數十年無規劃迅速擴張，東京急需的第三次全面重建

文：葉子

圖：香港電台

東京是全球規模最大的都會區之一，日本有超過四分之一人口居於此地。東京起初由數百條村莊集結而成，隨著經濟發展不斷擴張；這個超級都會一直走在時代尖端，吸引年輕人湧入，濃厚的創意令東京不斷改造及進步。過去一個世紀，東京經歷兩次重建，分別是1923年的關東大地震，以及二次大戰遭空襲後；然而近數十年無規劃的增長，大廈、高速公路及鐵路迅速擴張，東京急需作出第三次全面重建。

一直以來，東京不斷增長，公共交通使用量不斷增加，市中心80%乘客都利用公共交通，只有2至4%人選擇駕車。由於鐵路網絡不斷擴張，東京站、新宿站及澀谷站三大中央車站變成超級樞紐。

澀谷是世界知名的繁華商業區，區長長谷部健銳意將她打造成媲美倫敦、巴黎的嶄新都會，逐步翻新區內基建，重建新車站大樓。新大樓採用混合用途設計，亦為使用者提供充足空間作社交、用餐及娛樂。市民徒步就可以到達交通設施，鼓勵市民下班後逗留，減少繁忙時間乘客量。由於澀谷缺乏綠化空間，發展商設計地鐵沿線購物中心時，參考紐約市的高架公園，並以高架鐵路改建。為免影響市民日常生活，17米高的空中庭園興建期間，鐵路及汽車皆如常行駛。

為免影響市民生活，17米高的空中庭園興建期間，鐵路照常行駛。

在東京為國際品牌工作的法國設計師尼古拉指，東京的傳統文化深厚而複雜，不少傳統活動持續進行，同時整個城市又不斷向前及創新，新舊融合下，讓他靈感不斷，開拓建築、產品及室內設計新領域。

建築師藤本壯介對此深表認同，他為東京小社區設計出可堆疊的小型房屋，為高密度環境提供小型住屋新方案；幾個堆疊的單位以室內及室外樓梯連接，每個單位有兩至三房，用地少但卻能創造出舒適生活空間。這類適應空間限制的新興小型建築，重新定義東京住宅生活，與西方大型公寓相比，更切合日本人傳統生活方式，亦符合日本美學。

日本文化偏好親切及鄉郊味濃的，大型住宅項目在東京不太受歡迎。

建築師藤本壯介設計出可堆疊的小型房屋，為高密度環境提供住屋新方案。

不過，東京經過數十年爆炸式增長，越來越多巨型建築物入侵城市空間，以滿足核心地區對空間的需求；但現時密集式建築已到極限，政府亦積極採取行動。1988年，政府將東京市中心近50間公司，搬至埼玉、立川、橫濱等郊區，將這些郊區打造為新商業中心，以釋放六本木及大手町的土地進行重建，最終發展成六本木新城森大樓及東京中城，為該區注入新動力。

閃爍、熱鬧、超現代化的東京，仍然尊重及努力保存傳統文化。在錯落有致的城市中，重建為當地人創造出共同生活、工作及玩樂的環境，同時亦為社區打造全新面貌，務求在迎接現代及可持續發展未來的同時，亦不斷變化創新，繼續保持超級都會的領導地位。

新穎建築融合在傳統小社區中，感覺和諧。

東京新落成的摩天大樓，充滿現代感。

日本建築大師隈研吾為連鎖咖啡店設計出創新的旗艦店，設計理念是建築物須與環境和諧共處。

隈研吾設計特色的蛋糕店，重新演繹日本傳統建築方法。

〔播出：2022年1月12日（三），晚上10:00時，港台電視31〕

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex

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