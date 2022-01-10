今日桃機群聚再增6例，防疫計程車禁載一般旅客，長程航班「落地採檢」盼降低社區風險

中央流行疫情指揮中心今（10）日公布國內新增32例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為6例本土個案及26例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為2例男性、4例女性，年齡介於未滿10歲至40多歲。指揮中心表示，今日新增境外移入個案為14例男性、12例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國（11例）、印尼及緬甸（各2例）、尼泊爾、比利時、冰島、厄瓜多、英國、義大利、菲律賓、丹麥、南非、法國及芬蘭（各1例）移入。入境日介於去（2021）年12月26日至今（2022）年1月9日。

機場群聚再增6例，本土首例幼童確診Omicron

桃園機場群聚感染進入社區，今天新增6名病例，包括歌友會病例（案17369）家人、染疫手推車員（案17473）兒子、這名孩童安親班同學、手推車員妻子居服員（案17472）友人紛紛染疫。昨（9）日確診的居服員照顧家庭小孩（案17416）病毒基因定序結果出爐，確定感染Omicron變異病毒，成為本土首例確診Omicron的2歲以下幼童。

另有2名確診同為機場手推車工作人員，曾與案17473共乘交通工具通勤。

案17473兒子及兒子安親班同學也都在今天確診，2人就讀的2間小學已停課，染疫安親班同學的哥哥所就讀的國中也預防性停課。案17473染疫妻子曾到友人家，這名友人同樣是今天新增的個案之一，友人女兒就讀的國中採取預防停課。

內政部加強宗教活動防疫措施

指揮中心部指揮官、內政部次長陳宗彥表示，為防堵疫情擴散，即日起加強宗教場所及宗教集會活動相關防疫措施，除須配合指揮中心防疫指引，全程配戴口罩、落實實聯制、量體溫外，欲辦理繞境、遊行及其他大型宗教活動者，都須提報防疫計畫，並經地方政府同意後辦理。

內政部指出，10日起宗教團體神職人員主持宗教儀式或講道，必須全程配戴口罩。如果有舉辦餐會、宴席等飲食活動，不得逐桌敬酒、敬茶，並建議參與者維持適當社交距離。此外，如有提供住宿場所，除同住家人外，以1人1室為限。

避免民眾誤搭防疫計程車，桃園、小港、松山機場計程車貼有識別貼紙

指揮中心發言人莊人祥宣布，為了防止境外移入個案成為破口，即日起禁止防疫計程車載一般旅客，並在桃園、小港、松山的防疫計程車上，貼有專屬識別貼紙，以防民眾勿搭。

交通部表示，桃機防疫計程車9日已經實施，松山和高雄小港機場則從10日起至23日以包車方式，實施兩週，每天每車補助3500元；另外司機必須切結，一旦查獲違規，追回補助，並取消排班資格。

1922疫苗預約平台將重新上線，陳時中表示國內mRNA疫苗「數量一定夠」

由於縮短疫苗第三劑施打間隔，台北市開放疫苗預約後登記情形踴躍，陳時中表示1922平台希望本週內可以上線，但無論是1922、各縣市預約平台、醫療院所登記或是造冊施打，都是有效的預約，不需重複登記。

被問及台灣現有的疫苗庫存是否足以應付第三劑，陳時中表示世界各國打第三劑的比例並沒有前兩劑來得高，最高的智利也才約50％，目前台灣的莫德納和輝瑞BNT疫苗有各約230萬劑，且仍有部分輝瑞BNT未到貨，即使到一月底符合資格施打第三劑的民眾多達768萬人，但並非人人都會接種，「大家盡量打，疫苗一定夠。」

自1月11日起，長程航班旅客於落地時採檢、檢驗結果陽性後送醫院

中央流行疫情指揮中心表示，Omicron變異株於全球迅速擴散，近期境外移入確診數大增，為降低COVID-19威脅國內社區防疫安全，自今（2022）年1月11日零時起（航班表定抵台時間），調整入境旅客檢疫措施如下：搭乘歐美、中東及紐澳等航線長程航班旅客，於抵台時進行落地公費採檢及快速核酸檢驗，檢驗結果陰性者接續入境通關程序，且應搭乘防疫車輛前往防疫旅宿／集中檢疫所完成檢疫；檢驗結果陽性者，指派專人完成證照查驗後，由空側搭乘救護車後送專責醫院。

自1月12日零時起（抵台時間），將南非等10國調整為加嚴之三級流行地區之入境檢疫措施

南非、波札那、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼、辛巴威、馬拉威、莫三比克、埃及與奈及利亞等10國原列為以Omicron變異株為主的「重點高風險國家」名單，目前我國已累積對該變異株的防疫經驗，指揮中心經檢討及評估後，宣布將上述10國自「重點高風險國家」名單移除，並適用目前已加嚴之第三級流行地區來台旅客的入境檢疫措施。

指揮中心說明，自第三級流行地區所有入境旅客搭機來台前應取得「表定航班時間（Flight schedule time）前2日內COVID-19核酸檢驗報告」，且事前安排檢疫居所（僅限防疫旅宿或自費集中檢疫所），旅客抵台後皆須配合採深喉唾液，進行PCR檢測，並搭乘防疫車隊前往檢疫居所，接續完成14天檢疫，旅客應於入境後的檢疫及自主健康管理期間，配合進行6次PCR檢驗或公費快篩。

指揮中心表示，如旅客於本措施宣布實施前已完成航班機票預訂，且有改訂防疫旅宿的困難，仍可自費至集中檢疫所檢疫14天，或撥打1922防疫專線，並提供航班訂票證明，由指揮中心協助安排至集中檢疫所自費檢疫。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航