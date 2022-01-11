回應網友：複投保「實支實付」能有那麼多爭議，剛好證明了法律制定的模糊不清

文：楊履威

日前我在關鍵評論寫了一篇投書〈病人投保五家「實支實付」來賺錢，金管會還要繼續放任「不當得利」嗎？〉，討論金管會放任被保險人以多張實支實付，取得超過於實際損失額度的利得，綜觀網路上的迴響，可以簡單地整理出兩類看法。

一種是民眾認為，保險公司在個別投保時，已經經過危險的評估和選擇，並且已經收取保費作為對價，因此民眾即使獲得超額的補償，那也是基於契約約定，如果保險人收取保費，而依不當得利禁止的上位規範據以不賠，難免帶有貪婪的意味，而民眾也要背負不當利得的惡名，算是無辜。

另一種說法，是依照民事法理的解釋，認為《保險法》37條規定的，意圖不當得利的惡意複保險，是一種試圖獲得不當利得之行為，而與《民法》179條規定的不當得利有所不同。

兩種說法言之成理，然而這也只反映了目前複保險規範中，實然上存在的瑕疵，並沒有說明對於不當得利的事實，立法者應要如何透過《保險法》來回應。

保險給付超過收據上載明的實際支出，不就是不當利得嗎？

首先，損失補償是保險制度的目的，以保費的支出作為保險人願意承擔危險的對價，對個別保險人而言，係以具體的小損失（即保費支出），換取不確定危險的移轉（保險人承保的危險），只要精算沒有失真，在大數法則的運作下，損失率可以趨於恆定，這也是保險制度的精隨，使得個別要保人，能夠以較低的保費支出，換取具槓桿特性的保障。

當保險契約連動的是危險本身，契約當事人就對承保危險有注意義務，更何況是基於故意或放任危險發展的道德危險，這會破壞保險制度對於純損危險的計算，因為約定的是純粹的危險，人心所造成的危險，不是保險制度要保護的標的。

傳統《保險法》的架構中，將保險以人身和財產分為兩類，才會造成釋字576號中，大法官以人身無價（無法計算價值），而否認複保險在人身保險的適用。隨著《保險法》的發展，在日本《保險法》即有所謂人身財產二分法外的第三類保險，係將原分於人身保險中，以人身作為保險標的物。

然而，保險標的確實可以計算實際損失的險種獨立出來，如今天常見的實支實付型的住院醫療附約，元大人壽董事長江朝國老師對此類保險稱為中間性保險，因為損失可以被具體計算，因此仍適用《保險法》35條以下複保險的規定。

Photo Credit: 中央社

學說上對此說的挑戰，出於認為人體的損傷的治療過程可以計算的，但是實際上被保險人受傷的損失，不只是金錢的治療而已，也包含了身體的痛苦和精神上的損失，因此應不適用於複保險，似乎在論理上言之成理。

如果契約也認為人的損失不只是經濟上的支出或不能計算，誠然而言，那就處以傳統人身無價概念下的定額保險即可，約定一次事故給付多少錢，或是死亡失能給付多少錢，自無疑問。

話雖如此，若以這種觀點去挑戰實支實付在複保險的適用，是忽略契約特性，即便承認了人身無價或非財產的痛苦也是保險上可以請求的損失，但在實支實付型保險的約款中，約定的保險標的就只有具體可以計算的醫療支出，保險契約就已限縮了保險範圍，精神的賠償不能請求。

所以當今的《保險法》對於複保險是否適用於人身保險，直指核心的討論應該是，是否適用於中間性保險！

因此對於上述的第一類回應，既然中間性保險是可以計算損失，也透過契約限縮了非財產損失的可能性，那當事人是否有不當利得其實很容易觀之：只要獲得的保險給付超過收據上載明的實際支出，就是不當利得。

畢竟，就算保險人契約有保險費的交付作為對價，私人間的契約也不能夠牴觸法律的原則，如同《民法》71與72條的禁止規定，賣身契約，性愛契約都有契約的對價，也不能作為排除不法的理由。

雖然《保險法》38條規定，善意複保險之超額由保險人就所保金額的比例負擔之，在目前的中間性保險，實務上也沒有38條的樣態發生，仍然係以各保險人依照承保的金額內，完全填補損失，而形成被保險人可能據數契約重複請求，踰越《保險法》不當得利禁止原則的不當利得。

會有這麼大的討論空間，剛好證明了法律制定的模糊不清

第二類回應係以，《保險法》上的不當得利禁止並無構成《民法》179條不當得利要件的說法。

不當得利的要件，係以無法律上正當原因為前提，然而在《保險法》上雖以不當得利禁止為通篇《保險法》之基本原則，然卻見無對不當利得的規定，即便在規範「惡意複保險」的37條中，惡意複保險的法律效果，也只是契約無效，依照《民法》無效法律行為，負擔損害賠償責任，而沒有不當得利請求返還相關規定的適用。

我的說法或許只是來自於我對《保險法》的理解，和對於這樣模糊法規的個人詮釋，任何人可以輕易地反駁或認同，也可以提出任何不同的想法或觀點，就算是專家學者，也可以找出多種態樣的學說，也許各執己見，也許參雜各說相貌模糊。

然而，多元卻並不是具有永遠正面的意義，在法律上的規範，不該留有這麼不安定的空白領域，任由枝葉蔓延，而不見具體的規範。

Photo Credit: 中央社 金管會主委黃天牧（前中）

畢竟，這關係到一個具體法律原則的落實，以及法律規範的拘束體現，縱然學說上爭論不斷，業已持續好長一段時間，金管會也不該等到塵埃落定，才來撿拾爭論後的共識，這種避免麻煩的消極不表態，往往可能造成更多的麻煩。

是以，若各位有不同的看法或批判，筆者認為不該由我來承擔這樣的責難，只是出於熱情和對這個人類制度的熱愛，認為金管會應該對於這個爭論不休的模糊，出面做出清晰的舉止，讓保戶，保險人，業務，民眾，乃至是公司的投資人，能夠對於實支實付型保險，這個隨著醫療環境演進的保險，有更安穩清晰的面貌。