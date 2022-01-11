2022/01/11,
國際

血汗一帶一路：赴印尼中國工人遭強迫勞動，怨「中企比侵華日軍還狠」

血汗一帶一路：赴印尼中國工人遭強迫勞動，怨「中企比侵華日軍還狠」
一名在印尼蘇拉威西島鎳礦場的工人，看著卡車裝載未加工的鎳。（示意圖）Photo Credit：Reuters/達志影像

我們想讓你知道的是

民間組織「中國勞工觀察」表示，自2020年6月起，已接觸超過100名來自印尼蘇拉威西中國工人的求助，他們時常面臨護照被沒收、被扣工資、超時工作、沒有節假日等問題，權益遭到剝削的情況相當普遍。

（中央社）BBC報導，由於中國政府「一帶一路」倡議，許多中國勞工前往印尼工作，卻慘遭剝削、毆打及扣薪，在COVID-19疫情下，歸家之路難上加難，有工人抱怨中企比當年日軍還狠。

根據英國廣播公司（BBC），印尼蘇拉威西島（Sulawesi）上有多個工業園區，中國媒體稱之為「一帶一路」倡議「重點項目」，因而吸引不少中國工人前往當地工作。

其中，蘇拉威西德龍工業園自2015年開始分三期發展，分別位處省會甘達里（Kendari）和莫羅瓦利縣（Morowali）附近，牽頭者是中國江蘇德龍鎳業公司，據估計該工業園涉及約2萬中國工人，牽涉40多家外協單位。

中國湖南59歲男子羅向前（化名）是在德龍工業園工作的勞工之一。他告訴志工組織和記者：「救命吶，救我一下，我在這裡上班的工資他們也不給我啊，現在生活費也不發了。」

羅向前指出，他的薪水被扣，討薪時遭勞務派遣公司人員毆打，公司管理層以COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情為由，拒絕讓他繼續求醫，向中國大使館發出求救訊息也石沉大海。

BBC報導，羅向前的經歷正是眾多當地中國勞工的寫照。當地多家中國冶煉企業工地近期接連傳出毆打中國工人，扣留工資及護照，甚至瞞報因工死亡、自殺等事件。

羅向前以過去日軍侵華類比當下處境：「日本人抓到我們中國人他飯還給吃，有軍醫給你看一下。把你打傷了他還要給你治一下。他們（中企）那個打傷，他連治都不給你治…自己出錢去治都不行。」

總部設在美國紐約的民間組織「中國勞工觀察」表示，自2020年6月起，已接觸超過100名來自印尼蘇拉威西中國工人的求助，他們時常面臨護照被沒收、被扣工資、超時工作、沒有節假日等問題，權益遭到剝削的情況相當普遍。

除德龍工業園之外，「中國勞工觀察」求助個案還包括曾在「青山工業園」工作的四川工人小張（化名）。他近日曾委託公司代購機票返回中國，但因為血液檢測COVID-19抗體持續呈陽性，結果被隔離3個月，所在地點生活環境欠佳。

在疫情期間，不少身在印尼的中國工人歸家路難上加難，部份因為他們需要在登機前做抗體檢測，一旦檢測呈陽性，就會被迫滯留當地，但他們抗體檢測呈陽性，是因為他們打了疫苗，而非因為確診。

同樣來自四川的青山工業園工人梁師傅（化名）則待在雅加達國際機場附近一家隔離賓館，他原本要在8月底返國，同樣因為檢測多次不及格，被迫隔離至今。

「中國勞工觀察」組織創始人暨執行主任李強告訴BBC，工人在中國國內時，中企把職位描述得非常好，但工人一到印尼卻發現，他們的工作情況與描述的不一樣。

李強提及，工人無法離開，因為護照被工廠跟企業給收走。最重要的問題還是扣押護照，中間過程帶有欺騙性和強迫性。

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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範


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