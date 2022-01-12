【錯誤】新的COVID-Omicron變種冠狀病毒是致命和不容易正確檢測的？改編舊訊息，目前並無根據

文：MyGoPen

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網傳「新的COVID-Omicron變種冠狀病毒是不同的，致命的和不容易正確檢測」的訊息。經查，這是改編自過去曾出現過「Delta變種病毒」的訊息。專家和世界衛生組織的資料指出，目前沒有任何證據指出，感染新變種病毒Omicron的症狀和其他新冠病毒有什麼不同，也沒有科學根據指出Omicron的傳染力、毒性以及死亡率比Delta變異株高。另外，Omicron的感染途徑跟原來的病毒類似，所以PCR是可以檢驗出來，因此並沒有Omicron就特別容易出現偽陰性的狀況。

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新的COVID-Omicron病毒病徵？

原始謠傳版本：

🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑 一定要戴上口罩，因為新的COVID-Omicron變種冠狀病毒是不同的，致命的和不容易正確檢測的：- 對於新的COVID-Omicron病毒有的病徵如下：-1.沒有咳嗽。2.不會發燒。只會是有很多：-3.關節痛。4.頭痛。5.頸部疼痛。6.上身背痛。7. 肺炎。8.一般情況下，沒有食慾 當然，COVID-Omicron的毒性比Delta變種高5倍，死亡率也比 Delta更高。病情走向極端嚴重情況所用的時間更短，有時甚至沒有明顯的症狀。讓我們更加小心！這種病毒株不會寄存在於鼻咽區，它直接影響肺部，也就是 “ 窗戶 ”，持續時間相對比較短。曾就已確診感染 Covid Omicron的幾名患者，最終被介定為沒有發燒、沒有疼痛，但在 X-光片上發現有輕微胸部肺炎。鼻拭子測試對COVID-Omicron的結果，通常是陰性的，而且鼻咽測試的假陰性個案越來越多。這意味著病毒會在社區傳播，並直接感染肺部，從而導致病毒性肺炎，再引致急性呼吸壓力。這就解釋了為什麼 Covid-Omicron變得傷害性高、病毒的毒力強和致命率偏高。請多加小心，避開人多的地方，即使在空曠的地方也要保持1.5m的距離，戴上雙層口罩，戴合適口罩，並在每個人都沒有症狀的時候經常洗手（ 咳嗽或打噴嚏時 ）。這個 Covid Omicron*“ WAVE ”*比第一波 Covid-19更致命。所以我們必須非常小心，並採取*各種加強預防冠狀病毒措施* 。也要成為與您的朋友和家人保持高度警惕的溝通者。不要把這些信息留給自己，盡可能多和其他親朋戚友分享，尤其是與你的家人和朋友。🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑

並在社群平台流傳：

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查證解釋：

網傳訊息為變形版本？

即時訊息查證協作平台「Cofacts 真的假的」資料庫顯示，網傳訊息在2021年7月時出現一相似版本，內容大致相同。近期民眾收到的內容，僅是將訊息中的「Delta」替換成「Omicron」。

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網傳「新的COVID-Omicron病毒有的病徵如下：沒有咳嗽、不會發燒。只會是有很多：關節痛、頭痛、頸部疼痛、上身背痛、肺炎、一般情況下，沒有食慾」，這個說法有根據嗎？

（一）MyGoPen採訪長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如。施信如表示，至目前為止，沒有任何的證據指出感染新變種病毒Omicron的症狀和其他新冠病毒有什麼不同。

施信如指出，因為不同的人，尤其在施打過疫苗以後，遭新冠病毒感染的症狀應該都有點類似感冒，和很多呼吸道感染相近，所以沒辦法因此判斷是否有症狀上的改變；即使症狀上有改變，也都是大同小異，因為每個人感染後的症狀本來就不太一樣。

（二）世界衛生組織（WHO）2021年11月28日更新的公告指出，目前沒有證據顯示感染Omicron的症狀與其他變種病毒不同。

網傳「新的COVID-Omicron變種冠狀病毒是不同的，致命的和不容易正確檢測的⋯⋯COVID-Omicron的毒性比 Delta變種高5倍，死亡率也比Delta更高」，這個說法有根據嗎？

（一）施信如認為，從病毒學的觀點來看，病毒變異很正常，因為新冠病毒是RNA病毒，可能在某個地區沒有被發現，或是病毒在免疫比較差的人身上停留較久，一下子產生的變異點就會比較多。

施信如進一步表示，有些變異點應是所謂「補償性突變」（compensatory mutation），這個補償性是指對病毒本身，即病毒變了一些點就沒辦法維持本來的功能，所以要跟著變另外一些點做補償，因此加起來會很多點。不代表這個病毒就變得很奇怪。

施信如說，Omicron變異株的傳播力可能會變成主流株，表示傳播力是強的，但是否比Delta變異株強？毒性較高？目前沒有任何科學根據，也沒有任何報告提及它毒性的改變。另外，沒有任何證據指出感染Omicron的死亡率比較高。目前，在南非報告的案例都是輕症，而在其他國家的案例，目前看來沒有非常嚴重的重症案例。

（二）台灣兒童感染症醫學會理事長邱南昌指出，現在看到的狀況是，Omicron比Delta的傳染能力更強，但是嚴重程度目前不清楚。就現有的資料來看，沒有顯示它會更毒、死亡率更高，反而看到年輕人輕症所佔的比例較多。

（三）世界衛生組織指出，目前還不清楚變種病毒Omicron的傳染性以及造成疾病的嚴重程度，是否比其他新冠病種病毒高。

網傳「這種病毒株不會寄存在於鼻咽區，它直接影響肺部⋯⋯鼻拭子測試對COVID-Omicron的結果，通常是陰性的，而且鼻咽測試的假陰性個案越來越多」，目前，這些說法有根據嗎？

（一）邱南昌表示，Omicron的感染途徑一樣跟原來的病毒類似，所以透過PCR是可以驗出來。所有的檢查都可能因為各種因素導致偽陰性的狀況出現，但並沒有說Omicron就特別容易出現偽陰性。

邱南昌也說，民眾面對Omicron，就像過去一樣過日子就好，做好本來該做的防疫措施就即可，不用過度緊張。

（二）施信如表示，Omicron病毒的免疫逃脫結果大約還要二、三個星期出來。目前從Omicron變異點來看，跟原始株，也就是已施打的疫苗相比的話，一定是有變的，而變異程度如何，目前為止還不知道。

施信如也說，沒有看到比較科學的證據指出Omicron會直接感染肺部，但還不是很清楚會不會出現「一開始測不到，後來變成有」，所以才會以兩種檢體輪流採檢，增加偵測到的機率。

施信如指出，以台灣的PCR檢測來講，Omicron應是測得到；在對過檢驗試劑的位置，是可以檢測出Omicron的。

專家諮詢：

長庚大學新興病毒感染研究中心主任 - 施信如

台灣兒童感染症醫學會理事長 - 邱南昌

資料來源：WHO - Update on Omicron

本文經MyGoPen授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：陳韻安

核稿編輯：楊士範