當「跨性別免術換證」風潮吹到台灣，我們應該照單全收還是酌情實施？

文：Vivian

去（2021）年9月，第一例的跨性別免術換證者江小E勝訴了，並成功在沒有切除陰莖的情況下，於戶政事務所拿到了新的女性身分證。在這同時，第二例一樣是免術男跨女的吳宇萱，已經由法官裁定停審並送交釋憲。當台灣的跨性別、婦女以及同志團體一同慶祝這兩個案例【1】，並再度申明性別重置手術是傷害跨性別者的身體時，卻另有一群女性和跨圈人士各自發起了兩份連署【2】，前者要求合理的空間與權利區隔，後者要求在配套出來前暫緩免術換證。

當國外跨運的免術以及自由換證風潮吹到台灣【3】，我們應該照單全收，還是酌情實施？而跨性別（特別是沒動手術的男跨女）的換證條件鬆綁，對一般女性來說，又會在空間、權益以及就業與服務上帶來什麼樣的改變？

筆者身為台灣女性，認為跨性別免術換證在某些方面而言，可以說是合理的要求，比如因為健康因素無法動變性這類的大手術，或者因為未成年及經濟因素而無法盡快動手術，若能提前換證可以減輕心理壓力等。然而，筆者認為，倘若尋求換證的跨性別者（特別是男跨女），沒有特殊原因卻不想動手術，並要求進入女性空間以及使用女性權益，將會大大影響現行的社會制度，並可能傷害大眾對跨性別者的印象。

除此之外，筆者在了解國外跨運現況後，更確定台灣女性急需相關配套，以免在強推漏洞百出的制度後，出現新的女性及已術跨女受害者，或是讓真正的跨性別者的處境變得更加艱難【4】。

筆者認為，目前的純女性空間可大略分為兩種：一是不需看證件的空間，如女性車廂、公共女廁與服飾店的女更衣室等，二是需要看證件的空間，如女宿、女湯與女監等。倘若跨性別免術換證通過，在第一種女性空間，女人將面臨的窘境是，無法從外觀分辨男跨女與女裝變態，也就是說，女人將無法驅趕外觀顯然是男性的入侵者【5】。在第二種女性空間，女人將面臨的難題是，該如何與擁有陰莖的男跨女同處一室（含同居的洗曬內衣褲與泡湯的裸露身體）【6】，並保護自己的人身安全。

事實上，根據某位已術跨女的投書，即使做了賀爾蒙治療與性別重置手術，男跨女的體能仍優於女性，更不用說免術男跨女，不但體能更接近男性，即使服用了十年的賀爾蒙藥，仍然能勃起射精【7】，與已術跨女及女同志能傷害女性的程度完全不可相比。正如筆者先前所說的，跨性別免術換證能嘉惠部分跨性別者，但在沒有配套的前提下，只會讓居心不軌的男性與男跨女，擁有光明正大騷擾甚至傷害女性的機會【8】。

筆者也認為，目前專屬女性的權益也可大致分為兩種：一是法律賦予的性別平等權利，如生理假、女子組運動比賽及婦女參政保障名額等，二是社會給予的性別平等待遇，如基金會的女子獎學金及大公司的女員工保障名額等。對於第一種權利，男跨女不管接受了何種治療與手術，仍是擁有較接近男性的身體及成長經驗，也因此產生了主張擁有女性權利的資格問題【9】。

對於第二種權利，男跨女同樣也有資格上的問題，比如大公司會不會因為男跨女不需要請生理假及產假，偏向雇用男跨女來達成數字上的性別平等。不論是哪一種女性權利與待遇，只要沒有相關配套，便可能導致制度的濫用，並損及女性長期爭取的基於生理狀況應得的權利。筆者點出這些背後的問題，絕非主張該為了多數女性而漠視男跨女的權利，相反地，筆者認為這時候更應趁勢推行「專屬跨性別者的權利」，比如服藥與手術的回診，是否可以比照女性的生理假辦理，比如運動比賽分組、獎學金與參政保障名額，是否可以開設一個在名稱上不會讓跨性別者出櫃的計畫，並確實執行且適時地提供幫助。

簡言之，如果男跨女直接主張自己該使用女性權益，就長期的跨運發展來看，因為生理條件與成長經驗的差異不可改變，所以使用該「女性」名額與權益，不但會持續遭到部分女性的反對，更無法道出「男跨女」的真正難處。

除了女性空間與女性權益外，筆者認為另一個最大的衝擊，是以女性雇員或女性顧客為大宗的職業，比如內衣業、服飾業、美容業甚至婦產科。假如跨性別免術換證通過，衣飾業者在招募人力時，可能因為顧慮女店員及女顧客的心理，婉轉回絕前來應徵的男跨女後，遭到對方控告歧視，更甚者，美容業者不能拒收男跨女顧客，必須為「她」的陰莖除毛【10】，而原本便是服務女性的婦產科，更可能因為拒絕替沒有子宮的男跨女病人看診，吃上一筆莫須有的歧視官司。

筆者認為，台灣現行的《性別工作平等法》，已讓部分男跨女對較為友善的公司成功提出控告【11】，若是跨性別免術換證與部分團體力推的反歧視法通過，很難說會不會有少數跨性別者濫用此制度，將自我認同凌駕於大眾對現實的認知之上，最糟糕的情況是，若濫訴的情況頻傳，企業極有可能將有同理心的跨性別者一起拒於門外。

正如筆者再三強調過的，種種對於免術換證的配套要求，都不是針對跨性別者的歧視，而是就可能發生的濫用與資格不符的問題，去減輕可預見的影響與衝擊。對於此篇投書未深入討論的女跨男，筆者同樣認為他們應享有「專屬跨性別者的權利」，而且在男性空間得到該有的尊重與安全。

總之，不論後續釋憲是否贊同跨性別免術換證，政府與立法機關都應積極傾聽民意，不再對跨別者的潛在需求視而不見，也要重視女性在這當中的特殊角色，並給予兩者符合比例原則的合法保障。

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