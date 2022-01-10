本土疫情升溫民眾搶打第三劑，各縣市快打站、大型接種站相關資訊一次看

因應Omicron變異株和桃園機場群聚持續延燒，中央流行疫情指揮中心於7日宣布縮短COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）第三劑的施打間隔。各地方政府為了方便民眾接種，也陸續增設疫苗快打站或大型接種站。

《關鍵評論網》彙整各縣市現已開設疫苗快打或大型接種站的相關資訊。若民眾所在縣市目前未開設快打站或大型接種站，仍可瀏覽縣市衛生局網頁，查詢合約院所名單後，致電各院所確認是否有疫苗可供接種。

新北市

新北市因應疫情分別設有中大型接種站和機動疫苗接種站，中大型接種站為三重小巨蛋、永和國父紀念館、鶯歌永福宮，以及汐止區公所二樓。施打的疫苗廠牌為莫德納，施打時間為13-15日早上8時30到11時30分、下午1時30分到4時30分。

預約方式透過新北疫苗預約系統登記，系統開放時間為11日上午9時到12日中午12時。

機動疫苗接種站則是林口三井OUTLET和新莊宏匯廣場。施打的疫苗廠牌為莫德納，施打時間前者為14-15日的下午2時到6時，後者則是14-15日的下午1時到6時。

機動疫苗接種站民眾無需預約，隨到隨打。

桃園市

桃園市長鄭文燦8日於臉書粉專宣布，今（10）日起將在賣場、社區活動中心等地點設置莫德納及輝瑞BNT疫苗隨到隨打接種站，相關資訊可瀏覽「桃園市政府疫苗合約院所」網頁查詢。

台中市

台中市本週在文心森林公園（溜冰廣場區旁）和東協廣場（1樓電梯前）設有快打站，民眾無需預約，隨到隨打。

文心森林公園10-12日上午9-12時提供輝瑞BNT疫苗、13-14日上午9-12時提供莫德納疫苗，15-16日下午1-4時提供限量600名的莫德納疫苗。

東協廣場則在15-16日下午1-4時提供輝瑞BNT疫苗。

台南市

台南市分別在永康區衛生所和家樂福仁德店開設快打站。

家樂福仁德店在10日、13日、14日下午2時30分至4時，提供輝瑞BNT疫苗；永康區衛生所則在10日下午5時30分到晚上8時，提供輝瑞BNT疫苗。

高雄市

高雄市在大東藝術文化中心和高雄國際會議中心設有社區大型接種站。

大東藝術文化中心在9-14日上午8時30分到11時30分、下午1時30分到4時30分，提供莫德納疫苗。高雄國際會議中心則在11-13日上午8時30分到11時30分、下午1時30分到4時30分，三天依序提供的是AZ、莫德納以及輝瑞BNT疫苗。

民眾接種前需到高雄市新冠肺炎疫苗接種預約系統預約。

屏東縣

縣長潘孟安今日在臉書粉專宣布，屏東火車站即日起到14日，每日下午2-5時加開輝瑞BNT疫苗速打站，隨到隨打。

新竹市

10日起到14日在慈濟、體育館和中正市場加開疫苗施打站，每周一至周五提供民眾第3劑隨到隨打服務，但不搭配四大超商禮券優惠。

上述三站每日8點至11點、14點至17點，依時段提供莫德納、BNT疫苗，民眾免排隊，隨到隨打。不同時段施打的疫苗廠牌可點此瀏覽。

延伸閱讀：

新聞來源：新北市衛生局網頁、桃園市衛生局網頁、台中市衛生局網頁、台南市衛生局網頁、高雄市衛生局、新竹縣衛生局網頁、潘孟安臉書粉專

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核稿編輯：翁世航