《日本刀劍物語》：日本神話與傳說催生布都御魂劍、七支刀、丙子椒林劍等神劍

文：月翔

布都御魂劍

刃長約85公分 藏奈良縣石上神宮

日本的信仰主要以神道教與佛教為主。講到武神或是軍神，除了佛教的毘沙門天之外，神道教的武神兼刀劍之神名為建御雷神，相傳祂將神劍布都御魂劍賜予日本第一代天皇，此劍至今仍供奉在奈良縣的石上神宮。

要談神道教的武神與神劍之前，先讓我們把焦點拉回天叢雲劍的主人。在前篇的天叢雲劍篇曾提到，須佐之男命斬殺八岐大蛇之後留在人界。而祂的第六世孫名叫大國主命，也就是現在出雲大社的主神。傳說大國主命有很多哥哥，合稱八十神，大國主命充當哥哥的隨從，要去向美麗的公主（八上姬）求婚。

路途中，祂們在因幡國的海邊遇到一隻受重傷奄奄一息的白兔。白兔說自己被鯊魚咬傷，沒想到八十神很壞心眼地叫牠跳進海中洗澡，讓全身是傷的白兔痛到在沙灘上打滾。而大國主命因為負責背所有人的行李，腳程比其他人還慢，見到白兔的祂採了草藥為白兔療傷。

被拯救的白兔發揮了預言之力，預言大國主命能夠勝過哥哥抱得美人歸，畢竟要得到女孩子的芳心，一定要靠眼神。順帶一提，基於這一段典故，京都清水寺附近求姻緣的地主神社，不但供奉大國主命，還有祂與白兔的雕像。

但是大國主命橫刀奪愛贏得美人心的行為，遭到哥哥們怨恨，大國主命幾次遭到哥哥的暗算而喪命。大國主命復活之後，逃到須佐之男命隱居的根之國避難，沒想到大國主命在這裡和須佐之男命的女兒（須勢理姬）墜入情網私定終生。大國主命應該是日本史上第一個公然犯下重婚罪的男人吧，真是個罪孽深重的男人。

大國主命在須勢理姬的協助之下，成功通過了須佐之男命給祂的三大考驗。首先是要在充滿蛇和蜈蚣的房間裡過夜，第二是躲進老鼠的地洞逃過火攻，第三是幫須佐之男命清理頭髮裡的毒蜈蚣。

最後大國主命帶著須佐之男命的太刀、弓箭與琴，打敗了昔日暗算自己的哥哥，成為統御人界的建國之王。只可惜大國主命的元配八上姬，因懼怕須勢理姬會對自己不利，最後黯然返回娘家。

如天叢雲劍篇所述，住在神界高天原的天照大神，看到大國主命將人界治理得井井有條，決定要派自己的子孫接管。天照大神命天孫邇邇芸命帶著三神器下凡，並且派了高天原的武神兼第一代刀神建御雷神同行，一群神明下凡來到九州的高千穗。

建御雷神是當年伊邪那岐神斬殺火神時，從十拳劍滴下的火神之血所誕生的神明。祂陪同邇邇芸命從九州前往出雲，立刻以高超的武力給大國主命下馬威。傳說建御雷神拔出自己的佩劍，把刀尖朝上插在海邊，盤坐在刀尖上說「我們是奉天照大神的旨意，要來接管人界」。也不管別人受得了受不了，用強大的武力逼迫大國主命讓出統治權。

大國主命和祂的兒子，看到來自高天原的武神竟然秀了一手安坐刀尖的絕技，認為這一仗是打不贏了，打算要乖乖順從。但是大國主神的二男（建御名方神）不願意把統治權拱手讓人，祂和建御雷神打了一架，最後認輸逃到現在長野縣的諏訪大社。政權轉移之後，大國主命隱居於出雲神社接受供奉。基於這個典故，日本神話把高天原來的神明稱為「天津神」，大國主命這些人間的神明稱為「國津神」。

武藝高超的建御雷神，完成任務之後返回高天原。後來天孫邇邇芸命的後代子孫，也就是傳說中的第一代天皇神武天皇，決定從出雲發兵攻打大和（現在的奈良）。神武天皇得到神鳥八咫鳥的協助，順利攻入大和，卻打不過會施放毒氣的在地神明。

天照大神便再次要求建御雷神出手相助，於是建御雷神託夢給神武天皇，賜予具有解毒功能的神劍布都御魂劍。神武天皇成功征服奈良之後，在此地建造宮殿並且成為日本史上首任天皇，傳說是在西元前六六○年，日本稱為皇紀元年。說到日本皇紀，在明治時代和台灣的日治時代，都曾經使用皇紀來紀年。不過現在日本已經不再使用皇紀，只有一些神社在祭典時會使用。

神武天皇為感謝建御雷神的協助，蓋了一座石上神宮來供奉布都御魂劍。此劍在十九世紀被挖掘出來，確認是早期造型的環頭大刀。當代的刀匠月山貞一打造了布都御魂劍的複製刀獻給神明，目前安置在石上神宮的本殿。

至於什麼是「環頭大刀」呢？這是受到大陸文化影響所鍛造的刀，具有筆直的刀身，在刀柄末端有個圓環。其實吉卜力動畫電影《魔法公主》男主角阿席達卡所用的刀，造型就取自環頭大刀。

除了奈良縣的石上神宮之外，茨城縣的鹿島神宮也供奉建御雷神。根據鹿島神宮的紀錄，因為神武天皇將布都御魂劍安置在奈良，鹿島神宮又重新鍛造一把神劍，名為師靈劍。

此劍的刃長竟然有二．二四公尺，是稍稍帶有一點彎幅的直刀，造型與現在的日本刀大異其趣。這把劍被列為國寶，因為師靈劍、布都御魂劍都與建御雷神有關，在一些神話傳說中，偶而會發生兩把劍互相混用的情況。

七支刀

刃長74公分 藏奈良縣石上神宮

在奈良縣的石上神宮，除了供奉建御雷神賜給神武天皇的解毒神劍布都御魂劍之外，另外藏有一把造型奇特的七支刀，刃長約七四公分，劍身擁有六個分枝的直劍。從七支刀的造型來看，這應該不是實戰用的刀劍，而是象徵咒術力量的祭祀用刀劍。也因為其造型太過奇特，在各種遊戲或漫畫當中，經常被視為強大的神賜之劍。

七支刀可說是解開日本歷史的關鍵，是傳說時代進入信史時代的證物，串聯了中國、韓國、日本的歷史，在考古學擁有重大的意義。七支刀的正面刻著「泰和四年五月十六日丙午正陽造百練鐵七支刀出辟百兵」的銘文。