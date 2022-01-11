扶植長子洪馬內的家天下接班啟動，柬埔寨是否會成為「洪森王朝」？

邁入2022年，疫情仍在全球肆虐，但隨著全球累積確診總數逼近3億人次，我們似乎已經不是那麼在意每日的確診數字，在東南亞一些較不發達的地區，生活與疫情共處，也成為新常態，例如柬埔寨，就算有Omicron威脅，政府仍拍板決定開放以接中兩劑疫苗的外國人，入境可以免隔離。

倒不是不怕死，而是與一年多來經濟的直接與間接損失相較，再不開方邊境，允許通商與觀光，恐怕柬埔寨的社會也要動盪了。根據聯合國開發署（UNDP）去年中公布的報告，COVID-19已導致柬埔寨損失36億美元的資金流入，若對照2020年的流入，占比將近20%，其中影響最深的又以觀光收入，國外直接投資（FDI）為主。

經濟一片蕭條，政府有沒有所作為，有待觀察。但政治上的明爭暗鬥，掌權者希望鞏固權利，世襲罔替，這幾年來的諸多舉措，倒是司馬昭之心。熟悉柬埔寨政局的人，大概對洪森都不陌生，這位獨裁者，從1998年掌權至今，並領導柬埔寨人民黨（CPP），貫徹「黨國一體」的極權統治。期間剷除異己，打擊政敵的事蹟不勝枚舉，例如為了鋪陳2018年的大選，前一年就先按了個「勾結美國，意圖顛覆政府」的罪名，把最大的競選對手救國黨給解散，曾與該黨有關的人員，通通喪失競選公職的資格。

另外，洪森也在2020年中的一次黨務大會上，自豪的宣稱人民黨可以掌權超過100年，沒有人可以挑戰他的地位，而到了2022，即將邁入70歲的洪森，不出所料開始佈局接班，洪森的長子洪馬內（Hun Manet），在父親一手操盤下，順利在CPP第5屆中央委員會第43次會議上，被推舉為未來的總理候選人。

Photo Credit: AP / 達志影像 2020年6月18日，柬埔寨總理洪森的兒子洪馬內（右）抵達柬埔寨金邊國家奧林匹克體育場參加交接儀式。

雖說老爸洪森多次表態，自己身強體健，繼續領導柬埔寨不成問題，故外界一般也預估，在2023和2028年（柬埔寨每五年大選），CPP推舉的總理候選人仍會是洪森，洪馬內要正式接班，應該是2028年之後的事。理論上，柬埔寨實行君主立憲制度的國家，憲法於1993年頒布，明定由行政部門，兩院制的立法機構，與獨立運作的司法部門，三權分立理應相互制衡。然而，如同某些極權國家一樣，雖然徒有民主的形式，但所有的權力盡皆集中於少部分人手上，對於政治上的異議份子，更是會想方設法剷除。

除了選前把競爭對手救國黨解散之外，也在同年（2018）查禁了一向勇於批評時政的《柬埔寨日報》（The Cambodian Daily），該報在停刊的前的最後一篇專題報導，亦豪不客氣地指稱洪森完全就是個「徹底的獨裁統治者」（Outright Dictatorship），雖往往可以在憲法制度下，透過「選舉」和看似「合法」的手段取得政權，但骨子裡走的就是強人統治的路徑。當然，比起緬甸的敏昂來需透過軍事政變與鎮壓來鞏固權力，柬埔寨還是好了一點點，除了極嚴重的貪腐和仍被歸屬在最不發達國家（Least Developed Countries，LDC）之列，百姓尚還算安居樂業。

回到洪森之子洪馬內的接班問題，本以為會激起如緬甸，甚至是泰國民眾那股全國集結的反獨裁聲浪，意外的是，柬埔寨雖也有零星的抗議和網路輿論，但滿大部分的民眾（包含年輕人），好像不太在意，甚至還覺得可能由洪馬內來掌權也不是壞事。不知是出於對政治腐敗的無感，抑或長年來對政商權貴們裙帶主義的無奈，一位曾遊學歐洲，目前返回老家金邊工作的柬埔寨朋友，這麼表示：

「政治上真的很難撼動什麼，不過，洪馬內至少留學過海外，應該比較西化，能夠帶領國家發展的好一些。」

Photo Credit：AP/ 達志影像 身穿西點軍校制服的洪馬內

言談間所謂洪馬內留學海外，指的是他於1995年進入美國西點軍校，畢業後又轉赴紐約大學取得經濟碩士，英國布里斯托大學在取得經濟學博士的經歷。誠然，這類「權貴子弟」進入英美國一流學府的故事屢見不鮮，畢竟這也是西方強權收攏各國菁英，從軟實力潛移默化發揮影響的慣用策略。但洪馬內在西點軍校就學期間的表現，確實也都在水準之上，並曾獲頒獎學金，因此確實是有相當實力。

從英美學成歸國後，返國的洪馬內旋即加入柬國的特種部隊，有父親的庇蔭，一路仕途順利，到了2018年，44歲的洪馬內官拜四星上將，並出任柬埔寨皇家陸軍總司令。任何人都不難看出，洪森的刻意栽培，以及有意安排洪馬內接班的企圖。果不其然，在2022年肇始，公布的未來總理名單裡，洪馬內成為最受矚目的一位（甚至沒什麼媒體報導其他三位是誰），即便，洪森本人否認了「子承父業」的說法，表示柬埔寨的未來領導人，仍會由柬埔寨人民自己來選擇。西方媒體自然不會買帳，紛紛撰文抨擊，但如同柬埔寨大眾對政治的看法一樣，笑罵由你，但你什麼都和動不了。

當然，雖承襲父輩的政治紅利，但洪馬內自己也非等閒之輩。2011年2月柬埔寨與泰國軍隊在柏威夏寺附近發生了領土爭議，進而引發軍事衝突。洪馬內就是那次柬國軍方的實際指揮者，在軍事行動後，他本人也參與了各國折衝下的談判，爭取聯合國最後決議將那片有爭議的領土，還給了柬埔寨。經此一役，洪馬內在黨政軍的威信大大提高。

至於在政務、軍務之餘，親赴偏鄉噓寒問暖，總是能有意無意的被捕捉到親民的畫面，以及那些與庶民互動的報導，這是最基本的政治公關行為，如同泰國，英日的皇室，中國，北韓的領導層，為了維護層峰與統治的正當性，三不五時必須要做的展演。