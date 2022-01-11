陳志武：中國民營企業已躺平，投資、民間消費與出口「3駕馬車」經濟下行壓力大

中國經濟面臨趨緩，已成全球矚目的焦點。今（11）日，2022年天下經濟論壇冬季場：「疫後新秩序永續競爭力」登場，邀請到香港大學亞洲環球研究所所長陳志武暢談，中國未來經濟局勢，他以3駕馬車：投資、民間消費以及出口，闡述現況和前景，並直言民營企業已經「躺平」，中國經濟挑戰大。

中國經濟下行壓力大

2021年，中國房地產市場持續低迷，繼續拖累整體經濟發展，其中消費支出也顯露出疲態。根據國家統計局的數據顯示，1至11月份固定資產投資成長5.2%，低於1至10月份6.1%的速度。

由於電力供給持續短缺，遏止了工廠的生產，再加上零星的疫情，又使得消費市場受到打擊，令中國經濟成長，於第3季開始下降。《華爾街日報》報導指出，再加上如中國恆大（China Evergrande）等地產商的流動性危機，亦給中國經濟帶來壓力。

渣打銀行經濟學家丁爽表示，中國於2022年可以採取更積極的財政政策，因為通貨膨脹壓力上升，將限制中國央行有更寬鬆的貨幣政策，他強調，北京當局將以2022年經濟目標訂於5%，未來會鼓勵地方政府擴大財政支出。

過去一年，中國有關部門實施了一系列在遏止債務和打擊過度冒險的行動，例如螞蟻集團（Ant Group）等科技巨頭，教育業以及房地產業。監管單位強調，整頓措施確保財富更公平，以及消除企業過度投機等行為。

財新智庫高級經濟學家王喆告訴《華爾街日報》，2021年12月營造業景氣恢復，通膨壓力緩解，但就業市場依然承受巨大壓力，經濟基礎並不牢固。他說未來一段時間，中國政策轉向就業優先，並以定向支持中小企業為主軸。

香港大學亞洲環球研究所陳志武：中國民營企業已經「躺平」

面對中國經濟情勢，香港大學亞洲環球研究所所長陳志武說明，從中國經濟GDP歷年數據顯示，早在疫情前，中國GDP趨勢向下，已有端倪，他說：「疫情前中國經濟下行壓力已經很大」，未來不太可能再以每年8%的幅度成長。

陳志武以拉動整體經濟的3駕馬車（投資、民間消費以及出口）出問題，闡述中國未來經濟前景。首先是「中國投資成長乏力」，過去動輒20%以上的成長速度，現在則是位數。他強調，過去20年，中國地方政府作為投資者，也是消費者，拉動各地的基礎建設。

他進一步解釋：「現在地方政府壓力沈重，靠賣地獲得資金，再透過資金投資基礎建設的模式，已經不可行」。陳志武強調，地方政府一方面不能賣地，二來又不可以借錢，未來造成強大的流動性問題。

那民營企業是否能帶動投資呢？陳志武說：「中國內地企業正在『躺平』，」近年投資熱度變冷很多，又受到政府監管打壓，民企無法看清楚未來前景，加上稅務越來越多，儼然成為民企不可承受的負擔。

再來，「民間消費力量不足」，陳志武強調，從消費數據而言，連5%都不到，這是過去都沒有經歷過。儘管疫情管控，間接抑制經濟發展，但最主要還是補教行業、滴滴出行以及互聯網科技業，都被打壓監管，嚴重影響了未來民間的消費信心。

最後則是「中國出口動能疲弱」，展望2022年，陳志武說新冷戰恐會進一步惡化，過去川普（ Trump）亟欲和中國脫勾，而現在則是中國自己和西方國家脫鉤，借鏡過去歷史，如此情況對未來經濟前景挑戰大。

另外，陳志武說，分析中國千萬不可忘了「政治」，過去許多人指責「馬雲批評當局事件」，導致北京開始出手打壓民營企業。但是，他強調，中國邏輯中只有官府還有宗族，現在引進了西方的「股份有限公司」後，進而取代宗族，但是政府不願意分享權力，大型企業受到壓抑是必然的趨勢。

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核稿編輯：翁世航