2022/01/10,
科技

Fiddle新世代風格車幻彩新色登場，全台試乘體驗智慧油電科技魅力！

Fiddle新世代風格車幻彩新色登場，全台試乘體驗智慧油電科技魅力！
Photo Credit：SYM

我們想讓你知道的是

三陽SYM新世代風格車Fiddle，講求「為你而生」的造車理念，接連推出 Fiddle LT、Fiddle 125、Fiddle DX，滿足消費者不同面向的時尚、風格及性能需求！為了讓消費者能親身體驗Fiddle車系魅力，SYM特別舉辦「智慧油電Fiddle試乘體驗」，邀請大家前往體驗前所未有的新風格座駕！

今年Fiddle全面換裝，全力打造「新世代風格車」，『停下來好看，跑起來給你好看！』，新色絕美的耀眼外型，當你奔馳在生活中，每一條路都充滿時尚美學風格！
Fiddle LT是最懂妳的時尚閨蜜，配備SYM獨家智慧油電科技，無論騎乘中或停下來，都能感受貼心的智慧科技。輕巧車身、超省力中柱以及貼心低座高讓妳輕鬆踏地，該為妳設想的，全部集於一車！以女孩最愛的飲品為主軸推出-『櫻花冰茶』、『純香奶蓋』、『盛夏冰滴』，還有加入女孩嚮往的夢幻甜美感推出幻彩『夢幻氣泡』-車色在陽光照射下會產生變化，藍與粉彼此交錯下給人夢幻的風格，就像喝下氣泡飲，有種置身夢裡的飄飄然感!只要是女生最愛的夢幻車色 Fiddle LT 都有！女生何須懂車，讓Fiddle LT懂你就好。

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Photo Credit：SYM

全新Fiddle 125拋棄舊思維的短暫流行，打造風格車「內外並駕齊驅」的新定義，除了時尚科技，跳脫以往的車色計畫，將新世代美學風格納為設計元素，帶著「寶石」思維的提出：『白月貓眼』、『櫻紅煙鑽』、『曜黑水晶』，並以自然珍寶為發想，推出幻彩新色-『海洋琉璃』、『日出琥珀』，以海洋與天空的浪漫迷人氣息，讓日常生活也能閃耀動人，啟動引擎、同時也啟動新風格生活！

Fiddle DX簡約緊實的車身設計，蘊藏源源不絕的強大性能，操控靈活、奔馳自由，是車壇少有的150c.c.風格車款！每次前進，都在累積魅力的里程數，更散發是騎士、也是紳士的生活風格！新一代Fiddle DX，推出『酷玩深藍』、『俐落簡白』、『率性極黑』三色，其中全新『酷玩深藍』充滿多樣層次的色彩，更是為DX的成熟形象增添了幾分神秘感，讓每一位質感型男都能散發著無與倫比的自信與魅力、一路優雅暢型，駕輕就熟！

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Photo Credit：SYM

SYM智慧油電試乘體驗，不怕你試、怕你不試

兼具省油節能特色的智慧油電科技，啟動時安靜無聲，停下又可以智能斷電，省油節能少汙染。Fiddle現正舉辦試乘體驗，邀請你親自體驗SYM領先車壇的獨家智慧油電科技，不只外型過人，性能更是領先！新世代風格車絕對令你驚艷！

Fiddle 125「好試乘3」活動，有試就有好事！
1/10起只要到SYM指定經銷商，參與試乘並填寫資料，享抽3重好禮 ! 週週抽現金、DRG模型、月月送iPadmini，還有機會把Fiddle LT帶回家！

新春帶愛車回娘家，免費好禮拿不完！
新年春節即將到來，現在只要將愛車帶回SYM車行，即可享有免費6大項目健檢服務，維修滿300元將會再加贈精美來店禮!新春SYM加碼好禮大放送，只要是SYM車主皆可以參加抽獎，百項大禮拿不完，最大獎還有機會抽到「免費機車」乙台！

Fiddle迎春質感優惠專案
※ Fiddle LT
-享24期0利率(現金分期同價)
-迎春購車金2,000元(直扣)
※ Fiddle 125
CBS-24期0利率(現金分期同價)
-迎春購車金4,000元(直扣）
-迎春加碼禮券1,000元
-風格車身保桿組
ABS-24期0利率(現金分期同價)
-風格車身保桿組

※ Fiddle DX
-24期0利率(現金分期同價)
-迎春購車金2,000元（直扣）
-迎春加碼禮券1,000元
-風格車身保桿組

◆ FiddleLT官網：https://tw.sym-global.com/fiddle-lt

◆ Fiddle125官網：https://tw.sym-global.com/fiddle125

◆ FiddleDX官網：https://tw.sym-global.com/fiddle-dx

◆ 智慧油電試乘體驗活動網頁: https://tw.sym-global.com/newslist-56-page245

◆ 詳情以ＳＹＭ官網公告為準。


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