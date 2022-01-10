必賺的生意：點解起公屋可以年賺百億？

房委會日前公佈本年度財政狀況整體賺成96億（港元，下同），又話未來因為公屋保養同長遠會起多好多公屋云云，5年後就會開始計到出現赤字。所以就算宜家狂賺近百億，都放晒風話想進一步將公屋／居屋私有化出售，壓縮未來租住公屋供應數目亦將旨日可待。

其實單是過往5年，房委會整體盈餘基本上續年遞增，但又唔見多咗盈餘就令佢補貼多咗起公屋。如果對比番2015年嘅長遠房屋策略，當時預期未來5年將可以興建91,700間公屋／居屋，今日埋單計數最後只係得唔夠8萬間，房委會足足起少咗1萬多間，都係財政盈餘年年都有上幾十億嘅原因之一。

圖片由作者提供

除咗因為房委會起少咗，賺大錢最主要原因，當然係開始將公屋私有化及復售居屋，將一般成本價65萬（2021）嘅公屋單位轉賣成200幾300萬一間綠置居，或者將建築成本76萬（2021）嘅居屋單位賣到成400萬至600萬，房委會當然會大賺無誤。好少人知道，其實特區政府亦都會可從賣公屋／居屋中，能夠套現整個綠置居／居屋項目中土地發展成本的35%，令政府每將一個屋邨由轉售都可以大賺上億元，平均一個單位淨袋30萬至90萬不等。

林鄭都睇到起公屋可以變成一盤佢形容為「必賺的生意」，近日突然右派上腦，話唔賣公屋會令基層、房委會同政府「無法享受當中的土地價值」，根本上用純市場邏輯打破咗公屋作為基層住屋保障嘅觀念，鼓勵拎公屋炒樓圖利。但後果會相當明顯，將更多公屋由租轉售唔單只會壓縮咗未來租住公屋的供應，加劇香港住屋問題，而政府亦能可在本來提供公屋地的承擔變成一盤有利可圖的地產生意，成為幕後最大贏家。

本文獲授權轉載，原文可見於作者Facebook。

相關文章：

責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！