陳致中涉洗錢案判刑1年定讞將在近期入監服刑，高雄市議員不補選
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陳致中表示，最難過的是受到鄉親託付，但地方建設、鄉親需求還未完全達成，他永遠跟基層鄉親朋友站在一起，為高雄打拚、為台灣奮戰的心永遠不變。
纏訟17年的前總統陳水扁、吳淑珍夫婦等人的國務機要費等案，因去年《會計法》修法除罪化，高等法院更二審去年7月判決扁等人免訴，但吳淑珍、兒子陳致中、陳妻黃睿靚等一家3人，則因龍潭購地、南港展覽館案各依洗錢罪判刑，吳淑珍被判處2年徒刑，陳致中判刑1年，陳妻黃睿靚10月但緩刑4年。
最高法院今（26）日駁回陳致中、黃睿靚夫婦的上訴定讞，有罪定讞，陳致中近期必須入獄，啟動防逃；吳淑珍有罪部分撤銷發回更審。
陳致中夫婦在海外開戶構成洗錢罪已確定
國務機要費案中有部分因為修法已經除罪，目前仍有罪的部分包括吳淑珍於收受龍潭購地案、南港展覽館案賄款後，指示扁家友人蔡銘哲將款項匯入海外帳戶藏匿，部分款項利用人頭帳戶轉匯洗錢回台灣，其他款項則指示兒子陳致中、媳婦黃睿靚洗錢匯入海外帳戶，更二審認定構成洗錢罪。
判決認為，吳淑珍雖然否認犯行，更二審庭訊時，陳致中、黃睿靚先是否認犯行，吳淑珍因龍潭購地案收賄罪、南港展覽館案圖利罪判刑確定後，2人後來便在原審中坦承犯行。
判決也指出，在媒體報導陳水扁夫妻涉犯貪污罪之際，陳致中、黃睿靚向銀行人員謊稱資金是黃睿靚父親贈與，可認定2人知道資金來源是重大犯罪所得，但考量黃涉犯情節較輕，給予緩刑宣告，陳致中則是判刑1年確定。
更二審判吳淑珍2年徒刑，沒收299萬餘美元；陳致中1年徒刑，併科罰金150萬元，沒收816萬餘美元；黃睿靚判刑10月，併科罰金100萬元，緩刑4年，支付公庫100萬元，沒收816萬餘美元；蔡銘哲依《貪污治罪條例》第6條的寄藏罪，判刑4月，褫奪公權1年。
4人皆上訴最高法院，最高法院今天駁回陳致中、黃睿靚的上訴定讞；蔡銘哲審理期間撤回上訴確定。
吳淑珍有罪部分，最高法院認為更二審認定吳無正當理由不到庭，採一造辯論判刑，但依高雄長庚醫院去年的診斷證明，及疫情變化等，認為珍是否真的因疾病而不能到庭，更二審判決理由不完備，未盡調查職責，撤銷發回高院更審。
扁案所涉及的國務機要費、龍潭購地、南港展覽館收賄、洗錢案等4大案，多數案件先前皆已判刑定讞或併案審理，其中陳水扁、吳淑珍因龍潭購地、陳敏薰行賄等4案，被合併判應執行刑20年定讞。
高雄市議會將不遞補，陳致中：會勇敢走下去
高市議會內部傍晚開會討論，根據判決結果與地方制度法等規範，初步確認會啟動解職程序，但因為當事人並未被褫奪公權、不用遞補。
陳致中今天在臉書發文表示，「人生有晴天也有暴風，打斷手骨顛倒勇，無論這條路再怎麼辛苦、再多的磨難，我們都會勇敢走下去」。陳致中說，最難過的是受到鄉親託付，但地方建設、鄉親需求還未完全達成，「謝謝大家的關心，也請大家放心，致中永遠跟基層鄉親朋友站在一起，為高雄打拚、為台灣奮戰的心永遠不變」。
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核稿編輯：翁世航
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