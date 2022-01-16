【動漫】《藍色時期》：不斷的自我探索，藝術就是高潮的自虐秀

文：陸坡 (LUPO)

成為藝術家是要天份、努力、還是好運氣？

雖然ACG產業在老一輩家長眼中還是有如魔鬼蛇神，但基本上，不可否認的是從過去看著動漫長大的世代開始，這些作品也許比經典文學要來得深入下個世代的人心，也有不少人是在這些娛樂上學習、領悟甚至找到志向，作為庶民娛樂來說，ACG有理站在電影戲劇文學同樣高度的藝術成分。

但老實講描繪藝術的動漫作品不多，《藍色時期》算是少數以現代藝術教育為主題，在漫畫圈有如黑馬的異色題材。故事描述「回家社」[1]的高中生矢口八虎，因緣際會下，在美術課因一幅畫後萌生對藝術的興趣，最終踏上考取日本入取率超低的國立東京藝術大學的藝術之路。

《藍色時期》是什麼作品？

王道主題是好發揮的題材，透過《鬼滅之刃》的大流行可看出老梗公式還是挺讓消費者買單。當然，也有漫畫家在主離刊物上挑戰特殊題材，如日本將棋《三月的獅子》、動畫業者《白箱》、出版業《重版出來》等冷門題材，雖然這些主題有與眾不同的新鮮感，但有時要將這種職業或抽象的業界生態，描繪地讓人產生興趣可說是難上加難，尤其是講述藝術、哲學、文化史等生硬主題的動漫。

以台灣漫畫為例，有許多講述台灣史或文化風情的漫畫作品，題材是好的，但往往過於死板的故事，讓人產生政府推廣閱讀叢書、教育性過大而缺乏娛樂性的缺點觀感。

至於《藍色時期》做為一個以藝術學習為主軸的漫畫作品，是一種很難得也是過去少見的漫畫題材，故事圍繞著高中生矢口八虎，進而拋出提問，例如：對自己來說畫畫是什麼事？藝術是不是有所謂的標準答案？而且，當考取學校之後其實才是無止盡的開始。

對於一位學習藝術的學子來講，《藍色時期》將一位藝術考生的心境表達的非常出色，此作品呈現的是——不停自我探討何為藝術，挖掘自我想法並赤裸地暴露在他人面前，途中甚至遭遇無法進步、表達困境和同儕競爭的痛苦。

Photo Credit: Netflix

《藍色時期》探討、分析與延伸

《藍色時期》作者山口飛翔本身就畢業於東京藝大，曾經繪製過新海誠的處女作《她與她的貓》漫畫版，在編輯建議下繪製王道努力勝利系的漫畫，而藝大畢業的他，端出的正是這部異色冷門、以藝術為題材的《藍色時期》。

我認為這部作品很多時候，並非呈現出藝術家的藝術視角，反倒是一位藝術考生和喜歡藝術或只有藝術這項技能的學生，他們對藝術的了解，藉以考取藝術學校所用的手段。進一步，透過從未接觸藝術的新手主角矢口八虎，帶領讀者踏進藝術學校——每天痛苦與美麗的循環世界。

作品名稱定為《藍色時期》，如果稍稍了解藝術的人，應該馬上就會想到是取於畢卡索（Picasso）的「藍色時期」，這個時期的畢卡索，帶著憂鬱探討底層與生命意義，同時擁有困惑、自我探索的作品風格。

有趣的是，動畫《藍色時期》的矢口八虎，第一次認真畫出的風景畫就是一幅全藍色的城市風景，也是他真正邁入探索自己今後想做什麼和藝術人生規劃的起點。

然而，《藍色時期》這部作品並不是賣弄藝術專有名詞的擺弄作品，山口飛翔是透過主角學習做畫的技巧和自我領悟的想法，隨著周遭人的經歷共處之後，帶著讀者探索，考取藝術大學的意義為何？畫家們又為何需要這樣畫？這才是這部作品真正帶來的反思。

Photo Credit: Netflix

《藍色時期》值得一看嗎？

此前，有一部講述文學創作的作品《響－成為小說家的方法》，以天才文學少女改變日本文壇為主題，且在戲劇化上非常成功，但在作品的專業性和小說文學作品的敘述卻相當糟糕，甚至無法讓人理解主角的小說的優點在哪裡。

《藍色時期》卻不會有這樣的感覺，甚至，《藍色時期》中出現的許多作品，都是請真實的畫家繪製，展現出作品的專業度與重視藝術表達的手法。而在影視化後，全彩的動畫呈現讓整部作品更有說服力，同時也讓從未認真思考過藝術的觀眾，再進一步地跟隨主角想想——一件藝術作品從無到有到底需要經歷什麼？

音樂高中故事是《吹響吧！上低音號》、農業高中故事是《銀之匙》、而美術高中故事就是輪到《藍色時期》，這邊補充一個圈內笑話，有漫迷笑稱：考取藝大有痛苦的《藍色時期》；但順利考到大學之後就是《蜂蜜幸運草》了！

最後，總結而論，對於以能力分班，在美術班以考取設計和藝術本科為目標的學生，《藍色時期》除了是一場對於自身過去在畫室的回顧之外，同時也是了解自己為何對於藝術史又愛又恨的的矛盾契機。

或許，看完《藍色時期》會發現，不管是過去拿起畫版描繪靜物，還是當代拿起平板電腦畫質萌物，就算時代、媒材變遷，但是那個「繪畫的本質」還是沒變，那個「矛盾的自虐感」一直都在。

備註

[1]歸宅部，又稱「回家社」，是日本俚語，形容在小學、初中和高中等有部活動（社團活動）的學校中，在放學後沒有參加任何社團活動並馬上回家的學生。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航