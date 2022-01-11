精神分析是否過時？ 就讀法蘭克福大學的台灣學生，看2021年心理系爭議始末

被問及為何選擇於法蘭克福大學（Goethe-Universität Frankfurt，以下簡稱法大）就讀心理學系時，我的回覆通常是，當初搜集學校資料時在法大官網上看到對於心理學科的敘述：「心理學從不同的角度觀察人類，同時不會忽視將他們視為整體的必要性。生物、人文社會、文化以及生態的觀點相輔相成。」

從這段敘述可知，法大心理系認為——相較於其他同樣提供心理學學士學程的德國公立大學而言（在此不提及哪些「其他大學」，並非本文重點），心理學的定義是相當廣泛（umfangsreich）的，且並不將心理學限縮在自然科學（Naturwissenschaft）或神經科學（Neurowissenschaft）的領域裡，這點可以從法大自1960年代提供「精神分析」（Psychoanalyse）課程——當時精神分析仍被歸納在哲學系（Philosophische Fakultät）裡——得到驗證。

除此之外，考量到心理系學士學程規劃，學生普遍必須在第五個學期完成一項實習，而法蘭克福是除了柏林之外，同樣設有佛洛伊德研究機構（Sigmund-Freud-Institut，SFI）的城市之一，對於精神分析領域有興趣的學生們而言，佛洛伊德研究機構或許會是理想的實習地點。

法蘭克福與精神分析

從以上我選擇法大心理系的兩個主要理由來看，即使我並非完全有意識地為了精神分析而選擇法大，這些理由都毫無疑問地和精神分析脫離不了關係。於此，必須提到的是法大——或者更廣義而言，法蘭克福與精神分析之間的歷史關聯。

首先是以埃里希・佛洛姆（Erich Fromm）為首等七位心理醫生及心理學者、於1926年所建立的「西南德公會」（Südwestdeutsche Arbeitsgemeinschaft），兩年後「法蘭克福精神分析機構」（Frankfurter Psychoanalytische Institut，FPI）也由此產生。

然而，二戰前精神分析於法蘭克福的發展，隨著我們再熟悉不過的精神分析學科始祖佛洛伊德（Sigmund Freud），於1930年獲頒歌德獎（Goethepreis），以及不久後、也就是1933年，納粹黨在全國議會選舉中獲得了絕大多數的席次，且希特勒當選總統後，產生了暫時性的斷裂。

這群多數為猶太裔的研究學者，包含佛洛伊德本人在內，為躲避納粹的迫害而被迫離開德國。二戰後，另一批新的學者重新建立了精神分析與法蘭克福之間的關係。

這群學者正是哲學家提奧多・阿多諾（Theodor W. Adorno）、馬克斯・霍克海姆（Max Horkheimer）。這兩人以法蘭克福學派（Frankfurter Schule，此指批判社會理論[kritische Gesellschaftstheorie]的法蘭克福學派）廣為人知。而精神分析治療師亞歷山大・米徹利希（Alexander Mitscherlich）及多位醫師於戰後旁聽了紐倫堡審判（Nürnberger Prozesse）中納粹醫師審查與判決，此後，三人於1956年佛洛伊德誕辰一百週年時，與法蘭克福及海德堡（Heidelberg）有名的講師們規劃了一系列的精神分析講座。

1959年，同樣在阿多諾及霍克海姆的建議之下，兩人和當時的黑森邦（Hessen）邦長吉奧・茨恩（Georg August Zinn）成立了「精神分析與身心醫學機構暨培訓中心」（Institut und Ausbildungszentrum für Psychoanalyse und Psychosomatik），並由米徹利希擔任第一任的院長。如佛洛伊德的女兒安娜・佛洛伊德（Anna Freud）在隔年的開幕儀式上所說的：「德國一個嶄新的精神分析時代開始了。」

「精神分析與身心醫學機構暨培訓中心」是德國第一所，且當時唯一培訓醫生及心理學者為精神分析師的學術暨研究機構。「精神分析與身心醫學機構暨培訓中心」在米徹利希的任內於1964年更名為佛洛伊德研究機構，並以此名稱延續至今。

後佛洛伊德精神分析：提奧多・阿多諾

就先前所提到的法大自1960年代提供精神分析課程、1959年「精神分析與身心醫學機構暨培訓中心」於法蘭克福成立這兩件事而論，阿多諾及霍克海姆的對於精神分析的推廣都是功不可沒。

阿多諾在1937年依循老師霍克海姆的建議，與妻子流亡至美國，而阿多諾也是在流亡美國的期間產出了生平最富啟發性的（heuristisch）的著作，分別是與霍克海姆合寫的《啟蒙的辯證》（Dialektik der Aufklärung, 1947）以及與多位心理學者如波蘭猶太裔的芬克爾－布恩斯威克（Else Frenkel-Brunswik）合著的《權威型人格》（The Authoritarian Personality, 1950）。