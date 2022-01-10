澳洲法院推翻政府取消簽證決定，但喬科維奇能否出賽澳網仍有變數

文：德國之聲中文網（《美聯社》、法新社等）

澳洲聯邦法院今（10）日裁定釋放遭拘留的世界球王喬科維奇（Novak Djokovic），法官認為，海關人員作出取消簽證的決定是不合理的，不過澳洲仍保留撤銷喬科維奇簽證的權利，因此世界球王能否參加澳網，仍充滿未知。

喬科維奇是上週三（5日）赴澳大利亞準備參加澳大利亞網球公開賽，卻在墨爾本機場被拒絕入境。喬科維奇在出發前往澳大利亞前，經過兩個獨立醫療小組的審查後，取得了維多利亞州政府以及澳網的醫療豁免權，但澳洲邊防部隊的官員認為，其所持簽證不允許未接種疫苗者獲豁免權。喬科維奇被安排下榻在一家隔離飯店中。

然而澳洲聯邦法院於10日對此案進行聆訊後，法官凱利（Anthony Kelly）裁決允許釋放喬科維奇。凱利指出，喬科維奇在抵達墨爾本參加澳網公開賽前，就已取得新冠疫苗接種的醫療豁免，並在5日傍晚降落時提出證據。

凱利在聽取許多關於此案的法律爭辯後，接納了喬科維奇的論點。凱利稱自己「有些激動」，他說，喬科維奇已出示了「一位教授和一位知名醫生」所提供的醫療豁免相關證據，並指出 「這個人又還能做什麼呢？」

喬科維奇的律師尼克・伍德（Nick Wood）同意法官的觀點，認為喬科維奇無法再為簽證做出更多努力。喬科維奇與海關官員的談話記錄和他自己的宣誓書也顯示，喬科維奇已為簽證一事做足準備。

伍德說：「他已經做了他所理解進入澳大利亞所需的一切。」自從簽證被撤銷以來，喬科維奇一直被關在墨爾本的飯店隔離區內。如今隨著法官作出釋放判決，喬科維奇也將離開飯店。《美聯社》稱，目前還不清楚喬科維奇在開庭期間人在哪裡。他並沒有出現於線上法庭的螢幕上。

Photo Credit: AP / 達志影像 喬科維奇粉絲在得知法院裁定結果後，歡欣鼓舞的模樣。

法庭交鋒

喬科維奇的律師針對他的簽證被取消一事提交了11條上訴論點。法庭文件報顯示，喬科維奇沒有接種疫苗，但他辯稱自己不需要接種疫苗的證明，因為他有證據表明他已感染過COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎），所以不需要疫苗接種證明。

喬科維奇在上個月曾感染過COVID-19。澳大利亞醫療機構裁定，在六個月內感染過COVID-19的人可以獲得疫苗接種規則的臨時豁免權。因此，律師認為，他的簽證被取消並不符合規定。

然而該裁決不代表喬科維奇一定能在澳洲出賽，澳大利亞內政部長卡倫・安德烈（Karen Andres）的律師在他們提交的文件中稱，若法官作出有利於喬科維奇的裁決，官員有可能會第二次取消他的簽證。他們說，疫苗接種豁免權只給罹患過COVID-19，而且是重症的入境旅客。

書面文件指出，沒有任何跡象顯示申請人（喬科維奇）在12月被檢驗出陽性時，有「急性重大疾病」。

當《美聯社》問及喬科維奇可能遭遇的情況時，澳大利亞邊防部隊在電子郵件中說「簽證被取消的人可能會連續三年被禁止入境澳洲。」但在某些情況下可以免除。每個案例都需根據自身情況進行評估。

34歲的世界球王所面臨的困境受到全世界關注，且引發關於國家疫苗強制令的激烈辯論。這次的線上聆訊吸引國際關注，因為太多來自世界各地的人觀看而數次當機。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航