一心二用，科學上可能嗎？

文：吳家亮（香港中文大學通識教育基礎課程講師）

圖：香港電台

今天的公司老闆，總希望人人都有三頭六臂，左耳接一個電話，右耳聆聽上司的吩咐，眼睛盯著熒光幕，右手以滑鼠上下滾動來查找資料，腦子不斷運轉為企劃想出新點子。這就是所謂一心幾用（Multi-tasking）。香港電台最新一集外購科普節目「一心二用」，正要帶領大家以科學的角度去思考這究竟可不可能。

一心幾用有難度？

可能你會認為一心幾用絕對無難度。過去一年，通過網上軟件教學時，我經常見證學生一面上課，眼睛則一面朝著另一部裝置，有時還不知為何笑了起來。究竟這對學生的學習有沒有影響？一項研究發現，當學生上課時使用手提電話或平板電腦，他們的學習表現會下降30%。

或許你會想，學生年紀尚輕，那成年人又是否能夠一心幾用呢？另一項研究則指出，駕駛者使用手提電話時，注意力會降低40%，就像飲了少量的酒一般。有些人認為，在工作時聽音樂，可提升集中力。但是，研究發現，你的腦袋其實要抑制對音樂的注意，才能讓你專注於工作，而這樣做是需要能量的，長遠下去會對腦部造成壓力。

不過，也不是在任何情況下均不宜在工作時聽音樂的。假如你身處一個開放式辦公室，四面八方都有不同的、不能預測的聲音持續騷擾；那戴上耳機，聽聽一些簡單的、可預測的音樂，那可算作兩害取其輕，工作效能可以提高一點。

研究發現，一心幾用並非良策，反而會造成工作效能下降。

一心幾用 = 注意力轉換？

看到這裏，或許你會有一點疑惑，我們平常不是經常一心幾用嗎？我們走路時，眼觀四方，聽聽音樂，或是跟朋友聊聊天，也從沒有出甚麼岔子。原來，當我們通過鍛練，讓某些操作變得機械化，或是操作本身不需要複雜的思考，那我們確實可以一心幾用。

可是，當我們進行一些需要高度集中和思考的操作時，例如是傳訊息跟上課，一心幾用便只是假象。我們的腦袋所作的只是「注意力轉換」（Attention switching）。當你傳訊息時，便不怎麼留意到老師在說甚麼。大家或許都試過在課堂上聊天時，老師喚你的名字也懵然不知吧！

為甚麼會這樣呢？這跟我們腦袋的運作有關。我們的感官神經無時無刻都把電子訊號傳至大腦，而我們的腦袋每秒能準確地處理1100萬條訊息，但大部分的處理都是無意識的，有意識的處理只佔11至60條。因此，我們的專注力真的很有限，我們只能以注意力轉換來「同時」處理不同的任務……

大部分的處理都是無意識的，有意識的處理只佔11至60條。

可能的出路

但是，不斷的注意力轉換並非良策。一項在工業界的研究發現，由於項目管理人員經常需要一心幾用，其間浪費了20%的人力，最後造成了25%營業額的損失。

此外，當我們不斷需要轉換注意力，腦部面對的壓力大增，輕則會讓我們精神緊張，重則會出現精神上的問題。有時我們無法讓腦袋靜下來，不斷思考著不同的事。有時我們會把不那麼喜歡做的事延後，但這又會讓我們感到內疚。有時我們甚至會失眠、無法休息，既很想做某些事，但疲憊的身體卻讓我們甚麼也做不了。

那我們該怎麼做才對？在工作上，我們應該把繁複的項目分割成不同的小任務，逐項專心完成。公司應當建立合適政策，例如只容許員工在早上和下午的各一個小時回覆電郵，或是在開放式辦公室設立零電子裝置區域。在生活上，我們可以嘗試給自己適量的小休時間，或是做一些冥想練習，又或是找時間讓自己完全沉浸在一項興趣中。研究發現後者會讓人精神振奮，提升成功感，大家絕對可以一試。

為了提升工作效能，我們應該把繁複的項目分割成不同的小任務，逐項專心完成。

（香港電台外購紀錄片《一心二用》將於1月11日10pm在港台電視31播映。）

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex