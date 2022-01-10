中二補選抖出「台中捷運到顏家」爭議，將成為盧秀燕連任的一大挑戰

文：大杯

在過去，一般人普遍認為國民黨現任的女性縣市長——宜蘭縣林姿妙、花蓮縣徐榛蔚、台東縣饒慶鈴、彰化縣王惠美、台中市盧秀燕、嘉義市黃敏惠、雲林縣張麗善等七位任內表現可圈可點，如果沒有意外，連任應沒問題，而這些保底的七仙女縣市首長，也已足以撼搖小英總統黨主席地位，重演2018年因縣市長當選席次銳減，今年須再次交卸執政黨的噩夢。

在國民黨七仙女縣市首長中，台中市長盧秀燕相較於其他六位，其學經歷、知名度、外型談吐更顯得突出，畢竟盧曾任多屆立法委員、當過老三台時期主播、政大畢業、口條清晰等，都是她的顯性優勢，加上人和與親切度等方面的好口碑。怎麼看，盧秀燕都可能是國民黨未來的副總統甚至總統的潛力股。

但是，意外往往來得太快就像龍捲風。

對台中市長盧秀燕而言，一場中二補選，第一線指揮官競選主委林佳龍大戰顏家，意外擴散、向上延燒成現任、前任市長再次交鋒的態勢。

三年前，林佳龍大輸盧秀燕20萬票，後來轉任交通部長，即便在任內解決了華航、長榮兩大航空罷工事件，在南方澳斷橋事件時也展現了親力親為、果斷的行政能力，但終究又再次因台鐵太魯閣出軌釀命案黯然下台。當時，即便林佳龍離開交通部後回到台中，基本上，也已不再是盧秀燕須提防的回鍋對手。

而這三年來，中部地方人士也普遍指出，相較於林佳龍愛滔滔不絕地宣揚政績，一人獨秀，盧秀燕更樂於願意把功勞、場面共同分享給地方頭人，每逢剪綵、揭碑場合時給足了現場朝野出席人士夠大的面子。

光是這點，就足夠打趴一堆民進黨潛在市長對手。

只是，優點往往也是缺點，在這次中二補選最後關鍵的兩週，雖然盧市長的親和力、鋪橋造路建設政績發揮到極致，但隨著選戰檢討各項政策，也讓在地人發現台中捷運從林佳龍規劃的「二鐵共構」，演變成盧秀燕「到站就到顏家」的設置地點改變，遭質疑建設疑似只造福少數家族，也激起部分老百姓最反感的「相對剝奪感」。

Photo Credit: 台中市政府

當「你有為何我沒有」、「都是給某些人歸碗捧去」這樣的疑慮持續不能化解、釐清，無論林佳龍會不會再參選台中市長，都將會是盧秀燕競選連任時，揮之不去的芥蒂心魔。

中二補選已結束，顏家的違建幾時拆端看盧市府班表，老百姓或許也不會繼續緊盯（畢竟很多人都會「不小心」有違建），但捷運鐵道可不是人人的土地都可享其成。

中二補選後的盧秀燕市府團隊，不妨看看電影《讓子彈飛》，翻開大台中地圖，自省惦量一下「海線是鵝城」嗎？台中和諧的府會關係中，檯面下誰是黃四郎誰又是張麻子？

老百姓正看著，台中捷運的二鐵究竟是「共構」，還是「共垢」。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航