台灣成爲反送中紀錄片《時代革命》唯一上映地區，導演：「希望大家珍惜自由，這部電影不能在香港上映」

2021第58屆金馬獎最佳紀錄片得主，備受台灣觀眾矚目的《時代革命》，今（11）日正式宣布將於2月25日在台灣院線上映，而且，目前全球僅有台灣能透過院線形式正式上映這部片。對此，導演周冠威表示：「希望大家珍惜這份自由，這部電影不能夠在香港上映，所以希望可以在台灣見到大家。」

紀錄片《時代革命》以2019年香港反對《逃犯條例修訂草案》運動為背景，曾經繁榮輝煌的香港，一夕之間成為對抗獨裁統治的戰場。當政府失去良心，人民該何去何從？電影透過抗爭運動中七組不同示威者的視角，包括被暴打的記者與社工、守護孩子的老農與「家長車」車手、封鎖線外的救護員、丟汽油彈的勇武大學生，以及留下遺書的中學生等，詳實紀錄香港人民捍衛他們應得的自由與民主過程。

此紀錄片在去（2021）年第74屆坎城影展，於「特別放映」單元進行世界首映，坎城影展作為世界級的影展殿堂，播放「反送中」題材的作品，自然挑起中國的敏感神經，此舉更可能是坎城影展賭上未來與中國的關係。

《時代革命》能在坎城影展放映，對於世界影壇來說深具指標性意義。根據《華爾街日報》指出，周冠威是在去年春天寄出《時代革命》的初剪給坎城影展，而獲知將在「特別單元」放映後就動工完成剪輯，且當時以防萬一，將所有毛片送出香港境外，最終在6月底寄給坎城最終的剪輯版。

周冠威秘密製作紀錄片《時代革命》兩年時間，朋友都曾勸周冠威離開香港，或是在紀錄片當中匿名、撤出，但周冠威反對這些做法，堅持公開自己的名字，並表示不想輸給這些恐懼，「我不想推測底線在哪裡，只有這樣，我才能保有自由，這部電影應該是一部受言論自由保護的合法電影。」周冠威在《華爾街日報》的訪問中如此表示。

不過，《時代革命》的相關工作人員，包含剪輯師、攝影師等等，有的選擇匿名，有的則是結束合作關係，至於在片尾字幕的工作人員名單，則化名提到該片是由「香港人製作」（By Hongkongers）。

周冠威進一步在訪問中說明：「拍攝《時代革命》期間，我曾被水槍攻擊，也曾被橡膠子彈擊中，甚至在剪接室情緒崩潰，不得不停止剪輯，在最終剪輯版交給坎城的隔天，我甚至夢見被警察追捕、毆打的噩夢。」至於，在得知周冠威製作紀錄片《時代革命》後，周冠威下一部電影的主要投資者就撤回資金，猜測此舉是擔心與周冠威得牽連，都將帶來與中共相關的審查與麻煩。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 周冠威

離開坎城之後，《時代革命》於去年金馬影展放映，金馬影展一開放搶票，幾乎是以「秒殺」完售，後續金馬還加開場次，同樣一票難求。《時代革命》在金馬影展首映現場全滿，電影播畢，現場響起如雷掌聲，有香港人喊出「光復香港、時代革命」、「香港人加油」的口號，掌聲大約持續3分多鐘，有些人遲遲不願離場，從首映之後，就衝上觀眾票選排行榜第一名，至影展結束時仍高居不下。而《時代革命》也順利在第58屆金馬獎獲頒最佳紀錄片。

周冠威透過視訊連線致詞時表示：「我特別要感謝每位在電影裡受訪和拍攝的人，其中一位是16歲的中學生，他是個勇武手足，他在理工大學時，我跟他一起被困好幾天，之後他回到學校，他的身份已經被很多人知道，他戰戰兢兢走進教室，他很害怕，但他到教室後，每個同學老師都擁抱他，整間教室都是哭泣聲。我很想把這個畫面放在《時代革命》，但我做不到，我很希望《時代革命》可以像這份擁抱。

做這部電影的過程中我哭過很多次，好幾次都靠這部電影自我安慰，宣洩憤怒、仇恨，去面對我的恐懼與創傷。仍然留在香港的，包括我，很多流亡海外的，或者現在在監獄裡的朋友，縱使你們沒機會看到，但我很希望單單是這部電影的存在，都可以給予一份安慰、一份擁抱。」

香港政府為了配合國安法，去年6月初才宣布修定《電影檢查條例》，要求在香港上映的電影內容受檢查時，要考慮電影內容「可能構成危害國家安全罪行」。之前電影檢查內容並未涉及國家主權等政治因素，僅就暴力、罪惡、不雅等內容檢查。

縱使中共當局近期對於「反送中」全力封鎖與鎮壓，但香港的創作者仍大膽用鏡頭紀錄相關影像，去年4月舉辦的台灣國際紀錄片影展就策劃了《敬！香港／CHINA獨立紀錄片》單元，當中選映備受注目的紀錄片《佔領立法會》和《理大圍城》等片。而《佔領立法會》也曾入圍金馬獎的最佳紀錄片。

而在台灣觀眾的引頸期盼下，《時代革命》終於將在台灣正式上映，且此片無法在中國、香港等地院線公開放映，台灣作為目前全球唯一院線上映的地區，將透過大銀幕，親眼見證當時香港這段抗爭運動的始末。

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核稿編輯：楊士範