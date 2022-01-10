2022/01/10,
國際

翁山蘇姬非法持有對講機等罪名成立，遭緬甸軍事法庭判4年徒刑

翁山蘇姬非法持有對講機等罪名成立，遭緬甸軍事法庭判4年徒刑
Photo Credit：AP / 達志影像

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76歲的翁山蘇姬因與非法進口及持有對講機有關的2項指控，以及1項違反COVID-19（2019冠狀病毒疾病）規範的指控被判有罪，軍事法庭判處4年有期徒刑。

（中央社）遭罷黜的緬甸民選領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）一系列案件的最新審判出爐，軍事法庭今天宣判翁山蘇姬3項罪名成立，需入監服刑4年。

法新社報導，緬甸軍方去年2月1日清晨發動政變推翻諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬政府，結束緬甸短暫的民主實驗，翁山蘇姬本人則從政變迄今一直遭到拘留。

軍方將領奪權在全國各地普遍掀起抗議示威聲浪，安全部隊試圖以大規模拘留民眾和血腥鎮壓來弭平異議；根據當地觀察組織說法，政變迄今已造成逾1400名平民喪命。

知悉法院今天判決結果的消息人士告訴法新社，76歲的翁山蘇姬因與非法進口及持有對講機有關的2項指控，以及1項違反COVID-19（2019冠狀病毒疾病）規範的指控被判有罪。

對講機的指控源於政變當天軍人突襲翁山蘇姬住處，據稱搜出該違禁設備。

法院去年12月宣判翁山蘇姬在競選期間因煽動及違反COVID-19防疫規定，遭判處4年有期徒刑，今天審判結果讓刑罰再添一筆。

軍政府領袖敏昂萊（Min Aung Hlaing）當時將刑期減為2年，並表示翁山蘇姬可以在首都奈比多（Naypyidaw）家中軟禁服刑。

去年12月的判決引發國際撻伐，緬甸大眾恢復舊有的抗議策略，以敲打鍋碗瓢盆方式表達憤怒。

在判決出爐前，人權觀察（Human Rights Watch）研究員曼尼孟（Manny Maung）表示，進一步判罪將加深全國不滿。

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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範


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