才可以放行，若是陽性就直接送醫。

至於為何只規定長程航班旅客？陳時中說明，目前知道離台灣越遠疫情越嚴重，因此採取更早篩選的方法來做，對於長程航班返國的民眾只能先說抱歉，未來在機場等待時間可能會變長，一切是為大家的健康，也不排除未來所有入境旅客全部都要做完PCR檢測。

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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：羅元祺


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