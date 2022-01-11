中國電動車補貼2022年底將「落日」，特斯拉成為最大贏家

文：林宗輝

中國將在2022年底結束對電動汽車和電油混合車的補貼。根據中國財政部發表的聲明宣布，這些補貼將從2022年年初開始減少30%，然後在2022年底前完全取消。

中國官方說法是為了整體產業規劃進行的調整，當然，為了因應補貼的取消，中國各家電動車業者也都有漲價的規劃。

根據中國汽車工業協會的統計，中國2021年1到11月電動車的銷售量約達300萬輛左右，該協會樂觀認為，2022年全年電動車銷售量可望達到500萬輛，因此，補貼的取消應該不會對產業產生明顯影響。

不過根據個別電動車業者的銷售狀況來看，蔚來、小鵬、理想等主要電動車業者都仍處於虧損狀況，且為了與特斯拉競爭，都推出接近30萬人民幣左右的低價車款，更擠壓了獲利空間。蔚來第三季的財報中，其毛利就從第2季的20.3％下挫到18％，而隨著低價車款ET5的推出，預計毛利會繼續下調。

小鵬第三季毛利率較前季增長約3.2％，達14.4％，但這是因為高價P7的出貨有了明顯的增長，但隨著低價P5的推出，在拉低ASP（平均售價）的同時，分析師也認為其毛利也會跟著下降。理想汽車第3季毛利約為21％，是中國新能源車業者的獲利龍頭，但該公司目前僅有單一車款，而且該公司在研發投入非常保守，雖確保了獲利，但使其資訊系統以及自動駕駛技術的發展都落後於對手。

而相較於中國電動車業者，特斯拉在第三季的毛利率高達30％以上，而且2021年在中國價格上漲兩次，但絲毫不影響其價格優勢以及市場銷售，反而2021全年特斯拉全球銷售量創歷史新高，達93萬輛。

Photo Credit: Windmemories CC BY-SA 4.0

中國電動車業者必須同時面對產品低價化帶來的低毛利，以及補貼取消對獲利的進一步衝擊，而與特斯拉已經獲利不同，中國電動車業者目前都還是處於虧損狀況，補貼的取消對特斯拉與中國電動車業者的意義完全不同。

另一方面，特斯拉積極引進新的製程技術，可以繼續降低汽車製造成本達一成以上，而不使用光學雷達，使用純粹視覺技術，也讓整車成本相較中國電動車普遍的光學雷達技術更有優勢。而最值得注意的是，特斯拉今年德州超級工廠正式量產，未來該工廠一年最高產能預估可達500萬輛，緊接著德國柏林超級工廠落成量產，都將讓特斯拉在產能與成本方面的優勢持續，也確保未來營收表現將更可觀。

根據市場預估，特斯拉2022年銷售量保守估計可達150萬輛左右，最樂觀的說法甚至上看180萬輛。對特斯拉而言，今年不僅將坐穩百萬銷量頭銜，獲利和股價也都有機會再創高峰，明顯拉開與對手的距離。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航