2022/01/10,
藝文

【隨點隨看串流+】《犬山記》：影壇的年度奇觀，珍康萍以大師之眼透視毒性男子氣概

【隨點隨看串流+】《犬山記》：影壇的年度奇觀，珍康萍以大師之眼透視毒性男子氣概
Photo Credit: Netflix

我們想讓你知道的是

導演領域向來都惡名昭彰地被視為是男人的世界，或許影藝學院這回該將歷史導回正軌，讓珍康萍成為繼《危機倒數》凱薩琳畢格羅（Kathryn Bigelow）、《游牧人生》趙婷後，第三位女性奧斯卡最佳導演得主，畢竟珍康萍早在1993年就值得這份榮耀了。

1925年的蒙大拿，由克絲汀鄧斯特（Kirsten Dunst）飾眼的寡婦Rose，剛與傑西普萊蒙（Jesse Plemons）飾演的牧場主人George再婚，這對新婚夫妻搬進George在牧場的豪宅，他的哥哥——班尼狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）飾演的Phil也居住在豪宅當中。

《犬山記》在建立完這段前情提要後，給了我們觀眾一段2021年最驚悚駭人的戲碼。完全不受到Phil歡迎的Rose，在客廳的鋼琴前練習彈奏史特勞斯 （Strauss） 的《拉德茲基進行曲》，但生疏的她時不時彈錯音，就在此時，她隱約聽到樓上傳來同一首曲目的回音，接著我們看到Phil從陰影處走出，手持斑鳩琴流利地彈奏這首曲子，完全無法招架的Rose不禁感到恐懼，微微地顫抖著。

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Photo Credit: Netflix

《犬山記》改編自托馬斯薩維奇 （Thomas Savage）1967年的同名小說，是偉大的紐西蘭作者導演珍康萍 （Jane Campion） 在《璀璨情詩》後，睽違12年的電影長片作品。這部西部驚悚片，著重於毒性男子氣概與性別意識的心理探索，電影於2021年12月1號上線Netflix，並成為這個串流大廠本年度獎季的超級重點影片。

珍康萍與她的攝影師阿里韋格納（Ari Wegner）利用紐西蘭的自然景觀，呈現出蒙大拿的荒野景致，影像既美麗卻流露著孤單感，在強尼格林伍德（Jonny Greenwood）濃郁的配樂烘托下，加強情緒的遼闊與尖銳度，就算是片中最寂靜的場景，都有相當強烈的生命力與動感。

班尼狄克康柏拜區交出了傳奇等級般的表演，這位英國演員徹底主導片中每一幕畫面，即使是沒有他出現的鏡頭也一樣能感受到他的氣場，無疑是他生涯最出色的演出。Phil的身體與衣服幾乎沾滿了泥濘，他總是要證明自己是牧場上最陽剛的男人，他極力壓抑著他對一位缺席的神秘男子形象的愛慕之情，班尼狄克康柏拜區透過這些細節，精彩地呈現Phil內心男子氣概所遭遇的挫折以及危機意識。

他猶如石頭一般冰冷的雙眼與神情，成為他對外掩護自己的面具，而同時他也如一位暗藏於黑暗之中的掠食者，隨時準備要吞噬任何侵入與威脅他的人。

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Photo Credit: Netflix

從《甜妹妹》、《鋼琴師和她的情人》、《璀璨情詩》到電視影集《謎湖之巔》，珍康萍的作品向來聚焦於女性角色，以及女性們之間的權力轉變。《犬山記》可能是她至今最陽剛、充斥最濃烈賀爾蒙的電影。

不過，儘管被Phil情緒層面的羞辱及施虐，克絲汀鄧斯特飾演的Rose卻成為整部電影的核心人物。她是位活在男人世界中的問題女子，最終逐漸認清到事實：世界與權力的運轉，絕對沒有站在她這邊的任何可能。

班尼狄克康柏拜區、克絲汀鄧斯特兩人精彩的表演，確實有可能讓這兩位備受肯定的演員贏得其生涯首座奧斯卡獎，儘管如此，飾演Rose兒子Peter的寇帝史密麥菲（Kodi Smit-McPhee），仍在與班尼狄克康柏拜區對手戲的時刻，偷走了幾段戲碼的亮點，成為《犬山記》最讓人意外的驚喜。

Peter出現之前，從來沒有人能看見山脈側邊浮現出的吠犬輪廓，Phil與Peter的聯繫從那一刻開始愈加緊密，兩人之間流動著一股深刻的張力，甚至帶有些情慾的火花。看到這裡，觀眾大概以為電影將往《斷背山》的方向前進，但我可以跟你保證，你絕對、絕對不會料到這位25歲的澳洲演員，將如何以極震撼的演技緊緊地吸住所有人的目光。

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Photo Credit: Netflix

《犬山記》是影壇的年度奇觀，這是珍康萍又一部大師之作，她以前無古人、後無來者的眼光觀察男性與權力的流動，再藉著曲折的大逆轉結局，檢視兩者之間的分野。

2021年法國導演茱莉亞迪古何諾 （Julia Ducournau） 才以《鈦》成為第二位獲得坎城金棕櫚獎的女性導演，然而，1993年的珍康萍《鋼琴師和她的情人》正是首度獲得此獎項的歷史創舉，在那一年的獎季競爭，珍康萍以極小的差距，差點就能成為史上第一位獲得奧斯卡最佳導演的女性得主，可惜當年敗給史蒂芬史匹柏 （Steven Spielberg） 的《辛德勒的名單》（當然沒有人能否認《辛德勒的名單》的偉大與重要地位）。

導演領域向來都惡名昭彰地被視為是男人的世界，或許影藝學院這回該將歷史導回正軌，讓珍康萍成為繼《危機倒數》凱薩琳畢格羅（Kathryn Bigelow）、《游牧人生》趙婷後，第三位女性奧斯卡最佳導演得主，畢竟珍康萍早在1993年就值得這份榮耀了。

本文經作者授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航


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