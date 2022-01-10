「我們支持烏克蘭」，北約秘書長回應俄羅斯軍事壓力：不會允許聯盟內出現「二等成員國」

文：德國之聲中文網（法新社、路透社）

北約成員國外長週五（1月7日）通過視訊會議討論了俄羅斯在烏克蘭邊境的屯兵問題。北約秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）說，俄軍仍在繼續集結。

「我們支持烏克蘭。」史托騰伯格說，北約不能對侵犯國家主權的行為作出妥協，北約允許每個國家選擇自己的進程加入北約。

「我們準備與俄羅斯進行軍備控制談判，包括常規武器和核武器，但這必須是對等的。」史托騰伯格說，「我們不能陷入這樣一種局面：我們有二等的成員國，北約作為一個聯盟不允許保護這些成員國。」

他說，「衝突的風險是真實存在的。俄羅斯的侵略行動嚴重破壞了歐洲的安全秩序。」

去（2021）年12月，俄羅斯提出了一份表達不滿並提出要求的清單，其中包括北約停止東擴、不吸收原蘇聯加盟共和國加入北約。

北約則表示俄羅斯不可以對北約成員資格擁有否決權，也不可以對北約發號施令。與此同時，俄羅斯向烏克蘭邊境派遣了大約10萬軍隊。

最近，非北約成員國瑞典和芬蘭的領導人表示，在俄羅斯屯兵烏克蘭邊境之後，他們指出，是否加入北約是本國的自決權利。

北約成員國怎麼說？

在週五北約外長的會談結束後，拉脫維亞外交部長林克維奇（Edgars Rinkevics）稱開了一個「好會」。他在推特上說，盟友的團結、高效的集體防禦和對我們夥伴的支持，是應對俄羅斯咄咄逼人行為的主要手段。

他還說：「我們準備與俄羅斯進行對話，但不會以犧牲我們的價值觀、關鍵原則為代價。」

外交官們表示，在如何最好地處理俄羅斯問題上目前仍然存在分歧。一位法國政府官員告訴法新社，「俄羅斯提出對話，我們絕不能害怕，即使俄羅斯提出的建議並不都是我們可以接受的。」

對俄羅斯發出明確警告

歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）和慕尼黑安全會議主席、前德國駐美大使伊辛格（Wolfgang Ischinger）等歐盟領導人，呼籲歐盟更多地參與危機處理，但沒有具體說明這種參與除了「安全協調員」之外還可能做什麼。

無論如何，西方國家已經發出警告，如果俄羅斯進一步入侵烏克蘭，將產生「嚴重後果」。

美國務院稱，國務卿布林肯向烏克蘭外長庫萊巴（Dmitri Kuleba）保證，華盛頓「堅定不移地支持烏克蘭的獨立、主權和領土完整。」

本週將有兩場與俄羅斯的會晤

美國和俄羅斯兩國官員定於本週一（1月10日）在日內瓦會晤。

北約－俄羅斯理事會會議將於週三（1月12日）舉行。這是自2019年以來首次舉行這樣的會議。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航