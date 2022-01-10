顏寬恆成為中二選區「安心亞」，測出八萬票就是顏家的「天花板」

文：多米諾與機堡

以台中為主場的兄弟象，才在去年底流淚終結長年蟬聯亞軍的血淚故事，顏寬恒卻在中二選區寫下在一屆立委連敗兩次，且沒有拿下任何一個區的新台中「安心亞」故事。

賽前，顏家立下摧出85000票的軍令狀，且從頭到尾都認為這場補選勢在必得，但最終拿下的卻只有80912票——還不到傳說的「公道價8萬1」。

但即便如此，若我們把萊豬公投的65817票當作是本選區的國民黨現存基本盤，就會發現罷免陳柏惟的77899張同意票，以及這次顏寬恒所獲得的80912票，看的不是黨徽，而是顏家動員能力的展現。但同時，51.72%的投票率，與補選58.26的投票率，卻有著幾乎一致的結果。

換句話說，八萬票就是顏家的「天花板」。

當然，這八萬票天花板，也成就了台灣地方選舉史上簡單多數決單一席次的補選中，投票率最高的一次。若沒有顏家的全力拼博，也絕對不會拼出這麼大的反作用力。17萬中二選區的選民，完成了一次歡送地方實力派的完美演出。

顏寬恒大意失荊州，5000票敗給「沒有淵源」的陳柏惟

顏家作為傳統台中縣黑派的繼承者，一直以來都帶著神秘的色彩，而近年也再多了水餃、消波塊等網路迷因。

顏家坐擁大甲鎮瀾宮董事會的控制權，顏清標又曾任瀝青同業公會理事長，其作為台中海線第一大地方實力派的地位，自然不榮小覷。從政之路上，顏清標從里長、縣議員、省議員、四屆立委，每一仗都是獨立作業，其動員能力之強大，往往令對手興歎與無奈。即便是國民黨，2008年也不敢在改制後的台中市第二選區推派人選，而標哥的得票，竟多出民進黨籍對手的一倍！

若非因案解職，顏清標的帝國也許會持續下去也未可知，但即便是派出了長子顏寬恒出來繼承香火，2013年的補選、2016年的改選，顏家還是沒有懸念的雙殺了民進黨籍的陳世凱。

但時間到了2020年，顏寬恒竟大意失荊州，輸給了一無所有、從高雄上來打拼的前市議員落選人陳柏惟。陳柏惟與選區毫無淵源，但最終在民進黨、紀國棟系統和解，以及陳柏惟強烈的個人魅力的催化下，以5000票拉下了顏寬恒。

Photo Credit: 中央社

這個選舉結果，也種下了後續顏家對陳柏惟提出報復性罷免的種子，因為顏家並不僅僅是為了一席公職而戰，作為一個派系，他們有許多的協力者要哺育，若沒有了立委，就喪失了對中央政府的預算建議權，以及居中協調的舞台，因此少了許多的利益可供分配。

而去年在顏家的總動員之下，3Q最終以不到5000票的差距，遭到報復性罷免，成為我國政治史上第一個遭到罷免的國會議員。

國民黨Ｘ地方派系：顏家帝國的興起

熟知台灣當代政治發展的人，一定對吳乃德提出的「恩庇侍從體制」有印象——國民黨用與地方實力派之間的人事、資源的交換，換去地方實力派對自己核心統治正當性的支持。而這中間可以作為恩庇的籌碼，包括特許經營權、省營行庫的放款便利、人事的安排、土地開發的規劃等等。

在那個人口結構穩定，流動不大的過去，恩庇者提供的這些好處，對地方實力派維持其系統提供直接的應援，而地方派系則用在農漁會、地方選舉中提供選票作為籌碼，來換取這個臍帶的穩定運作。但滄海桑田，物換星移，時間已經來到了2022年。這中間發生了幾件事情，讓恩庇侍從體制的典範開始轉移。

首先是選制的改變。

過去除了地方首長之外，所有的民意代表都是大選區SNTV選制（複數選區單記不可讓渡投票制，Single non-transferable vote，俗稱的多席次大選區）。雖然有些政治研究認為SNTV方便引進市場內不同的競爭者進入，但SNTV選制也讓上層的恩庇者可以展現其支配的能力，有利恩庇侍從體制的穩定維持（也因此SNTV選制中掌握提名額度的黨組織重點特別突出）。

但現在的中央民意代表，都是單一選區簡單多數決，對一個大體量的地方派系而言，除非他擴張成一個更龐大的系統，否則單靠陸戰無法維持其穩定發展。

再者，由於都會區已經全面廢除了鄉鎮市長的選舉，農田水利會也已經回歸農委會農水署管理，因此可以操縱在自己手上的人事操作空間已經委縮殆盡。

過去綿密的大型派系，有眾多的鄉長、鄉代、水利會等系統可以列入安排，為其龐大的動員網提供微血管的存在，但現在這些全部變成了民政系統與農業行政的派出機關，就不再能為地方派系提供服務。取而代之的，是眾多的社群團體、利益團體如雨後春筍產生，各自都有各自的動能，他的利益也不完全與地方實力派的有直接的關聯，甚至共生關係。

Photo Credit: 中央社

現在都會區的地方實力派要維持其成功，只有一個生路：派系的領頭羊必須成為一個現代化的政治人物。

當然，這不是說自己的系統不需要養，但比起強調自己的系統與地方的牽扯，這場選戰從頭到尾都沒有看到顏寬恒向著民眾報告，自己作為一個政治人物，代表的品牌價值是什麼，心中的政治價值是什麼，反不如顏家在副業冷凍水餃做得有聲有色。

而罷免投票，顏寬恒一句以「這片土地的主人」自居的信心喊話，則隨著自家產業、開發未利益迴避，以及佔用公保地與保留地的難堪事蹟遭到公開檢視，不僅自己要駕駛小山貓挖開招待所的大門，甚至「土地的主人」還成了過去這一個月最流行的政治迷因。

新品牌塑造無效，失根小冬瓜只能親手鏟掉違建大門