金字塔頂端的極致保養，頂級珍稀「蔘鹿雙補」一次到位！

來到坐擁成就豐收的富足階段，許多人期待以頂級保養品、保健食品悉心呵護這份尊榮。然而坊間產品成千上萬，到底該怎麼選，才能找到最珍貴、最獨特、品管安心且能夠達到全方位滋補的保健食品？

找出身體真正「虛」要的，補充滿滿能量

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埋首工作的現代人普遍睡眠不足，平日虛累累提不起勁，上了年紀後關鍵環節又容易卡卡不順，需要全方位打造好體力及靈活力。營養師方慈聲指出，若想終止「晚上充電充不飽，白天工作續航力不足」的惡性循環，除了要檢視平日營養攝取的飲食「顏色」豐富度、掌握營養素、植化素是否攝取足夠外，還要盡量多吃新鮮蔬果、全穀根莖類主食、避免脂肪過多的肉類（例如五花肉、豬蹄膀、豬大腸、牛腩、油炸肉品）；「蛋白質則可以選擇豆腐、豆乾等黃豆類製品，以及魚肉、海鮮（去除內臟、少吃蝦膏蟹卵）、雞肉、瘦豬肉、牛肉、雞蛋等。」

方慈聲營養師進一步提到，各種不同族群例如忙碌上班族、更年期、銀髮族各有不同需求，相同的是皆可透過保健食品進行營養補充。「鹿茸成分多元，胺基酸占總成分一半以上，同時含有多種磷脂化合物以及礦物質鈣、磷、鎂等，幫助補充能量與活力、調養好眠，對於女性氣色紅潤及調節生理機能都有正向幫助，非常適合工作壓力大的虛累累上班族、冰棒女孩及銀髮族等。」

Photo Credit:正官庄 方慈聲營養師分享讓上班族吃得健康，活力滿滿的小訣竅。

補氣固本提升保護力，蔘鹿雙補打造有效解決方案

談到增強體力，扶原中醫診所院長郭大維中醫師表示，許多人想找同時能夠達到「補氣補力」及讓「關鍵環節靈活不卡卡」的方法。郭醫師建議除了大家熟知的黃耆、甘草、枸杞等，「高麗蔘充分吸收泥土裡的養分，含有礦物質維生素，對補充精氣神更有幫助。」尤其是6年根高麗蔘中的地蔘僅佔全高麗蔘年產量2%，十分珍稀！其表皮與內肉緊緻結實，品質屬於上乘等級，內含30多種人蔘皂苷，能調節生理機能、滋補強身，是補氣的關鍵。

Photo Credit:正官庄 扶原中醫診郭大維醫師分享補氣保健原則。

「還有對男女老少都有幫助的鹿茸，可以提升保護力、補氣、溫和不上火。」郭大維補充到，由於鹿茸尖端照射到最多陽光，因此對於補氣、促進新陳代謝很有幫助。

「而在鹿茸尖端約2-2.5%的極珍貴臘片又稱為茸支頂尖，營養價值最頂級也最為豐富！若能同時以高麗蔘和鹿茸補氣兼補力，蔘鹿雙補綜效更滋養，能有效增強體力、維持行動靈活。」

此外，營養師方慈聲也提醒，有些消費者可能疑惑採收鹿茸是否會產生動保疑慮？「事實上，雄鹿的鹿角如果生長過盛，反而會促使鹿隻互相攻擊進而受傷甚至死亡，因此定期修剪鹿茸反而能使雄鹿更為長壽，這部分倒是可以放心，且正官庄天鹿系列採用的紐西蘭鹿茸，全程遵守人道採茸的標準原則，不存有鹿隻動保疑慮。」

正官庄與全球鹿業最大國紐西蘭，強強聯手淬鍊不凡保養

全球市佔第一的人蔘品牌正官庄天鹿系列是「蔘鹿雙補」專家，旗下頂級保健食品「天鹿系列」以極品6年根高麗蔘結合新黑金「紐西蘭鹿茸」，打造出「天鹿御方精華飲」頂級保養配方，非常適合想擁有尊爵不凡養生之道的族群。

「天鹿系列」皆含紐西蘭SAT（Super A Traditional）特A級鹿茸臘片，是紐西蘭鹿茸分類中最具價值的部位。紐西蘭鹿業局駐台灣代表Mr. Seamus強調，紐西蘭鹿隻成長於純淨無汙染的天然放牧環境散養，且飼養過程不使用人工添加飼料、不施打抗生素、生長激素等，而紐西蘭鹿茸的採收也有規定，僅採於生長55至60天營養成分較高、重量與長度最精華的時期。

而由全球鹿茸出口最大國紐西蘭聯手全球第一人蔘品牌正官庄，打造出來的「天鹿御方精華飲」，嚴選鹿茸尖端約2-2.5%的極珍貴臘片、及年產量僅2%的頂級6年根高麗蔘-地蔘，再結合能幫助關鍵環節靈活的足量葡萄糖胺和靈芝子實體，也添加了紅棗、枸杞、黃耆等溫和補氣助攻，每一口都是極盡珍貴的奢華御方！

這樣完美的配方同時擁有韓國與紐西蘭雙國家級品質把關，搭配可溯源的品管，經過正官庄獨家8階段（註）嚴格挑選、反覆多項檢驗查核，品質絕對安心也放心！正官庄「天鹿系列」於2020年在韓國上市後，創下14億台幣熱銷成績，全球累計銷量更突破55億新台幣，颳起業界的蔘鹿雙補旋風！

呵護長輩最佳靈活力，即撕即飲隨時隨身提升保護力

Photo Credit:正官庄

農曆新年送禮旺季即將到來，許多人絞盡腦汁想送出最尊榮體面的好禮，以表送禮人的敬重心意，但也不希望珍貴大禮送出去後被束之高閣。以營養補充品來說，方便食用便是一個決定性關鍵！正官庄「天鹿御方精華飲」採即撕即飲的輕巧包裝，不僅方便攜帶也適合長輩隨時隨身輕鬆補充，讓晚輩們不再需要勞心叮嚀。

歲末之際，想讓所愛之人於即將到來的福虎年擁有全方位精氣神與靈活行動力，頂極尊貴的正官庄「天鹿御方精華飲」就是金字塔頂端極致保養的首選！

註：正官庄獨家8階段