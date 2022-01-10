中國經濟趨緩牽動大宗物料走勢，中鋼董事長：鋼市將出現拐點，看好農曆春節後強勢拉貨潮

中國經濟牽動全球原物料行情，面對經濟持續下行，北京當局政策轉變為更平衡而穩健的模式，而非追求快速成長。受惠於其國內狀況平穩，中國龍頭鋼鐵廠——寶鋼（Baosteel）鋼鐵報價止住頹勢，中鋼董事長翁朝棟強調預測，鋼市將出現拐點，將走回上坡路，農曆新年長假過後，鋼市拉貨潮可帶動新一波需求。

中國經濟趨緩，牽動大宗物料走勢

中國經過了十多年的經濟擴張，在近年日益趨緩。中國財政部於2021年年末公布，1至11月國營企業總收入，將較於上（2020）年同期，成長達21.4%，兩年平均增加9.9%，就營業利益而言，同期增加40.2%，兩年增加13.8%。

但是跟前年的數據相比，成長的幅度都不如以往。《華爾街日報》報導指出，成長率都達到雙位數，是因為受到2020年年初的疫情影響，各項數值「基期較低」。隨後疫情受控，經濟才觸底反彈，不過，中國境內大宗商品上漲，中國境內疫情局部爆發，也對中小企業造成影響。

由中國公布的歷年GDP成長率顯示，自2016年後，已經無法突破7%的水準，逐年開始降低，2020年遭到疫情打擊後，落至谷底2.35%。上月中國社會科學院發布報告預估，2021年中國經濟成長率將反彈達8%，2022年則再度放緩到5.1%。

面對中國經濟下行壓力漸大，李克強召開減稅降費座談會時強調，未來必須實施更大力度的組合是減稅降費，確保2022年第一季穩定開局，並且針對服務業等困難行業精準扶持。

不約而同，中國央行、財政部以及銀保監會等部會發布《成渝共建西部金融中心規劃》。計畫中確立了共建西部金融中心的「六體系一基礎」。

其中包含：金融機構組織體系、金融市場體系、金融服務體系、金融創新體系、金融開放體系、金融生態體系、金融基礎設施，共在7個方面，提出28項具體措施。

大宗商品牛市剛起步，中鋼：看好農曆春節後的強勢拉貨潮

巴隆金融周刊（Barron's）報導，強調中國經濟前景，是決定商品價格走向的關鍵。報導稱，儘管中國成長率已放緩至5%，但是北京當局的焦點，轉向更平衡而穩健的經濟，而非追求快速成長。

目前有3大因素正推升大宗商品的價格，分別是：能源短缺、再生能源的發展以及公司治理（ESG）議題正在發酵。報導指出，原油、天然氣供不應求，間接使採礦更不易，長期而言都將抬升大宗物料價格。

上市鋼廠專家向《經濟日報》表示，寶鋼已公布今年2月盤價，熱、冷軋等大宗底材全面平盤。由於2021年12月，熱軋鋼每公噸大跌人民幣300元，反映出鋼價頹勢，但是接著今年1至2月連續平盤開出，是強烈的止跌訊號。

中鋼董事長翁朝棟說，接下來寶鋼可望積極提振外銷報價。他預測鋼市將出現拐點，將走回上坡路，時間點可望落在農曆新年長假過後，因為依過往經驗，春節假期結束後百業興旺，鋼市拉貨潮可帶動新一波需求。

《關鍵評論網》訪問台灣鋼鐵工業公會內部人士指出，美國高達1.2兆美元（新台幣33兆元）的基礎建設，還沒有正式上路，再加上印度也有擴大基礎建設的傳聞，鋼鐵仍有一波榮景，值得期待。

中國正在調整經濟結構，去槓桿試圖讓房市降溫，他強調，但中國為了振興經濟，已經陸續提出了許多政策因應，未來很有可能會以國家的力量，擴大偏鄉地區的基礎建設，拉抬經濟成長。

內部人士表示，鋼鐵業也面臨綠色轉型，碳中和下的鋼鐵成本高，這也將對全球鋼鐵業的結構造成影響，這意味著，鋼鐵的價格將有巨大變化，未來也會有新的商機。

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核稿編輯：翁世航