《暈船診療室》：只要有心，任何事都能解讀成「他不愛你」

文：凱蒂思．佳莉莉（Candice Jalili）

只要有心，任何事都能解讀成他不愛你

為了你自己的心理健康，不要浪費寶貴的力氣，玩所謂的「他愛我／他不愛我」遊戲。幾乎所有尤妮思的表現，都源自「害怕喜歡的人不喜歡我們」。所以在心動以後，就會集中所有的心力想弄清楚對方是否懷抱同樣的感受。

21歲的漢娜（Hannah）就是個典型的例子：「我會『頻繁』的檢視心儀對象的Venmo支付帳戶。有幾次我找到一些線索，讓我知道他們有沒有在跟其他人聊天。這可以在我決定告白之前，先弄清楚對方有沒有意思。」然而，她的這些調查總會直接影響她的心情。「假如看到一些可疑的活動，我就會很焦慮。假如什麼都沒發現，我才會稍微覺得好一點。」

我完全可以理解漢娜的意思，因為我以前也時常和她一樣。你很可能也心有戚戚焉，畢竟根據YouGov的調查，19％女性認為交往焦慮的前三名之一，就是不清楚她們在伴侶心中的定位，而這個數字在18到34歲的區間，更提高到23％。不清楚交往對象對自己的感覺，肯定會令人抓狂；因此，我們會試著尋找各種情報線索，想撫平自己的焦慮。

然而，假如我們放棄業餘的偵探工作，試著改變自己的想法，對抗關於未知的恐懼呢？換句話說，下次覺得非得在IG上搜尋對方的名字、揣測對方為何已讀不回時，不妨提醒自己：值得的交往對象會珍惜你的想法，而其他人一點也不重要。讓我再冒昧的問一下：「你為什麼要浪費力氣去追蹤不重要的人呢？」

對於大部分人玩的「他愛我／他不愛我」遊戲，我覺得最大的問題是，我們並不一定是在找尋對方喜歡我們的跡象。舉例來說，我在第一章就提過，YouGov調查顯示，有30％的女性在社群網站上尋找的是交往對象撒謊或有所隱瞞的證據。對這些人來說，她們是在試著做好「心理準備」，面對自己總有一天會被傷害的可能性；然而，這麼做只會提早受傷而已。

暈船中的尤妮思

＊2個小時沒收到他的回覆＊

「或許我該看看他的 IG 是不是在線上——是的，他在線上。我受夠了，他故意不理我。我要分手。」

＊播放愛黛兒的音樂，把燈全部關掉＊ 真實的你

＊2個小時沒收到他的回覆＊

「或許我該看看他的 IG——不！我不會再陷入這種輪迴。假如他喜歡我，我就會收到他的訊息；假如他不喜歡，那他就不重要，不需要再多花力氣。」

說到這，就不得不提「負向認知偏誤」（negativity bias）了。沒聽過這個詞嗎？在聽了愛爾蘭心理學家裘蒂．羅傑思（Jodie Rogers）的 TEDx演講之前，我也沒聽過。

在演講中，裘蒂說大部分人類都有負向認知偏誤，意思是「我們天生比較容易注意到生命中負面的情況，而不是正面美好的事物」。這在我們人生的很多方面都是如此，例如當老闆召見時，我們腦中會閃過上千個讓他想開除我們的理由；當心儀的人在初次約會後不再聯絡，我們會思考上千個自己可能搞砸的細節。

根據裘蒂的說法，負向認知偏誤是人類演化出的調適方式。身為人類，我們的大腦天生就聚焦在負面的事物，因為在遙遠的過去，我們得隨時高度警戒虎視眈眈的掠食者，而不是路邊生長的美味莓果。數千年後的今天，我們大腦為了生存，仍本能的高度專注在負面的事物上。

某種程度上，負向認知偏誤對我們仍有好處。如今的世界仍然無法避免生死交關的情境，我們也最好能及時注意到。然而，大部分的時候，我們的愛情並未落入「生死交關」的範疇。

無論大腦如何說服我們，心上人的已讀不回、約會對象的拒絕，或是其他談戀愛時雞毛蒜皮的小事，都不會危及我們的生命。換句話說，在談戀愛這方面，我們要訓練自己的大腦，該注意的是路邊的莓果！

無論你最後是否和約會對象長久發展，「不怕已讀不回」的心態都將幫助你確保在一起的時間更快樂。假如你花了6個月時間和某人隨便玩玩，目標就是讓你在6個月中都快樂平靜。至少，這個人不應該為你的生活帶來任何額外的壓力。

你的人生很珍貴，不應該只因為喜歡某人，就給他影響你心情起伏的權力。而把人生搞得一蹋糊塗的最快方法，就是選擇去尋找你愛的人不愛你的跡象。因為坦白說，如果想找這樣的跡象，任何事情都能被你腦補成證據。

暈船中的尤妮思

＊收到暗戀對象打招呼的訊息：「嗨。」＊

「我的天，他甚至連想話題都懶。他一定很討厭我。是的，雖然他主動發起對話，但很顯然不想繼續聊下去，一定是因為他不喜歡我。」 真實的你

＊收到暗戀對象打招呼的訊息：「嗨。」＊

＊很開心喜歡的人傳訊息來＊

我要再重複無數次：這本書不是教你如何找到對象。但前面這兩種人中，誰比較有可能有好的結果？曾經當過尤妮思的人大概都知道結局會如何：她會陷入混亂，因為覺得對方沒興趣，而沒辦法在心上人面前展現真實的自我。接著，感情畫下句點，但她卻沒辦法確定是因為對方真的不喜歡自己，還是她自己這麼以為，所以表現得很不自然。

另一方面，這本書則是讓你真正放手一試。你能清楚看到對方真的喜歡你的跡象，因此在他們身邊時感到更安心也更有自信。你們或許能有情人終成眷屬，而且不會有戲劇化的高潮迭起；即便沒辦法開花結果，你在回首時也能欣慰的了解：

對方已經認識真正的你，你對自己的行動沒有後悔。就像在第2章寫到的：你們只是不來電而已。

你很享受彼此相處的時光，而且你沒有讓自己深陷愁雲慘霧。

當然，這條道路說比做容易太多。我們的大腦總是傾向朝尤妮思路線發展，如果想改變這數個世紀來深植的迴路，恐怕得花許多心力。

因此，如果又發覺自己困在雙輸的「他愛我／他不愛我」遊戲，就回頭看看這一章。以下，我將列出這種遊戲的幾個不同版本，讀完之後就下定決心金盆洗手吧！

為什麼他今天都還沒看我的限時動態？

這應該算是經典款吧！你會在社群網站上尋尋覓覓，想要找到任何可以證明對方喜歡或討厭你的證據。不要假裝你不曾這麼做過。YouGov調查顯示，66％女性都曾經因為某些理由在社群網站上搜索她們的心上人。更精確來說，27％女性表示，她們在剛開始交往時，都曾經在對方的個人檔案和發文中尋求「支持」。

「我的對象和我在IG上互相追蹤，當我檢視誰看過我的限時動態時，他的名字總是出現在前幾個。」22歲的芝加哥女孩妮可，也就是上一章自我解嘲被「有婦之夫」拒絕的例子，和我分享她的經歷。「我的大腦會自動解讀為：『老天啊，這代表他很常看我的限時動態嗎？一定是這樣。不，等等……還是這代表我常常看他的個人檔案？或者只是因為他最近才追蹤我？』至今，我還是不知道答案。」