封城規模超過武漢：西安已隔離逾4.5萬人，再出現「1傳43」的超級傳播者

（中央社）西安爆發COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情而封城。陝西省衛健委8日指出，當地1名確診病例共傳染43名密切接觸者，即是出現了1傳43的「超級傳播者」。

央視報導，陝西省衛生健康委員會8日發布數據，指出西安從1月4日到1月7日，有43個確診病例，都是1月4日發布的同一個確診病例的密切接觸者，即是西安出現了1傳43的超級傳播者。該43個確診病例中，有8例是5日確診，32例是6日確診，3例是7日確診。

超級傳播者目前沒有明確定義，一般將一個病例傳染給10人以上者稱為超級傳播者；超級傳播者釋放病毒的能力較強，更容易感染其他人，被發現的時候，多數仍處於感染早期。

報導指出，在中國各地疫情防控過程中，很多省分都曾經出現超級傳播者。官方呼籲要做好個人防護、減少群聚活動、保持社交距離、戴口罩及勤洗手等。

西安集中隔離逾4.5萬人，規模超過武漢封城

根據官方7日通報，中國陝西省西安市爆發COVID-19疫情以來，遭到集中隔離的民眾已增至4萬5760人，集中隔離規模超越2020年武漢市封城時期，而且西安當局還在積極補充隔離房間。

據此前官媒報導，2020年2月5日，武漢在疫情最嚴重的當下，集中隔離5425人，居家隔離2萬629人。同年2月29日疫情趨緩後，武漢集中隔離治療點可用床位1萬1172張，再加上16家方艙醫院可用床位1萬3467張，最多集中隔離能量為2萬4639人（不含醫院治療床位）。

不過西安為實現「社會面清零」，祭出集中隔離手段，只要一名居民染疫，整棟大樓的居民立刻被轉移至集中隔離點進行隔離，因而引發諸多民怨。

西安上月23日封城迄今已18天，昨（8）日新增COVID-19確診30例，確診案例已連日下降，西安衛生官員呼籲市民「繼續堅持一下」。

西安極端防疫：就醫困難孕婦竟流產

西安封城超過半個月，在嚴格的封鎖措施之下，多名孕婦或危重病人在社交媒體上抱怨他們遭到醫院拒收的經歷，在網路上引起民憤。

一段影片於本月4日開始在中國網上廣為流傳。影片記錄一名女士坐在醫院門外，腳底下有一灘血。旁白寫道：「我小姨很艱難地用手支撐著身體那樣在椅子上坐著，血順著椅子和褲子流下來，地上全是血。」影片中懷孕8個月的孕婦稱自己因為核酸證明超出有效期幾個小時，便被醫院拒絶入內，在等待2小時後才被允許入院，但腹中8個月大的胎兒已經死亡。

這名孕婦的經歷也促使其他西安居民分享出自己的故事，顯示她的遭遇並非個例。另一名孕婦由於住處屬封控區，在警察協助下先後到陝西省人民醫院、能康醫院，都被拒診，最終因大量出血，胎兒沒保住。這名孕婦稱，她不能理解，致電各個部門求助，但每個單位都在互踢皮球。

西安市衞健委6日公開道歉，並要求醫院不得以疫情為由拒絶患者就診。

《BBC》報導，中國是世界上少數仍執行「清零」政策的國家。該國至今累計有10萬人確診感染COVID-19，死亡人數4636人，這些數字對於這個人口大國來說相當低，但隨著嚴厲的措施影響生活和經濟活動，越來越多的人呼籲政府放寬限制。

也有民眾將西安極端的防疫措施比作另一種病毒：「在西安，你可以餓死，可以病死，但不能死於新冠。」一名微博用戶寫道。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：羅元祺