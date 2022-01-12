當「跨性別免術換證」風潮吹到台灣，我們應該照單全收還是酌情實施？
我們想讓你知道的是
如果男跨女直接主張自己該使用女性權益，就長期的跨運發展來看，因為生理條件與成長經驗的差異不可改變，所以使用該「女性」名額與權益，不但會持續遭到部分女性的反對，更無法道出「男跨女」的真正難處。
文：Vivian
去（2021）年9月，第一例的跨性別免術換證者江小E勝訴了，並成功在沒有切除陰莖的情況下，於戶政事務所拿到了新的女性身分證。在這同時，第二例一樣是免術男跨女的吳宇萱，已經由法官裁定停審並送交釋憲。當台灣的跨性別、婦女以及同志團體一同慶祝這兩個案例【1】，並再度申明性別重置手術是傷害跨性別者的身體時，卻另有一群女性和跨圈人士各自發起了兩份連署【2】，前者要求合理的空間與權利區隔，後者要求在配套出來前暫緩免術換證。
當國外跨運的免術以及自由換證風潮吹到台灣【3】，我們應該照單全收，還是酌情實施？而跨性別（特別是沒動手術的男跨女）的換證條件鬆綁，對一般女性來說，又會在空間、權益以及就業與服務上帶來什麼樣的改變？
筆者身為台灣女性，認為跨性別免術換證在某些方面而言，可以說是合理的要求，比如因為健康因素無法動變性這類的大手術，或者因為未成年及經濟因素而無法盡快動手術，若能提前換證可以減輕心理壓力等。然而，筆者認為，倘若尋求換證的跨性別者（特別是男跨女），沒有特殊原因卻不想動手術，並要求進入女性空間以及使用女性權益，將會大大影響現行的社會制度，並可能傷害大眾對跨性別者的印象。
除此之外，筆者在了解國外跨運現況後，更確定台灣女性急需相關配套，以免在強推漏洞百出的制度後，出現新的女性及已術跨女受害者，或是讓真正的跨性別者的處境變得更加艱難【4】。
筆者認為，目前的純女性空間可大略分為兩種：一是不需看證件的空間，如女性車廂、公共女廁與服飾店的女更衣室等，二是需要看證件的空間，如女宿、女湯與女監等。倘若跨性別免術換證通過，在第一種女性空間，女人將面臨的窘境是，無法從外觀分辨男跨女與女裝變態，也就是說，女人將無法驅趕外觀顯然是男性的入侵者【5】。在第二種女性空間，女人將面臨的難題是，該如何與擁有陰莖的男跨女同處一室（含同居的洗曬內衣褲與泡湯的裸露身體）【6】，並保護自己的人身安全。
事實上，根據某位已術跨女的投書，即使做了賀爾蒙治療與性別重置手術，男跨女的體能仍優於女性，更不用說免術男跨女，不但體能更接近男性，即使服用了十年的賀爾蒙藥，仍然能勃起射精【7】，與已術跨女及女同志能傷害女性的程度完全不可相比。正如筆者先前所說的，跨性別免術換證能嘉惠部分跨性別者，但在沒有配套的前提下，只會讓居心不軌的男性與男跨女，擁有光明正大騷擾甚至傷害女性的機會【8】。
筆者也認為，目前專屬女性的權益也可大致分為兩種：一是法律賦予的性別平等權利，如生理假、女子組運動比賽及婦女參政保障名額等，二是社會給予的性別平等待遇，如基金會的女子獎學金及大公司的女員工保障名額等。對於第一種權利，男跨女不管接受了何種治療與手術，仍是擁有較接近男性的身體及成長經驗，也因此產生了主張擁有女性權利的資格問題【9】。
對於第二種權利，男跨女同樣也有資格上的問題，比如大公司會不會因為男跨女不需要請生理假及產假，偏向雇用男跨女來達成數字上的性別平等。不論是哪一種女性權利與待遇，只要沒有相關配套，便可能導致制度的濫用，並損及女性長期爭取的基於生理狀況應得的權利。筆者點出這些背後的問題，絕非主張該為了多數女性而漠視男跨女的權利，相反地，筆者認為這時候更應趁勢推行「專屬跨性別者的權利」，比如服藥與手術的回診，是否可以比照女性的生理假辦理，比如運動比賽分組、獎學金與參政保障名額，是否可以開設一個在名稱上不會讓跨性別者出櫃的計畫，並確實執行且適時地提供幫助。
簡言之，如果男跨女直接主張自己該使用女性權益，就長期的跨運發展來看，因為生理條件與成長經驗的差異不可改變，所以使用該「女性」名額與權益，不但會持續遭到部分女性的反對，更無法道出「男跨女」的真正難處。
除了女性空間與女性權益外，筆者認為另一個最大的衝擊，是以女性雇員或女性顧客為大宗的職業，比如內衣業、服飾業、美容業甚至婦產科。假如跨性別免術換證通過，衣飾業者在招募人力時，可能因為顧慮女店員及女顧客的心理，婉轉回絕前來應徵的男跨女後，遭到對方控告歧視，更甚者，美容業者不能拒收男跨女顧客，必須為「她」的陰莖除毛【10】，而原本便是服務女性的婦產科，更可能因為拒絕替沒有子宮的男跨女病人看診，吃上一筆莫須有的歧視官司。
