2022/01/11,
【TNL沙龍本週議題】本土疫情再度升溫，你會考慮接種第三劑嗎？
Photo Credit: 中央社
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台灣本土疫情再度升溫，根據目前疫情延燒的狀況，你會考慮接種第三劑嗎？或是有什麼其他考量呢？
編按：
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最近一週，台灣境外移入的病例大幅增加，且高比例為最新的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）變種病毒Omicron，前幾天境外移入的病例甚至高達58人。
而本土案例的部分也陸續出現，桃園機場群聚持續延燒，統計至昨（9）日，已經累計25例確診，不過目前各方關注的重點之一為感染途徑，確認感染途徑後，才能更加確定防止疫情蔓延的下一步該怎麼做。
因應目前疫情的狀況，中央流行疫情指揮中心於日前下午宣布追加劑間隔縮短為至少12週（即3個月），這波疫情導致許多民眾開始考慮是否施打第三劑疫苗。不過，根據此文，羅一鈞表示，目前普遍發現台灣邊境攔截的Omicron個案病毒量較高、傳染力較強，都是突破性感染，但無重症或須入住加護病房患者，並補充說明，目前英國報告指出，未完整接種COVID-19疫苗及未曾染疫者，Omicron住院風險降低幅度較小，未打疫苗跟未曾染疫仍要防範住院風險。因此，還是持續提醒民眾儘速完成兩劑接種。
根據目前疫情延燒的狀況，你會考慮接種第三劑嗎？或是有什麼其他考量呢？
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核稿編輯：楊士範