選民再次推倒台中顏家的高牆，但台灣地方派系惡質化威脅依然存在

文：林真心

台中市第二選區立委補選一月九號投票，國民黨顏寬恒宣布敗選，並且恭喜對手林靜儀，顏寬恒歷經2020年遭陳柏惟逆襲、2022被林靜儀挑戰成功，兩次敗選未必會失去2024年爭取國民黨黨內提名出線的機會，雖說台中第二選區選民已用選票悄悄改變當地政治文化，但顏家在當地的政治勢力根基依然穩固。

每一次大選過程，台中顏家儼然是一台耐操的選舉機器，顏寬恒這個產品不行，依然還是有其他顏家人打著國民黨的背書，可以跳出來從地方到中央利用選舉延續自家派系的政治香火。

所有的政治，都是地方政治

美國已故眾議院議長歐尼爾（Thomas P. O'Neill）曾言：所有的政治都是地方政治。

地方派系及依附派系所建構的地方政治生態，的確也曾長期主導台灣的地方選舉結果與地方政治資源的分配，台中顏家是台灣地方派系最具指標性的案例。伴隨台灣民主化與政治改革開放，地方派系能左右選舉勝負的層級，也從原本的地方層級的縣市長、縣市議員到鄉鎮長等，向上延伸至中央層級的立法委員，甚至是總統選舉的結果，台中顏家在全盛時期確實呼風喚雨。

台中顏家的崛起、興盛、落寞實質反映出台灣地方派系惡質化的現象，這是一個要完善地方自治功能所必須重視的問題。但是，對於如何該如何有效處理、降低地方派系對民主機制運作的影響卻莫衷一是。

地方派系的關係式交易是地方派系運作過程中，相當重要的一個運作機制，而地方派系的關係網絡在不同歷史階段中的政經環境之下，地方派系業已成為台灣地區國家和社會的中介組織，了解地方派系的組織、運作與動員將更能明白台灣地區的社會與政治經濟現象。

Photo Credit: 中央社

派系賭上選舉，避免由興轉衰

傳統上，非都會選區之選民結構的持續變遷，以及不正常選舉文化之惡化，都迫使傳統地方派系的轉型發展。因此，雖然在威權轉型期間，地方派系與選舉之關係依然很密切，威權轉型期間選舉前後的活動，也仍是維繫派系成員集體行動組合的基礎，在此之下，地方派系人物仍繼續透過選舉來取得政治權力與經濟利益，以分配給隨從者或其支持者來進行利益交換。

但更重要的是，過去派系決定選舉結果，如今選舉決定派系的興衰，而且地方派系已轉變為經濟關係為主的結合，地方派系以錢換權、以權互錢的循環方式成為地方派系惡質化的主因。

以台中海線顏家為例，自冬瓜標以來，地方派系結合在地的宗廟、幫派、綁標、樁腳等成為舉足輕重的政治力量、地方選舉的政治舞台，時常上演著違建、侵佔、請客、辦桌、送禮、買票的重要性，要強過於政見發表與政策辯論，為什麼同樣是以選舉作為一種展現民主程序與方法的形式下，台灣卻出現與西方社會全然不同的實質內涵？

地方派系不能造福鄉民就該被淘汰

當然，選舉並不等同於民主，然而選舉卻是實行民主的工具，台中顏家敗選僅是淘汰地方派系惡質化的一大指標，不論流氓黑道，還是其他有爭議的份子，不公不義的事情是選民所痛恨，競選公職不是選來搜刮利益，朝野政黨的提名程序就是要改革或剔除這類型的政治人物。

Photo Credit: 中央社

隨著2010年台中縣市合併之後，烏日、沙鹿、龍井、大肚、霧峰等第二選區因產業政策及廠商投資所帶動的發展，遷至當地戶口的新興選民愈來愈多。筆者依然希冀地方派系主導選舉結果的政治文化逐漸凋零，讓地方選舉真正達到選賢與能的功能，而非派系政治的分贓，導致只會魚肉鄉民而非造福鄉民，讓每四年一次的九合一選舉發生良幣驅逐劣幣的功能。

買票和綁樁向來是台灣選舉文化並外界詬病之主因，選民想要建立良善政治文化應從淘汰惡質化的地方派系開始做起。地方派系應當畏懼被選民淘汰，而非選民害怕地方派系的威脅。

您還期待2022顏寬恒挑戰議員並且擔任台中議長嗎？抑或2024年顏莉敏挑戰林靜儀？選民只在意政治文化的進步，並不在乎顏家政治香火的延續，地方派系惡質化就該透過選舉過程加以淘汰。

本文經新公民議會授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航