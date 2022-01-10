真・政治精算師：大家別再罵朱立倫了，他可不是「神隱」而是「神算」啊！

國民黨在一個月內，四大公投、中二顏寬恒、罷免林昶佐「三輸」。朱立倫被罵爆，選前神隱，選後派發言人賴帳，對此黨內甚至傳出「朱下韓上」的聲音。

1月9日的投票當然可以當作是2022年九合一大選的前哨站，而蔡英文也再度重挫了朱立倫——用新政治幾乎把顏家送進歷史，有效阻止了在野黨的接連惡罷。朱立倫早在開票18分鐘就發現了，也算到蔡英文不會因為勝選而出來領功，因此速發新聞稿對做。

你不懂朱立倫，這可不是「神隱」，而是「神算」啊！

看看選後第一時間，朱立倫把舞台讓出來，由文傳會主委凌濤代為聲明，這可是在「提拔年輕人」。而包括「今天的結果，我們放在心裡一個晚上就好，明天過後2022大選的布局正式起跑。2024民意會再度奮起。」、「這是承擔過去的政治任務和框架，到今天為止，到此為止。」等等，也是我看過「最好」的不承認敗選聲明。

因為朱立倫，其實是在請發言人轉達安慰自己的話。畢竟「高興一個晚上就好」通常用在勝選者，而國民黨改寫了它：不認敗選、顏家的失敗，也放在心裡一晚就好。

朱立倫不愧是政治精算師，選前就為此刻鋪路，不必檢討、不想扛責，很快就羽化成2022指揮官、2024總統候選人。

進一步看顏家二度失敗，何嘗不能代表朱立倫用心良苦，把李登輝以降黑金和派系政治送上斷頭台？對此，歷史絕對要記上一筆。順著這個邏輯來看，如果這一席2020本來就是綠營的，朱主席守住了、維持現狀，你怎麼能說國民黨輸了呢？

再說，罷免林昶佐案，泛藍在同意票拿下萬54000多票，支持林昶佐的不同意票只有43000多票，這是個多麼了不起的成就！想想看，一來國民黨把林昶佐上屆的81000多票，成功壓制到只剩下六成多；二來，因為朱立倫的無為而治，避開了林昶佐一旦被罷免，可能由鍾小平接手上陣的窘境，將國民黨的元氣保留到2022。

這是雙贏，怎麼會是雙輸呢？

嚴以待朱、寬以待韓「不公平」，更何況公投也不是朱立倫發起的，你說是吧？

反對朱立倫的支持者說要韓國瑜上場救援，我真的要生氣了。

Photo Credit: 中央社

2020年1月總統大選，韓國瑜拿下552萬票，同年6月被罷免高雄市長，結果，韓一年半後才出新書以公益代替謝票。相比之下，韓國瑜有比朱立倫高明嗎？國民黨的支持者如果「嚴以待朱，寬以待韓」，真的公平嗎？

更何況，這幾場選舉都是江啟臣搞出來的。罷免陳柏惟、林昶佐接力，源頭當然是2016年底執政黨促成修法，將仇恨動員變成日常。民眾不檢討檢討蔡英文將罷免「雙二分之一」門檻降為四分之一選舉人數，怎反過頭來來檢討朱立倫了？如賴清德所言，真是莫名奇妙。

選舉就是一股氣，朱立倫沒有氣虛，而是氣長。

他和顏家絶無長時間相濡以沫，何來相忘於江湖？藍營人士、名嘴越看越洩氣，是因為不滿朱立倫的精心設計，會害他們在言論和政治市場沒有生意可以做，因此不斷給朱找麻煩。

請他們不要再罵朱立倫了。

朱立倫沒有矇混，而且漂亮的過關。民進黨，才是高興一個晚上就好。

你說是吧？

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航