2022/01/11,
健康

本土+12、境外移入+58：北市聯醫專責病房2名護理師確診、桃園電子廠出現職場群聚

本土+12、境外移入+58：北市聯醫專責病房2名護理師確診、桃園電子廠出現職場群聚
Photo Credit: 指揮中心提供

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專家諮詢小組召集人張上淳表示，昨日院內初步調查，案17570在專責病房以外沒有在醫院其他處有任何停留，評估對醫院威脅相對小。張上淳表示，專責病房目前已消毒，也換了一批新的醫護團隊進駐。

中央流行疫情指揮中心今（11）日公布COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）新增12例本土個案、58例境外移入。其中已出現一起電子廠職場群聚，目前該廠已暫時停工。

其中本土有3例確診出現在台北市，其中2例為北市聯合醫院中興院區專責病房護理師。3例確診者的家人、醫院同仁、宿舍同住等相關接觸者都在採檢中，專責病房已做過環境採檢，結果均為陰性，今日將再度採檢。

桃園電子廠出現群聚，職場相關接觸者已收治集中檢疫所

指揮中心公布，公布國內新增70例COVID-19確定病例，分別為12例本土個案及58例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為6例男性、6例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲。

陳時中表示，其中案17507、17535、17569、17576、17577已演變為電子廠職場群聚，指揮中心昨（10）日晚間派員會同桃園衛生局進行調查，前3名確診者位於同棟4樓作業區，該樓層員工快篩皆為陰性，經初步調查先匡列62人居家隔離、65人為自主健康管理。

該職場目前暫時停工，職場相關接觸者為280人，均已收住集中檢疫所。

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北市聯醫專責病房2名護理師染疫，是否感染Omicron有待判定

其中案17570-17572為職場在台北市的本土案例，指標個案17570為北市聯合醫院中興院區專責病房護理師，17571為同病房但照顧不同病患的護理師，2位護理師均在本月6日接種第3劑疫苗。案17570的密切接觸者（男友），10日經匡列採檢後Ct值為29。

案17570近日曾照護5名確診者，其中3案已定序確認為Omicron。至於17570和17571是否感染Omicron，有待基因定序結果出爐後才能判定。

北市副市長黃珊珊下午受訪表示，上述三位的家人、醫院同仁、宿舍同住者等相關接觸者都在採檢中。截至目前為止列為居家隔離者有25人、擴大採檢88人（含宿舍同仁），當中有86人的採檢結果為陰性，有2位外縣市正在安排採檢。

黃珊珊表示病房也做過環境採檢，結果均為陰性，今日將再度採檢。專責病房目前只出不進，以減少病房壓力。

專家諮詢小組召集人張上淳表示，昨日院內初步調查，案17570在專責病房以外沒有在醫院其他處有任何停留，評估對醫院威脅相對小。張上淳表示，專責病房目前已消毒，也換了一批新的醫護團隊進駐。

黃珊珊表示，案17571還有2名子女就學中，同住家人（先生和2名子女）採檢都是陰性。子女就讀的班級和補習班已預防性停課2天，班級同學和師長全數採檢。後續視採檢結果，評估是否繼續停課或復課。

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指揮中心表示，今日新增境外移入個案為27例男性、31例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國（27例）、英國（4例）、印尼、菲律賓及澳大利亞（各3例）、阿拉伯聯合大公國、比利時及加拿大（各2例）、卡達、德國、柬埔寨、泰國、哥斯大黎加、中國、愛爾蘭、越南、西班牙及巴西（各1例）移入，另2例調查中。入境日介於去（2021）年12月9日至今年1月10日。

指揮中心發言人莊人祥表示，境外移入案17568為本國籍女性，於去年7月底完整接種。去年12月31日飛美國紐約線，今年1月5日入境回國後進行5+9檢疫。個案於9號開始喉嚨有異狀、流鼻水，10號採檢驗出陽性，Ct值為26。

莊人祥表示，自本月6號之後，已有5位機組和空服人員確診。

陳時中也說明今早長程航班落地採檢情形，落地航班數為5班，總乘客人數為217人，確診數為17人，陽性率為7.8％。

1922平台預計15日重啟，以預約第3劑為主

陳時中表示，昨日疫苗施打了15萬1627人劑，疫苗第一劑覆蓋率為80.83%、第二劑覆蓋率為71.17%、基礎加強劑覆蓋率為0.1%，以及追加劑覆蓋率為1.91%。

莊人祥透露，1922平台預計在15日早上10時到16號中午12時，開放讓民眾預約，預約接種時間則是17-23日。莊人祥表示，1922平台以預約第3劑為主，是否納入預約第1、2劑，有待討論。

0111_COVID-19_疫苗累計接種數目與覆蓋率_2

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核稿編輯：楊士範


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