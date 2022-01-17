《生態藝術》：當真相使我們喪命時，很顯然藝術不再有用

文：保羅・阿登納（Paul Ardenne）

與時俱進的藝術

回到我們「生態」藝術的主題。在1960到1990年代之間，造型藝術對這種生態意識有何貢獻？讓我們頂著冒犯藝術界的風險勇敢直言：至少可以說，這一貢獻是可以衡量的。事實證明，如果與其他形式的藝術創作，想要或已經知道如何促進推廣的親生態表達相比較，尤其是上面提到的電影或漫畫 ，它會十分令人失望。

從1950年代到1960年代，一些造型藝術家的創作反映出污染社會，但數量仍然很少。阿爾曼（Arman）在他的「累積式」雕塑中，將十多個物件、 鐵罐或用過的電動刮鬍刀，像古代文明遺物一樣在玻璃櫃中展示。

讓．廷格利（Jean Tinguely），塞薩爾（César）和約翰．張伯倫（John Chamberlain）對廢料廢鐵都很熟悉：他們為雕塑創作回收原料：金屬廢料，報廢車輛或車禍殘骸，汽車引擎蓋⋯⋯這種早期的回收藝術，儘管它熟悉工業文明的失敗之地（ 垃圾填埋場是生產所剩廢料的彎曲和無法運用的特性象徵），但它只是暗諭著「生態」。它是利用了工業生產和消費所產生的浪費，而不是去指責工業生產和消費。

在廢物收集者柯特．希維特斯（Kurt Schwitters）的追隨下，讓．廷格利甚至獻身於廢料殘骸，對工業生產的剩餘部分的真正崇拜，他傾向於將「五金」提升到貴重材料的地位，即在他所銘刻的圖騰上象徵性的增值。這暗示著廷格利並非拒絕產生大量廢物的社會，卻相反地很敬畏它。在他的作品中幾乎無處不在的工業生產廢品，是令人陶醉的載體，而不僅僅是破壞荒蕪。

讓我們看看多產的廷格利的作品，令人興奮的《巴博拉》（Baboula），這是由再生電動馬達製成的動態雕塑，它們在電力的驅動下像瘋了的處女一樣不停搖擺。或者，對於既誇大、節慶般的景象而言仍然很有啟發性，這是瑞士藝術家極具宣言意義的《紐約致敬》（Hommage à New York,1960）。安裝在現代藝術博物館（MoMA）的花園中，這座巨大的雕塑以動態機器的形式，由從廢鐵場和閣樓上回收的廢料製成，將吱吱作響的齒輪包在內部，直到它的神化它的自我毀滅，像最後一束煙花一樣快樂。過於令人興奮的自我毀滅暗指死亡，更被象徵性地解釋為射精，機械性錯亂，這比鬱悶沮喪的沉思要有趣得多。

實際上，除了某些例外（我們後續回頭討論），聲稱環境問題引起了人們的廣泛關注，並深深吸引了1990年代之前的造型藝術領域，這是錯誤的。讓我們再次回顧一下，直到這個晚近時期，造型藝術的主要興趣。

首先，關於藝術的定義和藝術家在他的環境中角色的問題 ：這是概念藝術的主要重點，在1960年代和1970年代非常有影響力。

第二，同時尋求極致的造型形式：從索爾．勒維特（Sol LeWitt）到阿德．萊因哈特（Ad Reinhardt），都是雕塑和繪畫中對極簡主義的追求。

第三，在同一時期，固執地解構了所有造型創作傳統上的主要指涉，或者通過使藝術等同於生活，如同在達達主義開創性腳步中的激浪派運動，通過將藝術家的身體本身當作表達載體使用，正如人體藝術所希望的那樣，這使行為表演的類型顯得微不足道。至於在1960年代至1990年代之間出現越來越多語境造型主義者的創作，它們也與環境問題沒有太大關係。

如果從「抗議」或公民重振復甦的角度來看，這種重視街道、實地現場、與路人的接觸，以及集體工作的直接創作形式，尤其活躍於編導其他當時的現象：戰爭或性暴力、與種族隔離、身分或性別有關的問題、後殖民問題、社會貧困化，總是威脅要斷開集體聯繫的風險 。

最後，關於街頭藝術，它在1960年代末（標記 tag 譯按：簽名性的塗鴉）至 2000年代（包括書法塗鴉〔calligraffiti〕，塗鴉〔graffuturism〕，硬蕊〔hardcore〕，老派〔Old School〕⋯⋯）之間的造型表現形式世界中最為流行。它幾十年來從未停止過歌頌個人簽名，或如它所言，造型形式比坦率的叛逆或關注更為裝飾性和共識性。簡而言之，文化世界很少受到生態問題的驅動刺激。

繪出世界末日

讓我們直截了當地提出一個問題：為什麼造型創造無法，或較為難以再現生態災難？將過度污染和氣候變化這種世界末日的形式「藝術化」是否顯得遙不可及？至少直到二十一世紀之交，我們可能會認為電影、漫畫和紀錄片已經詳盡地研究了這個主題。

世界的盡頭都是極為上相、上鏡、適合圖像化的，災難地獄或死亡勝利的再現，一直是藝術和藝術家們的喜悅享受。因此，藝術家可以不受限制地自由發揮末世的想像力。我們顫抖著在最後的時刻再現世界，看見世界在抽搐中滅亡。極為舒適地，我們仍然生活在一個忘記身體和財產消失的庇護宇宙當中，末世論所提供的造型模式？

它的美學潛力非常強，例如，啟示錄的中世紀掛毯編織的創造力（路易．安格斯〔Louis d'Angers〕的壁掛，1373-1382年），耶羅尼米斯．波希（Jérôme Bosch），羅希爾．范德魏登（Roger Van der Veyden），布魯哲爾（Bruegel），杜勒（Dürer，十五和十六世紀）⋯⋯無非就是令人驚訝、迷人、令人興奮。