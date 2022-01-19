2022/01/19,
藝文

【漫畫】軍事漫畫的流派與變革：國家如何透過漫畫傳遞、宣揚戰爭文化？

【漫畫】軍事漫畫的流派與變革：國家如何透過漫畫傳遞、宣揚戰爭文化？
Photo Credit: 梁紹先提供

我們想讓你知道的是

從古代刻畫戰勳的插圖、近代宣揚理念的報刊漫畫，到現今軍隊將漫畫用於宣傳教育，軍事漫畫一路走來風格多變、備嘗艱辛。雖然臺灣的軍事漫畫發展，對比歐美國家而言，起步稍微晚了一點，無論是風格還是表現形式，甚至是漫畫劇情，似乎都孱弱了一些。

文：朱國良

把戰爭畫出來

現代漫畫以線條塑造形象，透過畫面布局將情緒和寓意淋漓盡致地表現出來，其藝術表現和繪製風格特徵，與傳統繪畫一脈相承。

我國古代春秋戰國時期的青銅器上，雕刻了記載軍隊攻戰事蹟的紋飾，士兵持著各式各樣的武器交鋒，並有水戰、攻城器具，描繪出戰鬥景象，已具備連環畫的基本特徵；漢代時期的畫像石刻壁畫也描繪出大規模的戰爭殺傷、車戰等軍事圖像。元代之後雕版印刷術發達，章回小說與劇本在市井格外興盛流行，搭配大量連續插圖來解說故事情節，一幅幅的線描插圖均具敘事性。

fb0ac022-c94f-4540-8fab-06aef33339c7
Photo Credit: 日本國立公文書館典藏
元代《至治新刊全相平話三國志》以連環插圖講述三國演義中的劉關張故事。

明清時期的朝廷官員也經常以繪畫來記錄戰事，像是明代《平番得勝圖卷》、《倭寇圖卷》，生動刻畫發兵過程與激烈戰況，便是描繪各地戰爭的歷史題材繪畫，為研究明朝軍事與民俗的珍貴寶物。還有清代乾隆時期，正是清朝國力的高峰，文治武功併盛，乾隆皇帝命西洋畫家郎世寧繪製功臣圖，如《阿玉錫持矛盪寇圖》、《瑪瑺斫陣圖》等，以寫實插畫手法突出功臣的武勇。

之後郎世寧又以平定西域的戰役為主題，繪製多幅紀念得勝圖稿，並運往歐洲蝕刻銅版、印製版畫。圖稿描繪歷次戰役情景，表現戰雲密布的肅殺氣氛與生死相搏的征戰。這些刻畫戰勛、彰顯文治武功的插畫，發揮了炫耀國威、褒獎戰功與懾服藩屬的作用。

1c1a014b-4e3e-45f6-9429-468be567adbd
Photo Credit: 國立故宮博物院典藏
身穿鎖子甲的勇士阿玉錫騎著駿馬衝刺，配有長矛、弓箭、鳥槍全副武裝。

漫畫化身戰爭利器

隨著晚清時期石版印刷技術傳入，近代報刊也在通商口岸興起，如《點石齋畫報》即刊載時事與諷刺畫作。1895年的臺灣大事件「乙未割臺」，民間便流傳許多清軍大破日軍的單幅圖繪，如〈劉大將軍擒獲倭督樺山斬首全圖〉、〈劉小姐大破倭奴圖〉，畫家於紙面上落筆開戰，內容雖未盡如史實，充滿杜撰與想像，卻反映身處時代現場的當事人，如何想像、理解與詮釋正在發生的歷史。

作為戰爭文宣，動人情節往往會比歷史事實還引人注目，應可視為漫畫的先驅。而從辛亥革命前後開始，報紙上頻頻刊載諷刺時政的漫畫，宣揚革命主張與愛國思想，漫畫家的畫筆遂變成了抗爭的武器。

0f96f970-da82-4cd8-a749-7d8166c0f4fb
Photo Credit: 《The island of Formosa, past and present》
在話本小說裡，劉永福的女兒帶著娘子軍和原住民，毅然遠征臺北大戰日軍。

八年對日抗戰期間，漫畫界熱烈呼應保家衛國的號召，像是上海漫畫家們成立了上海漫畫救亡協會，發行《救亡漫畫》、《抗戰漫畫》等刊物；早期漫畫開拓者豐子愷，也提出藝術救國的理念：「漫畫是筆桿抗戰的先鋒」。而國民政府的軍事委員會亦出版一系列連環圖畫，宣傳軍民齊力抗戰的愛國故事；此外又運用漫畫來教育官兵軍訓、操作軍械與作戰觀念。

戰爭對於漫畫家帶來巨大的衝擊，而抗戰漫畫與之對應，成為有效的教育工具和灌輸理念的強大媒介，一面刻畫侵略者帶來的恐怖暴行，一面團結人民鼓舞軍心士氣，見證了那個具有毀滅性衝突的時代。

