防範資本外流，新興國家擬擴大「本幣結算合作框架」，擺脫美元升值影響

美國聯準會（Fed）日前公布，極有可能於今（2022）年3月首次升息，各大新興國家為了防範，國內金融市場的資本外流和貨幣貶值等問題，正擬擴大「本幣結算合作框架」（LCSF），在各國貿易中使用「本國貨幣」結算，藉此擺脫美元升值的影響。

美國聯準會升息，將擾亂金融市場

聯準會於1月5日公布會議記錄顯示，大多數的官員認為，今年3月應會首次升息。《華爾街日報》報導指出，聯準會加速收緊資金反映出，即使供應鏈缺料問題解決，薪資和租金仍可能持續高漲，成為經濟前景的變數。

報導也稱，過去美國透過大量購買債券，壓低長期利率來刺激經濟，鼓勵消費者和企業借貸，並且促使投資者進入股票、公司債券以及其他資產，進而刺激金融市場，此舉在2021年已經獲得相當良好的成果。

國際貨幣基金組織（IMF）於1月10日，對美國升息一事說明，預計美國經濟成長強勁，通貨膨脹將會在今年年中趨緩，美國逐步收攏貨幣政策，對新興市場影響不大，

不過，IMF強調，如果美國薪資上升或者供應鏈瓶頸持續，會促使Fed「加快升息」腳步，屆時新興市場會產生動蕩。IMF提醒，新興國家應留心Fed提早升息和疫情捲土重來相關的風險。

聖路易斯聯準銀行主席布拉德（James Bullard）持不同看法說，美國3月升息一事，比市場預期早了數個月，他認為升息將進一步擾亂金融市場，導致新興市場的資本外流，還有貨幣貶值。

新興國央行維穩，推動擺脫美元結算

在美國聯邦儲備委員會（FRB）開始修正貨幣寬鬆政策的背景下，經濟基礎較弱的新興市場國家，容易受到美元升息影響。

《日經中文網》報導指出，新興國家為了降低對美元依賴，央行彼此達成協議，在兩國貿易中優先使用「本國貨幣」，也就是「本幣結算合作框架」。

報導稱，該協議可以通過指定銀行，促進貿易和企業直接投資使用本國貨幣。這樣一來，可以降低對美元依賴，也可以減少兌換匯率的手續費。

早在2021年7月，印尼央行已經當其視為一項重要政策，同年9月，印尼已經與中國人民銀行執行新協議；泰國央行也於10月，與馬來西亞央行擴大了協議的合作項目。

日本也以財務省為主體，和東南亞各國簽訂協議，例如日本和印尼央行強化合作框架，擴大了貨幣對沖。在中南美洲，也有類似「利用本國貨幣結算系統」，2008年金融海嘯時，巴西和阿根廷央行即簽署了此種協定。

資深投資人黃柏堃向《關鍵評論網》強調，美國是世界上最大的經濟體，任何的貨幣政策，都會對經濟量體小的國家造成影響，例如，美國政府升息，使美元快速升值，會對新興國家以美元計價的債務膨脹，負擔會變更大。

據運營世界銀行間結算系統的環球銀行金融電信協會（SWIFT）指出，以美元結算的金融商品，比例達到39.2%；再來是，歐元38％，接著英鎊7%。而東南亞國家，泰銖、馬來西亞令吉均不足1%。

《日經中文網》報導指出，自從1997年亞洲金融危機後，推動區域內的金融整合，建立不依賴美元的系統，一直是東南亞各國的課題。

黃柏堃說，推動區域貨幣協定是好的做法，但是新興國家最令人擔憂的貨幣流動性的問題，假設某一國家貨幣交易量少，那匯率就會非常不穩定，到頭來，在風險考量下，許多新興國家還是以美元計價為主，雖然常受到升息或量化寬鬆影響（QE），至少風險相對穩定。

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核稿編輯：翁世航