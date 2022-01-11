全球因氣候變遷災害不斷，歐盟監測報告：「過去7年全球史上最熱，溫室氣體濃度莫名陡升」

歐盟氣候監測機構今（10）天指出，過去7年是全球有紀錄以來最熱的7年，氣溫遙遙領先過往紀錄；這個機構並對急速上升的大氣中甲烷濃度發出警告。

《中央社》報導，歐盟哥白尼氣候變化服務（Copernicus Climate Change Service，C3S）在最新的年度評估報告中證實，從2015年到2021年，是全球氣溫最高的連續7年。報告發現，去年是自19世紀中期有紀錄以來，氣溫第5高的一年，比2015和2018年要溫暖許多。C3S指出，2021年的年平均氣溫比1850年到1900年測得的工業革命前氣溫上升攝氏1.1至1.2度。

C3S指出，儘管2021年是反聖嬰年（La Nina），照理說會有自然的冷卻效應，但仍測得氣溫上升的結果。哥白尼氣候變化服務的負責人布諾坦普（Carlo Buontempo ）說，2021年又是有著極端氣溫的一年，歐洲出現史上最熱的夏天，地中海地區受熱浪侵襲，更不用提北美洲出現的史無前例高溫。

C3S同時監測大氣中溫室氣體二氧化碳與甲烷的濃度，同樣發現這兩種氣體的濃度持續上升，沒有放緩跡象。二氧化碳濃度百萬分之414.3，比2020年增加了約2.4ppm；甲烷的濃度尤其出現顯著上升，年度紀錄為1876ppb（ppb為濃度單位，指10億分之一），2020與2021年分別躍升14.6ppb與16.3ppb，是過去17年平均上升速度的2倍多。

C3S表示，全球二氧化碳跟甲烷濃度，在2021年達到歷史新高，但C3S也說，石油、天然氣開採生產、濕地耕作等都會造成甲烷排放，因此難以斷定為何出現顯著增長。

《公視新聞網》報導，氣候變遷也連帶造成各地農損與人命威脅，去（2021）年夏天是歐洲有史以來最熱的夏天，溫暖的3月跟特別冷的4月，使得法國跟匈牙利的水果採收相當不好。7月跟8月，地中海熱浪、土耳其希臘大規模野火，西歐奪命洪災造成超過200人殞命，科學家們認為，氣候變遷讓洪災發生的可能性至少增加20%。

印度北部山區下了3、4天的雨跟雪，冰封房屋道路，數百萬窮困人家露宿，還有人冷死。上個週末以來，美國德州休士頓至少出現兩個龍捲風觸地，將房屋、店家損毀，還引發洪災。

氣候變遷造成天災不斷，美國本土因氣候災害死亡人數創10年新高

根據美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）在今（11）天發布的報告中說，2021年美國本土有近700人死於氣候災害，人數為2011年來最多。

NOAA在報告中強調，2021年「美國本土各地出現極端天氣，包括異常溫暖的天氣、具破壞性的惡劣氣候，而天氣與氣候相關天災數量也創歷來第2多，造成10億美元損失」。

圖為2021美國重大天災分布圖。Photo Credit: NOAA

NOAA指出，在美國本土48個州與哥倫比亞特區，死於天氣相關天災的人數達到688人，從2020年262人罹難增至兩倍以上。

2021年20個天氣災害讓美國損失10億美元，在歷年災損10億美元起跳的排行榜中，是第2多天氣災害事件的一年，僅次於2020年的22起。帶來慘重天災的事件包括4起颶風、3次龍捲風、2次洪災、1次寒流、多次西部野火、乾旱與熱浪。

這20起重大天氣災害也帶來了1450億美元的經濟損失， 超過了2020年22場事件造成的1020億美元的總損失。其中颶風艾達是2021年損失最慘重的事件，耗資750億美元，是美國有記錄以來（自1980年以來）損失最大的五場颶風之一。

《聯合報》報導，憂思科學家聯盟（Union of Concerned Scientists）氣候與能源計畫（Climate and Energy Program）的政策主任與主要經濟學家克里特斯（Rachel Cleetus）稱這個統計數據「發人深省」。她說：「極端天氣與氣候災難造成的傷亡與創傷，已經並且持續對一些民眾造成特別慘重的影響，有色人種、低收入社區以及經歷多場天災的社區通常受到的衝擊最大。」

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