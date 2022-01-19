【漫畫】軍事漫畫的流派與變革：國家如何透過漫畫傳遞、宣揚戰爭文化？

文：朱國良

把戰爭畫出來

現代漫畫以線條塑造形象，透過畫面布局將情緒和寓意淋漓盡致地表現出來，其藝術表現和繪製風格特徵，與傳統繪畫一脈相承。

我國古代春秋戰國時期的青銅器上，雕刻了記載軍隊攻戰事蹟的紋飾，士兵持著各式各樣的武器交鋒，並有水戰、攻城器具，描繪出戰鬥景象，已具備連環畫的基本特徵；漢代時期的畫像石刻壁畫也描繪出大規模的戰爭殺傷、車戰等軍事圖像。元代之後雕版印刷術發達，章回小說與劇本在市井格外興盛流行，搭配大量連續插圖來解說故事情節，一幅幅的線描插圖均具敘事性。

明清時期的朝廷官員也經常以繪畫來記錄戰事，像是明代《平番得勝圖卷》、《倭寇圖卷》，生動刻畫發兵過程與激烈戰況，便是描繪各地戰爭的歷史題材繪畫，為研究明朝軍事與民俗的珍貴寶物。還有清代乾隆時期，正是清朝國力的高峰，文治武功併盛，乾隆皇帝命西洋畫家郎世寧繪製功臣圖，如《阿玉錫持矛盪寇圖》、《瑪瑺斫陣圖》等，以寫實插畫手法突出功臣的武勇。

之後郎世寧又以平定西域的戰役為主題，繪製多幅紀念得勝圖稿，並運往歐洲蝕刻銅版、印製版畫。圖稿描繪歷次戰役情景，表現戰雲密布的肅殺氣氛與生死相搏的征戰。這些刻畫戰勛、彰顯文治武功的插畫，發揮了炫耀國威、褒獎戰功與懾服藩屬的作用。

漫畫化身戰爭利器

隨著晚清時期石版印刷技術傳入，近代報刊也在通商口岸興起，如《點石齋畫報》即刊載時事與諷刺畫作。1895年的臺灣大事件「乙未割臺」，民間便流傳許多清軍大破日軍的單幅圖繪，如〈劉大將軍擒獲倭督樺山斬首全圖〉、〈劉小姐大破倭奴圖〉，畫家於紙面上落筆開戰，內容雖未盡如史實，充滿杜撰與想像，卻反映身處時代現場的當事人，如何想像、理解與詮釋正在發生的歷史。

作為戰爭文宣，動人情節往往會比歷史事實還引人注目，應可視為漫畫的先驅。而從辛亥革命前後開始，報紙上頻頻刊載諷刺時政的漫畫，宣揚革命主張與愛國思想，漫畫家的畫筆遂變成了抗爭的武器。

Photo Credit: 《The island of Formosa, past and present》 在話本小說裡，劉永福的女兒帶著娘子軍和原住民，毅然遠征臺北大戰日軍。

八年對日抗戰期間，漫畫界熱烈呼應保家衛國的號召，像是上海漫畫家們成立了上海漫畫救亡協會，發行《救亡漫畫》、《抗戰漫畫》等刊物；早期漫畫開拓者豐子愷，也提出藝術救國的理念：「漫畫是筆桿抗戰的先鋒」。而國民政府的軍事委員會亦出版一系列連環圖畫，宣傳軍民齊力抗戰的愛國故事；此外又運用漫畫來教育官兵軍訓、操作軍械與作戰觀念。

戰爭對於漫畫家帶來巨大的衝擊，而抗戰漫畫與之對應，成為有效的教育工具和灌輸理念的強大媒介，一面刻畫侵略者帶來的恐怖暴行，一面團結人民鼓舞軍心士氣，見證了那個具有毀滅性衝突的時代。

戰後，漫畫家張樂平根據在抗戰的所見所聞，在上海《申報》發表長篇連環漫畫《三毛從軍記》，透過頑皮、天真的兒童眼光，呈現軍隊生活與種種經歷，主角並利用兒童所特有的機智和天真立下功勳成為英雄，意涵抗戰與國家民族相關的政治命題。

Photo Credit: 《抗戰漫畫》 漫畫家以畫筆與木刻刀來創作漫畫鼓舞士氣，這幅作品由王寄舟創作。

美國觀點的戰爭漫畫

近年來，美國的超級英雄系列漫畫紛紛改編為電影上映，掀起熱潮、票房屢創新高，這些在螢幕上帥氣打鬥的英雄們，經常在世界大戰中對抗邪惡敵軍，而漫畫中的超級英雄與戰爭，也有著千絲萬縷的關係。

美國漫畫發展史上，許多獨特的漫畫都和戰爭息息相關。有著「美國漫畫之父」美譽的托馬斯・納斯特，早在1862年的南北戰爭時期，就以漫畫報導戰事，為聯邦政府宣傳、提振軍隊士氣，今日代表民主黨的驢子、代表共和黨的大象圖案，也隨著他的政治諷刺漫畫廣為人知。

百年前的第一次世界大戰，漫畫家則是置身戰場，透過畫筆捕捉跨海遠征的美國士兵們在戰壕中的心聲，或是畫出歐陸戰場上的戰爭暴行與世間苦難，他們的漫畫忠實而含蓄地描繪戰場上的生離死別，並幽默隱喻、嘲諷、質疑戰火帶來的浩劫。

第二次世界大戰和漫畫英雄

1930年代後期，美國漫畫黃金年代裡登場的超級英雄們，也很快捲入第二次世界大戰的戰火中。漫畫家們讓筆下的超人、美國隊長、蝙蝠俠、水行俠、神力女超人等數十名超級英雄挺身而出，在漫畫中痛擊希特勒、納粹軍隊與日本軍閥。

除了超級英雄之外，漫畫裡還出現了血肉之軀的戰鬥英雄，他們出身四面八方，個個驍勇善戰、身懷絕技，不僅是經驗豐富的格鬥專家、彈無虛發的神槍手，並精通各種武器與載具，能上天下海、化險為夷，一次又一次圓滿完成任務。

戰鬥英雄們雖不具超能力，卻有著勇猛頑強的獨特魅力，更加展現出為國家奮戰的努力與決心。這些英雄漫畫不但深受前線官兵歡迎，兒童讀者也非常喜愛，至今在歐美國家仍長盛不衰。

由於二戰一夕爆發，美國政府希望加強民間社會的愛國意識，軍隊也困擾於如何將沒有經驗的平民盡快訓練成為戰士，能操作和維護日益複雜的飛機、坦克、艦艇。

卡通大師華特・迪士尼於是幫助政府迎接挑戰，讓迪士尼傳統卡通人物包括米老鼠、唐老鴨都加入教育的行列，為政府和軍隊製作卡通影片，教導軍事知識，以及鼓舞美國民眾士氣，增加對戰爭的支持。

而迪士尼於一戰時，曾在法國擔任紅十字會救護車駕駛，在車身彩繪過卡通人物，因此他也為美軍部隊與盟軍設計漫畫造形的幽默徽飾，成為官兵們最驕傲的圖騰，其中有些徽飾，至今仍在美軍部隊使用。

美軍還運用漫畫製作軍事教學手冊，以通俗語言、視覺圖表、漫畫圖像來教導參戰官兵，手冊內容涵蓋武器使用方法、車輛飛機操縱、裝備維修保養等等，廣受官兵好評，例如美國陸軍的《PS，預防性維護月刊》發行六十餘年，甚至將武器、裝備擬人化，或技術人格化，藉由漫畫手法轉化為趣味易懂圖像，寓教於樂，成為有效的知識型漫畫雜誌。

反共救國的戰鬥文藝年代