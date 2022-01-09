【圖表分析】中二立委補選林靜儀五區大獲全勝，顏家綿密的陸戰組織為何不敵綠營的強力催票？

文：李秉芳｜圖：If Lin、Mindy

這次台中第二選區補選，共有5位候選人參選，但主要還是林靜儀、顏寬恒這2位藍綠政黨候選人的對決，最後林靜儀8萬8752票贏過顏寬恒8萬912票，比起原本各界預估的「小勝」，林靜儀在五個選區包括沙鹿區都贏了顏寬恒，總共贏了7840票。

台中第二選區從2020年到現在已經經過3次選舉，次次「翻盤」，顏家的勢力真的不可動搖嗎？在地選民又是如何看這些高度藍綠對決的選舉？

中二選區藍綠拉鋸，林靜儀致勝關鍵：地方選民改變

綜觀過去幾次選舉藍綠陣營的催票率，可以看出一直處於拉鋸狀態，每次差距都是4000到8000票；端看雙方的支持者投票意願高低，以及有多少中間選民願意出門投票。其實如果非全國大型選舉，民眾能被動員的有限，依然要回到在地選民。

台灣基進組織部主任李雨蓁指出，陳柏惟2020年投入時就看得出來，這裡支持本土派、願意給年輕人機會的選民存在，重點是他們有沒有感覺到這是更好的選擇。陳柏惟當時的勝選，證明了中二選區沒有綠營想的那麼「艱困」，只是過去顏寬恆家族的服務真的很好，以及選民對顏家的既定印象，認為繼續讓他們做下去也沒關係。

2020的立委選戰，在地的顏寬恒敗給選前5個月才空降的陳柏惟，當時關鍵就是蔡英文率民進黨全力助選。這次民進黨也全黨黨公職努力拉抬林靜儀、猛攻顏家不正義，為的就是衝高中間選民、年輕選票及返鄉票。

這次補選顏家許多土地及違建爭議事件被挖出來，但顏家和國民黨除了控訴「民進黨鋪天蓋地的攻擊抹黑追殺」，以及顏清標為此送醫住院，一直未正面回應爭議。甚至台中市政府面對爭議時沒有執行公權力，也沒有正面解釋。

李雨蓁認為，這些爭議可能讓地方鄉親覺得，顏家有職權卻為了自己家族利益而非為了公眾利益著想，有些選民會轉而支持林靜儀，也會降低原本顏家支持者的投票意願。他們也許過去支持，但是這次覺得很失望。

從小住在沙鹿的A小姐表示，雖然以前就知道顏家參選一定跟利益有掛勾，但許多誇張行徑也是這次選舉經過媒體報導，才知道這麼離譜，「海線土地變成顏家的大富翁遊戲，的確是刷新三觀。」

老家住在沙鹿到外地工作的王小姐也說，本來就知道顏家「很厲害」，也會把他們的房子當成地方景點；但也是這次看到才發現，原來有這麼多違建。

願意表態的人變多了？

2位受訪的地方選民都不約而同表示，他們確實在地方上談政治「會特別小心」。A小姐說，幾次去投票，投票所外常常會有些人例如里長應該也是樁腳站在那邊看；因為有壓力，在外面幾乎不會聊政治，「畢竟沙鹿算顏家地盤，不會想要表態，樁腳還是很多，講話要小心為上。」

王小姐則說，她從小感覺到顏家的存在就是「不存在」，不能路上大聲講顏家的壞話、嘲笑或批評顏家，甚至家人到外地要講壞話都會小聲講，在沙鹿則絕對不會在外面講。2020年時她的家人支持陳柏惟，還騎車到沙鹿以外的地方才跟競選團隊小聲喊加油，在沙鹿則完全不表態。

也許是因為從陳柏惟勝選開始的鬆動，加上顏家的爭議連環爆，願意表態的人變多了，過去不太願意公開談政治、表達立場的人，這次也因為從陳柏惟罷免到補選，認為「應該要可以自由表達」。

李雨蓁就說，到了這次明顯感覺到，例如車隊掃街時，有更多人願意搖旗子或是比四號支持；甚至上一次不肯公開支持陳柏惟的選民，這次決定舉發顏寬恆疑似透過洗衣精賄選的爭議。

從各區來看，本土陣營在中二選區持續穩定成長

從2020年的立委選舉到此次補選，可以發現綠營在各區的催票力都持續成長，海線的沙鹿、大肚和龍井，都成長了超過2％，而本來就偏綠的烏日，也成長了2％；靠山的霧峰，也「越來越綠」；林靜儀這次在五個區都獲勝，其實是來自過去的累積。

這次補選的選前之夜，林靜儀辦在烏日區，顏寬恒辦在沙鹿區，就是各自陣營的勝選關鍵。顏寬恒過去三次參選都是贏沙鹿就勝選（2013、2016）、輸沙鹿就落選（2020），沙鹿是該選區人口最多的票倉，也常被視為「顏家大本營」，相較沙鹿，顏寬恒的弱點則是烏日，選三次立委從沒贏過。與顏寬恒相反，綠營在烏日具有優勢。

沙鹿、烏日在這次也都被林靜儀拿下；烏日幾乎已經可以視為綠營票倉。而過去被認為是顏家大本營的沙鹿，這次也由林靜儀領先。

李雨蓁分析，烏日除了有高鐵站作為交通樞紐，是很多年輕父母會選擇移居的地方，另外還有通勤的商務人士，這些讓烏日的選民人口結構較為年輕化，降低了地方家族的影響力。

另外除了過去曾和顏家對戰過好幾次的陳世凱議員也長期在此區經營外，惟一一席本土派、民進黨的里長陳美香是烏日區九德里長，這是烏日一直以來最繁華的市中心，投票人口高達1萬多，所以非常關鍵。

而沙鹿則是台中第二選區近幾年最多外移人口的地區，王小姐說明，沙鹿這幾年人口結構改變蠻大，因為中科的發展，從沙鹿到中科大概半小時以內車程，但是房價比台中市便宜很多，因此沙鹿台中交界出現很多新建案，很多工程師移居會選擇這區。

除了外來人口變多，也變得比較年輕，這些人通常不太需要那種過去的傳統地方服務，就會鬆動原本的地方勢力。

至於海線的大肚、龍井這次補選雙方幾乎戰成平手，靠山的霧峰則由林靜儀勝出較多。

顏家催票力「走到盡頭」？選民想改變

顏寬恒這次競選策略定調非藍綠政黨對決，而是「在地」對上「空降」。顏寬恒2013年首次參選立委補選以來，三度參選立委得票率都沒能過半，最高的是2013年補選的49.95％，這對以組織戰為優勢的他而言，顯示拓展中間票源的能量不足。