筆者認為，台灣現行的《性別工作平等法》，已讓部分男跨女對較為友善的公司成功提出控告【11】，若是跨性別免術換證與部分團體力推的反歧視法通過，很難說會不會有少數跨性別者濫用此制度，將自我認同凌駕於大眾對現實的認知之上，最糟糕的情況是，若濫訴的情況頻傳，企業極有可能將有同理心的跨性別者一起拒於門外。
正如筆者再三強調過的，種種對於免術換證的配套要求，都不是針對跨性別者的歧視，而是就可能發生的濫用與資格不符的問題，去減輕可預見的影響與衝擊。對於此篇投書未深入討論的女跨男，筆者同樣認為他們應享有「專屬跨性別者的權利」，而且在男性空間得到該有的尊重與安全。
總之，不論後續釋憲是否贊同跨性別免術換證，政府與立法機關都應積極傾聽民意，不再對跨別者的潛在需求視而不見，也要重視女性在這當中的特殊角色，並給予兩者符合比例原則的合法保障。
延伸閱讀
- 「跨性別免術換證」對社會的衝擊（上）：國外有男跨女進入女廁強暴學生，誰真正需要法律保障？
- 「跨性別免術換證」對社會的衝擊（下）：女性的恐懼並非漫無邊際，不是改變想法便可免於風險
- 「跨性別免術換證」是性別平權的前路，為何政府遲遲不跨出那一步？
註釋
- 伴侶盟、勵馨、同志諮詢熱線等團體，皆曾在粉專表明支持跨性別免術換證，其中也有團體積極贊助拍攝宣傳影片。
- 由女性發起的〈合理性別區隔〉連署。由跨圈人士發起的〈暫緩實施免術換證〉連署。目前兩個連署都已達標，並等待政府機關的後續回應。
- 歐美各國的跨運進展各不相同，但基本上都是從有條件換證，過渡到幾乎無條件換證，並同時推行年齡下修的變性治療與更換證件。而國外知名性少數團體如石牆（Stonewall），還有跨權組織如跨性別記者協會（Trans Journalists Association），都長期力壓關於跨性別政策的負面新聞，甚至提供公私機關一套「跨性別友善守則」，當中包含了台灣人無法想像的性別稱謂的指導，如英文的he/ him （他/ 他的）、she/ her （她/ 她的）、they/ them （他們/ 他們的）等等。在這期間，也有不少女性團體與女同志團體不畏政治正確與取消文化，長期主張政策應同時重視生理性別與成長經驗的差異。以英國為例，目前已通過免術換證，而《哈利波特》的作者J.K.羅琳更是反對該套有漏洞制度的知名人物之一，她長期主張應兼顧女性空間與安全，並反對部分男跨女對女性的蔑稱，如「月經人」、「陰道人」、「分娩人」等，她也大力反對自我宣稱性別換證，認為該制度將為男性大開犯罪的後門。
- 正如台灣的部分跨性別者在網路上匿名指出的，免術換證可能對跨性別者造成以下的負面影響：（1） 精神科醫師因為獨自承擔鑑定的壓力，可能拉高診斷標準與拉長診斷時間，導致想拿該證明去動手術的跨性別者，必須忍耐身心不一致的煎熬更久 （2） 換證或許暫時可以減輕跨性別者的各種負擔，然而大眾判斷陌生人的性別時，依然是看對方的外貌決定，除了少數得天獨厚的跨性別者，多數都得向他人說明自己外貌（甚至是聲音）為何與證件性別不符，也因此換證不是一個完美的解方。此外，台灣精神醫學會更在2014年便表明，若要推行跨性別免術換證，政府應針對婚姻子女等相關法律提供配套，並協助成立專門的基金會進行審核。
- 一般民眾如女性，只能在當下出聲詢問對方性別，或是尋求管理人員的協助，因為查看證件是警察等執法人員才有的權力。若免術換證通過，男跨女將不去性別友善空間，轉而大方進入女性空間，進而造成女性看到男性外貌者便察覺危險的屏障直接被取消。
- 在2017年，長庚大學已有未動手術的男跨女學生拒絕住性別友善宿舍，堅持要住女宿，法院也坦言跨性別學生若要住單性別宿舍，對學校而言會有管理實務上的困難
- 已術男跨女的投書指出，「如同前述個人經驗，在還沒動手術摘除性器官之前，就算已經服用女性荷爾蒙15年，還是會有勃起的反應，而且肌肉力量也與一般男性相差不多；有沒有動手術，確實對生理功能有極大影響。在這種情況下，如果讓生理男性不須經過手術摘除性器官就能擁有合法的女性身分、可以進入到女性專屬空間，整體而言是說不過去的。」
- 根據熱心網友製作的圖片，不論是合法或非法進入女性空間，女性都將面臨加害者的體能比自己優越的危險。
- 女性參政保障名額的設立除了提高女性的政治參與度，也是為了讓女性參政者提出攸關女性生理權益的法案，比如衛生棉免稅等，而男跨女若是使用此名額參政，恐怕會因為自己沒有月經而忽略這一塊。此外，女性因重男輕女文化或生產育兒的關係，而導致的升學或升遷機會減少，所以獲得的幫助與待遇，恐怕無法也不該適用於不會懷孕生產的男跨女。至於運動比賽方面的爭議，除了男跨女參加奧運的相關新聞，已有物理治療的專業人士撰文分析，為何服用賀爾蒙的男跨女不該與女性共同競爭。
- 加拿大的一名男跨女Johnathan Yaniv，已經對16家美容業者提出歧視控訴，當中更有單親媽媽的店主因此關門大吉。
- 台灣已有一名男跨女應徵科技公司，因公司回答女員工不願意與她共用女廁，憤而提告並讓該公司遭罰30萬。