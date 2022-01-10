香港以後沒有新聞可看？

「無咗《蘋果》、無埋《立場》同《眾》，以後點睇新聞？」

過去幾天，你有問過以上這問題嗎？

我有，而且不只一次。這問題的出現，固然是對以上三家傳媒機構，以及其他民主派媒體極速倒下的一種回應以及情感宣洩，但與此同時，也可能是我們對（特定）「媒體」高度倚賴、對自身「新聞」口味缺乏認知的一種反映。

先說前者。

誠然，《蘋果日報》、《立場新聞》和《眾新聞》三者都在香港的傳媒生態中扮演一個重要角色︰《蘋果》旗幟鮮明、內容包羅萬有，而其兼具「報道+動員」這定位，絕對罕有；《立場》在資訊整理、展現方面的功力，專題報道題材之廣、鑽研之深，短期內也無人能及；至於《眾新聞》的專業、翔實，根本就是長期被廣大讀者所低估，更別忘了在「有線中國組」全體「起身」後，它如何快速將眾多猛將收歸旗下，幾番功夫，就將其對「中國新聞」報道的準繩與深入變成一大賣點。沒有其他離去的媒體，全部都有其特色、角色。以上這些當然是事實，而忠實讀者要在一時三刻間「轉看」其他媒體也有其困難，但恕我不能同意由此就直接得出「無新聞可看」之結論。

若說偏近以往泛民主派立場的媒體，在地的有《獨立媒體》、《誌》、《Hong Kong Free Press》，而已將總部搬至新加坡的「端傳媒」也值得一看（縱然對不習慣閱讀長文的讀者來說，看「端」應該頗為吃力），還有《RFA》和那些在《蘋果》倒下後散落一地的「枝葉」，如《娛壹》、《Channel C》、《體壹》、《MM - Mill MILK》、「記者 陳珏明」、「記者 梁嘉麗」等等眾多新媒體、自媒體，以及眾多公民記者，不也是日復日在努力產出內容嗎？所以，問題不在於「無新聞可看」，而在於「我們有多願意去自己找新聞看」。

而「找新聞看」這事，其實可以推展出一個更宏大的問題︰我們究竟要看甚麼新聞？因為人人的口味和習慣不同，以下我只可以用自己的標準來將我看的「新聞」歸類。

突發、即時新聞

這類新聞確實會因為以上三者（特別是《蘋果》和《立場》）的消失而令人有所失落——還記得以前那些會「連環轟炸」我們的即時報道媒體notification嗎？但慢慢下來，我發現，自己日常接觸的資訊中，有不少都不需要如此的「快」，甚至不需要那麼「多」；而一旦將標準稍稍放低，以上提及的好些媒體基本都能「補位」。再退後一萬步，不計剛才所提及的，看《商業電台》、《香港電台》、《NOW》、《有線」、《明報》，甚至《香港01》、《東方日報》、《TVB》的也可，因為看這些內容事，我想要知道的是What（有甚麼事發生）以及少許的How（怎樣發生），而不是Why（為何發生）。

解析性新聞

這一類算是回應Why的新聞。老實說，本來已不見得有很多機構做得到和做得好，現在媒體數目減少了、大氣候改變了，要找到也確實不易；唯有多讀些不同內容的書或讀物，訓練自己能努力去回答Why。

本地偵查報道

比起解析性新聞，我覺得本地偵查報道的失落才是最值得關注的事。因為這事不單是在回應Why，更是將一些大家本來不知道／未必會知道的事，透過長時間觀察、資料整合、分析、呈現，環環相扣地炮製而成。而我認為，社會中若沒有了它，長遠會影響我們對不少事物的認知和想像，好些能夠改變的陋習亦會因為沒有即時被發現而錯過改變機會。

媒體逐一倒下對讀者、對社會必然會造成影響，但卻不應該成為我們懶散、不主動尋找合適資訊去閱讀的擋箭牌，要說一句「以後無新聞可看」很容易，不過，如果沒有看清現時仍在記錄、報道的人，不思考自己究竟想看甚麼的情況下就說出來，未免有點不負責任，尤其當中心化組織之路已越見難行之時，作為個體如何實踐去中心化，更是不能迴避的思考題。至於自媒體、新媒體在新時代的前路如何？有機會再分享。

圖片由作者提供 曾經聽過一個說法，新聞NEWS是由東南西北這四個英文字詞的首字所組成，因為所有新聞都是新聞工作者跑遍東南西北得來。謹以此向新聞工作者致敬。

本文獲授權轉載，題目由編輯所擬，原文見作者Facebook。

責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin

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