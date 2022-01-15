《日本刀劍物語》：十拳劍、天叢雲劍的傳說神話，原來與日本人的民族性息息相關

文：月翔

十拳劍

別名十握劍、天之尾羽張劍、伊都之尾羽張

談到在日本神話中首度登場的刀劍，就是《古事記》的十拳劍，在《日本書紀》則稱為十握劍。《古事記》與《日本書紀》是日本最初的官修史書，書中記載男神伊邪那岐與女神伊邪那美，一起創造日本國土與眾神，但是女神伊邪那美在產下火神迦具土神的時候，被火焰燒傷而死。

痛失愛妻的男神伊邪那岐悲憤莫名，他拔出腰間的十拳劍斬下火神的首級。「拳」是當時用來測量長度的單位，推測這把劍的長度大約有八○至一○○公分左右。順帶一提，在日本的神話中，十拳劍就像是日本神明的標準配備，不管是太陽女神天照大神，或是斬殺八岐大蛇的須佐之男命，幾位神明都隨身帶著十拳劍。

傳說男神伊邪那岐斬殺火神之後，從劍刃流下的火神之血，化為鹿島神宮的建御雷神；而劍尖撒出的血，化為岩石之神；從劍柄滴下來的血，則化為水神。

如此看似毫無邏輯的神話故事，其實隱含了火、劍與武術之間的關係——人類利用火來鍛造鐵，將鐵在石頭上鎚打成刀的形狀，再放入水中降溫，藉由淬火來強化鋼鐵的物理特性。如果少了任何一個步驟，就不能鍛造刀劍。

失去妻子的男神伊邪那岐，決定前往亡者的國度黃泉國，要帶自己的妻子重返天界。祂在陰暗恐怖的黃泉國找回自己的愛妻。但是女神和男神訂了一個約定，兩神離開黃泉國之前，男神絕對不能偷看女神的樣子。

所謂好奇心殺死貓，就連神明也沒辦法戰勝與生俱來的好奇心。男神在離開黃泉國之前，忍不住掏出腰間的打火石點燃梳子，回頭偷瞄了一眼自己的妻子，卻看到女神腐爛的面容與女神身邊醜惡的八雷神。女神伊邪那美察覺到夫君詫異的眼神，祂不但氣夫君不守諾言，也氣自己醜陋的模樣竟人被人看見。發生了日本歷史上第一次夫婦鬥毆的離婚事件。

發狂的女神命令手下黃泉醜女追殺男神，只見一群恐怖的黃泉國魔物排山倒海而來，男神一邊向後揮舞著十拳劍禦敵，一邊丟出身上的道具想要阻攔怪物。於是，男神丟出的髮飾變成葡萄、梳子變成竹筍，甚至摘路邊樹上的桃子往後丟，企圖用食物來分散黃泉醜女的注意力。

最後男神伊邪那岐逃出黃泉國，連忙用巨石塞住黃泉國的出口，才躲避女神的追殺。這個神話故事也象徵著日本人非常重視「恥」與「約定」的民族性。

天叢雲劍

別名草薙劍 藏熱田神宮

天叢雲劍是日本神話中最有名的神劍，也在日本神話第一個斬妖除魔的英雄傳說中登場。要談天叢雲劍，必須從三貴子神須佐之男命的神話開始說起。

話說前篇的十拳劍篇提到的男神伊邪那岐，順利從黃泉國逃出來之後，祂覺得自己身上沾滿了死亡的污穢之氣，恐怕會招來不祥的厄運。男神跳進河中清洗污穢，這時候從祂的身上誕生了神話中的三貴子神，也就是太陽女神天照大神、月神月讀命、海洋之神須佐之男命。傳說男神將高天原、黑夜、大海的統治權分別交給三貴子神之後，就隱居在淡路島，從此淡出日本神話。

而三貴子神的老么須佐之男命，是父親洗鼻子的時候產生的神。祂思念素未謀面的母親，日夜啼哭要去黃泉國尋母，便決定先去高天原向姊姊天照大神辭行，再赴黃泉國。

然而天照大神卻誤以為自己的弟弟要來奪權，為了解開彼此的誤會，兩位神明決定透過交換誓物的儀式表明心跡。須佐之男命釋出善意，解下腰間的武器十拳劍交給姊姊，天照大神則把脖子上的勾玉串珠交給弟弟。接著，兩位神明咬碎了對方贈送的信物，十拳劍遂化為三位女神，勾玉串珠則化為男神。

須佐之男命認為自己誠心誠意，十拳劍才會化成潔淨的女神，姊姊抱持懷疑的心才會變成男神。而且在住進日本神話的神界高天原之後，須佐之男命好像就忘了要去找母親這件事，到處搗亂招惹麻煩。甚至鬧出流血事件，嚇得天照女神躲進名為天岩戶的山洞裡面避難，產生了天昏地暗的日蝕。

為了解決這個危機，日本眾神在山洞外面放了一面鏡子，並且興高采烈地跳舞狂歡。天照大神不愧是男神伊邪那岐的女兒，祂也輸給自己的好奇心往外探頭一看，就被其他眾神拉出山洞，平息了日蝕的異變。

事發後，須佐之男命被眾神逐出神話中的神界高天原，被放逐到人界的出雲。不過這位粗暴的須佐之男命流落到人界後，竟搖身一變成為斬妖伏魔的大英雄。當時出雲有一個美女，要被當作供品獻祭給妖怪八岐大蛇。須佐之男命路見不平拔刀相助，祂將美女變成梳子藏在自己頭上，並且準備了八罈美酒來引誘大蛇。等到大蛇喝得醉醺醺的時候，須佐之男命拔出佩劍十拳劍斬殺大蛇。

就在須佐之男命斬蛇尾的時候，突然聽到清脆的聲音，猛然一看發現神明標準配備的十拳劍竟然產生龜裂。須佐之男命好奇地割開蛇尾，發現裡面藏著一把絕世神劍。因為這把劍的周遭總是雲霧繚繞，遂取名為「天叢雲劍」。此後須佐之男命定居在人界，並將這天叢雲劍獻給天照大神，表示自己誠心悔過的心意，但是最後好像還是沒去黃泉國探望母親。

關於天叢雲劍的傳說，歷史學者認為這是象徵皇室的祖先，擊敗了擁有冶鐵技術的出雲國原住民。至於須佐之男命使用的十拳劍，被八岐大蛇體內的天叢雲劍砍出缺口，則象徵青銅器文化對上鐵器文化的技術差異。

後來天照大神看到人界一片欣欣向榮，覺得應該要讓神之子來統治人界。天照大神便把天叢雲劍賜給自己的孫子邇邇芸命，讓祂下凡去統治人界，這段故事稱為「天孫降臨」。天叢雲劍重新回到人界，成為皇室正統象徵的三神器。在新任天皇即位前的繼承之儀，會將三神器傳承給新任天皇，分別是天叢雲劍、八咫鏡、八尺瓊勾玉。