2022/01/11,
國際

哈薩克局勢惡化，對中俄的區域布局產生重大影響

哈薩克局勢惡化，對中俄的區域布局產生重大影響
Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

哈薩克因連日示威、警民暴動成為國際焦點，這對長年政局相對穩定的這個國家來說十分罕見。哈薩克的情勢與中俄有什麼關聯？

文：德國之聲中文網

哈薩克反政府抗議蔓延全國，緊張的情勢讓鄰國俄羅斯和中國高度關注，應哈薩克總統要求，俄國為首的集體安全條約組織（Collective Security Treaty Organisation）派遣維和部隊進駐，當地局勢混亂，有分析認為，哈薩克情勢的發展對俄中兩國有很大影響。

中東事務評論員究員法蘭茲曼（Seth J. Frantzman）6日在《耶路撒冷郵報》（Jerusalem Post）寫道，鄰近的專制政權確會擔憂哈薩克的不穩定，可能會蔓延到週遭國家，因此中俄兩國都密切關注當地情勢，同時哈國未來的發展也會影響中國在中亞的政策。

中國無權干涉

《大西洋月刊》曾在2019年指出，「中國已成為中亞地區最大的投資國，且受到當地政府的支持，特別是哈薩克這個國家。2013年起，中國已躍升為哈薩克的重要合作夥伴，中國領導人習近平當年正式提出『新絲綢之路』倡議，兩國簽署多項貿易協議，總額達300億美元，習近平更曾說：『中國和哈薩克是一輩子的朋友。』」

面對哈國局勢混亂，中國外交部發言人汪文斌6日定調，哈薩克當前發生的事情是「內政」，相信當局能妥善解決問題，並希望能盡快平息。俄羅斯一開始則稱哈薩克有能力處理自己的內政問題，外國不應干預衝突，隨後應哈國要求，以集安組織的名義進入哈薩克維穩。

台灣政治大學俄羅斯研究所兼任教授趙竹成向德國之聲指出，中國不是集安組織的成員，且哈薩克也沒有求助中國，因此中國沒有任何立場可以協助哈國維穩，所以也只能表示希望當地能控制情勢。

趙竹成表示，哈薩克所在的中亞地區的紛爭一直都是由俄羅斯、白羅斯等六國組成的集安組織負責解決，以維持區域的共同安全，這是俄羅斯的核心利益。他認為，中國也會尊重俄國的立場。

「對中國而言這當然是好事，因為他不用介入處理，局勢又能穩定，」趙竹成說。

哈俄緊密關係

雖然哈薩克自2013年起和中國關係更加緊密，但趙竹成直言：「哈薩克跟中國的關係再好，也比不上哈國跟俄國斯的關係」，因為哈俄除了是軍事同盟，同屬集安組織，也是歐亞經濟共同體的成員國，彼此隸屬於同一個關稅領域。他並補充，哈國執政30年的前總統納札爾巴耶夫（Nursultan Nazarbayev）與俄國領導人普亭（Vladimir Putin）關係非常密切。

趙竹成強調：「中國在中亞本來就不是老大。」他向德國之聲指出，哈薩克和中國則看似關係緊密，純粹是經濟上有了更多合作，因為中國「一帶一路倡議」的歐亞大鐵路需經過哈國，且中國需要哈薩克的石油天然氣及鈾礦，而哈薩克則出口農產品至中國，但整體而言，從文化、語言和軍事上等層面來看「中哈還是沒有俄哈沒有來的近」。

俄羅斯背後盤算？

另外，有分析稱，俄羅斯進駐哈薩克的動機並不單純。研究中國與中亞外交關係的歐安組織學院（OSCE Academy）研究員邱芷恩在其推特上分析稱，過去幾年，俄羅斯一直試圖控制中國從中亞購買石油和天然氣，因此若哈國總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）把能源管控權給俄國，那對全球石油和天然氣市場將會有「爆炸性後果」。

邱芷恩寫道，俄羅斯希望通過推動哈薩克同意歐亞經濟聯盟（Eurasian Economic Union，EAEU）的石油和天然氣價格標準關稅，使俄羅斯對中國和中亞之間的石油和天然氣貿易，擁有定價的權力。過去，哈國前總統納札爾巴耶夫和現任總統托卡葉夫都曾強烈反對這一做法。

邱芷恩稱，對於俄羅斯來說，在與中國談判石油和天然氣交易時，這個歐亞經濟聯盟賦予的定價權力，給了它巨大的議價能力及巨大的籌碼。對哈薩克來說，則是犧牲經濟獨立作為交換條件。不過這一切仍取決於俄羅斯是否能夠掌握全球能源價格。

美國智庫大西洋理事會（The Atlantic Council）史考克羅戰略與安全中心研究員艾許福特（Emma Ashford）分析稱，俄羅斯在哈薩克有強大的利益，俄國經常依靠哈國天然氣作為俄國產量不足的後盾。相對而言，哈薩克的穩定對中國而言，雖然重要但相關利益較少；中國的天然氣進口中至少有5％來自哈國。

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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