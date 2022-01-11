因應中國威脅，立院三讀通過2369億「海空戰力提升特別預算」、將全額舉債支應

（中央社）立法院臨時會院會今（11）日三讀通過中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算，總經費原列新台幣2372億6999萬7000元，審議結果減列3億1000萬元，改列為2369億5999萬7000元，全數以舉借債務支應。

海空戰力提升計畫採購特別預算案總經費原列2372億6999萬7000元。主要計畫包含各式精準飛彈、海軍高效能艦艇及海巡艦艇加裝戰時武器系統執行武器裝備產製及備料、整體後勤資源、陣地工程等所需經費原列2371億8030萬4000元；採購作業費，執行專案管理及履約督導所需經費原列8969萬3000元。

立法院長游錫堃昨天召集朝野黨團協商海空戰力提升計畫採購特別預算案達成共識，採購作業費刪減1000萬元、武器裝備費刪減3億元，科目及分配年度均自行調整；高效能艦艇標餘款不得流用；每年度至立法院相關委員會進行執行報告，至少1年1次。立法院臨時會院會今天依據朝野協商結論完成本案三讀程序。

Photo Credit: 中央社 立法院臨時會11日三讀通過「中央政府海空戰力提升採購計劃特別預算案」，民進黨立委在議場中舉牌表支持。

近年中國不斷擴大軍事活動，為因應敵情威脅及迫切國防需要等情況，確保國家安全，行政院院會去年9月16日通過海空戰力提升計畫採購特別條例草案，送請立法院審議，希望在最短時間內有效提升空防能力，快速形成制海不對稱戰力。

立法院院會於去年11月23日三讀通過海空戰力提升計畫採購特別條例，明定採購岸置反艦飛彈系統、野戰防空系統、陸基防空系統、無人攻擊載具系統、萬劍飛彈系統、雄昇飛彈系統、海軍高效能艦艇、海巡艦艇加裝戰時武器系統等項目，所需經費上限為2400億元，條例自公布日起施行至民國115年12月31日止。

行政院院會去年11月25日通過海空戰力提升計畫採購特別預算案，編列2372億6999萬7000元，自111年度起至115年度，分5年辦理，用於採購反艦、防空、反制三大面向軍購計畫，其中最大筆預算為岸置反艦飛彈系統計畫兩階段經費797億元。行政院通過特別預算後函請立法院審議，爭取立法院儘速三讀通過。

根據預算書，「海空戰力提升計畫採購特別預算案」為因應中國威脅帶來的迫切國防需要，規劃以國造自製方式，快速量產發展成熟之各式精準飛彈、海軍高效能艦艇、並於海巡艦艇加裝戰時武器系統，以提升海 、空防戰力及聯合作戰效能，確保國家安全及區域和平穩定，並達到強化國防自主及國內經濟發展目標。 預計採購之項目包含： 岸置反艦飛彈系統（雄二、雄三及增程型雄三）：797億元

野戰防空系統和萬劍飛彈系統：89億元

陸基防空系統（天弓三型）：347億元

無人攻擊載具系統（劍翔無人機）：120億元

雄昇飛彈系統（雄二E）：170億元

海軍高效能艦艇（沱江級艦）：692億元

海巡艦艇加裝戰時武器系統：32億元 其中約1800億將由中科院發包給國內廠商，預計在5年內快速形成戰力。

立法院財政、外交及國防委員會聯席會議去年12月8日初審通過本案，由於朝野立委在諸多預算提案中對於刪減、凍結數無法達成共識，全案保留送朝野協商。

昨日進行朝野協商，在野黨普遍質疑中科院作為全案發包的角色。國民黨協商代表江啟臣表示，得標中科院36家廠商代表與中科院員工竟互為親屬，採購未符透明公開，必須有所監督。 民眾黨立委張其祿也表示，中科院過去因不受政府採購法的限制屢次發生爭議，加上先前持續發生的國防軍事弊案及中科院近來疑似人事弊端的新聞，各黨派立法委員普遍認為，需加強軍事採購上的監督機制。 國民黨立委陳以信提案表示，海空戰力提升計畫特別預算編列119億8472餘千元，用以採購中科院研製的劍翔自殺式攻擊無人機。此型機構型是否過於老舊，仍有疑義，為避免投入資源卻未能符合作戰效益，因此提案凍結3%預算。 不過，民進黨立委王定宇則表示，預算每分錢花在刀口上也是共識，建議中科院有關利益迴避，這是基本款，應該不用監督本來就要做到，希望國防部該怎麼辦就怎麼辦。但他強調，也不能因此對戰力提升因噎廢食，有人會覺得現在還沒有戰時、沒有這麼緊張，慢慢來就好？但他要大家想想，馬政府買到阿帕契，但到最後成軍要花幾年？他說，不是說武器好了就是戰力，是需要時間的。

立法院長游錫堃昨天召集朝野黨團協商海空戰力提升計畫採購特別預算案，歷經2個多小時討論，完成處理173項提案，各黨派立委在協商過程中均表示支持強化國防，朝野黨團協商達成多項共識，包括原總額2372億餘元的特別預算案刪減3.1億元。立法院副院長蔡其昌今天主持院會，依朝野協商結論完成三讀程序。

另外，立法院臨時會院會也通過立委所提數項決議，其中包括民進黨立委沈發惠、吳秉叡、郭國文等人所提，有關研發與採購工作均高度涉及國防安全，相關的承辦人員及廠商均應全力保密，避免國防機密外流，甚或遭受外流至敵對國家，國防部應強化保守軍事機密作為，並依規定落實人員及廠商安全考核工作。

立法院臨時會院會通過的決議，還包括國民黨立委曾銘宗、賴士葆、李貴敏等人提案，提醒111年度中央政府除編列年度預算外，同時存在新式戰機採購特別預算、前瞻基礎建設計畫特別預算、嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興追加特別預算、海空戰力提升採購特別預算等4個特別預算，特別預算的提出務求審慎。

關於海空戰力提升計畫採購特別預算，行政院評估，本案武器裝備的採購，以國造自製為優先，有助帶動廠商投入國防產業供應鏈，創造國防安全與經濟效益雙贏。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範