戰後，漫畫家張樂平根據在抗戰的所見所聞，在上海《申報》發表長篇連環漫畫《三毛從軍記》，透過頑皮、天真的兒童眼光，呈現軍隊生活與種種經歷，主角並利用兒童所特有的機智和天真立下功勳成為英雄，意涵抗戰與國家民族相關的政治命題。

e84bfede-933e-44cd-b9ce-f272e0838833
Photo Credit: 美國國會圖書館典藏
國軍擊敗日軍的宣傳年畫。
54ff1c13-5e85-41a0-8a8e-328dae36ed2f
Photo Credit: 《抗戰漫畫》
漫畫家以畫筆與木刻刀來創作漫畫鼓舞士氣，這幅作品由王寄舟創作。

美國觀點的戰爭漫畫

近年來，美國的超級英雄系列漫畫紛紛改編為電影上映，掀起熱潮、票房屢創新高，這些在螢幕上帥氣打鬥的英雄們，經常在世界大戰中對抗邪惡敵軍，而漫畫中的超級英雄與戰爭，也有著千絲萬縷的關係。

美國漫畫發展史上，許多獨特的漫畫都和戰爭息息相關。有著「美國漫畫之父」美譽的托馬斯・納斯特，早在1862年的南北戰爭時期，就以漫畫報導戰事，為聯邦政府宣傳、提振軍隊士氣，今日代表民主黨的驢子、代表共和黨的大象圖案，也隨著他的政治諷刺漫畫廣為人知。

百年前的第一次世界大戰，漫畫家則是置身戰場，透過畫筆捕捉跨海遠征的美國士兵們在戰壕中的心聲，或是畫出歐陸戰場上的戰爭暴行與世間苦難，他們的漫畫忠實而含蓄地描繪戰場上的生離死別，並幽默隱喻、嘲諷、質疑戰火帶來的浩劫。

c4096dde-3c2b-4552-84bb-5e4845517204
Photo Credit: 美國國家檔案和記錄管理局典藏
克利福德・貝里曼的政治諷刺漫畫，描繪美國的擬人化形象「山姆大叔」投身美西戰爭。

第二次世界大戰和漫畫英雄

1930年代後期，美國漫畫黃金年代裡登場的超級英雄們，也很快捲入第二次世界大戰的戰火中。漫畫家們讓筆下的超人、美國隊長、蝙蝠俠、水行俠、神力女超人等數十名超級英雄挺身而出，在漫畫中痛擊希特勒、納粹軍隊與日本軍閥。

除了超級英雄之外，漫畫裡還出現了血肉之軀的戰鬥英雄，他們出身四面八方，個個驍勇善戰、身懷絕技，不僅是經驗豐富的格鬥專家、彈無虛發的神槍手，並精通各種武器與載具，能上天下海、化險為夷，一次又一次圓滿完成任務。

戰鬥英雄們雖不具超能力，卻有著勇猛頑強的獨特魅力，更加展現出為國家奮戰的努力與決心。這些英雄漫畫不但深受前線官兵歡迎，兒童讀者也非常喜愛，至今在歐美國家仍長盛不衰。

由於二戰一夕爆發，美國政府希望加強民間社會的愛國意識，軍隊也困擾於如何將沒有經驗的平民盡快訓練成為戰士，能操作和維護日益複雜的飛機、坦克、艦艇。

卡通大師華特・迪士尼於是幫助政府迎接挑戰，讓迪士尼傳統卡通人物包括米老鼠、唐老鴨都加入教育的行列，為政府和軍隊製作卡通影片，教導軍事知識，以及鼓舞美國民眾士氣，增加對戰爭的支持。

而迪士尼於一戰時，曾在法國擔任紅十字會救護車駕駛，在車身彩繪過卡通人物，因此他也為美軍部隊與盟軍設計漫畫造形的幽默徽飾，成為官兵們最驕傲的圖騰，其中有些徽飾，至今仍在美軍部隊使用。

e8ca6d57-d5ab-4ce9-a33f-f5b3dc6c8969
Photo Credit: 美國國家檔案和記錄管理局典藏
迪士尼設計的美軍第496戰術戰鬥機中隊徽飾。
39c280ab-9252-46e7-8e85-d3764293e429
Photo Credit: 美國國防部典藏
美軍第23戰鬥機大隊在二戰時的機鼻藝術（飛機機身的裝飾塗鴉）之一，此大隊為中國戰場上著名的「飛虎隊」。

美軍還運用漫畫製作軍事教學手冊，以通俗語言、視覺圖表、漫畫圖像來教導參戰官兵，手冊內容涵蓋武器使用方法、車輛飛機操縱、裝備維修保養等等，廣受官兵好評，例如美國陸軍的《PS，預防性維護月刊》發行六十餘年，甚至將武器、裝備擬人化，或技術人格化，藉由漫畫手法轉化為趣味易懂圖像，寓教於樂，成為有效的知識型漫畫雜誌。

05b7f8a1-f067-40fb-b98c-7eb625a30a8c
Photo Credit: 維吉尼亞聯邦大學圖書館典藏
《PS，預防性維護月刊》的女主角康妮士官經常指點士兵如何正確使用裝備。

反共救國的戰鬥文藝年代


猜你喜歡

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。